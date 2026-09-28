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Segunda Division - Jornada 7 28 sept 2026 - 14:30 Estadio Butarque

Cómo ver Leganés vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream del encuentro.

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El Estadio Butarque acoge un duelo de Segunda División entre Leganés y Castellón, dos equipos que llegan a esta jornada en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto pepinero, dirigido por Rubén Albes, ha recuperado sensaciones tras encadenar victorias en sus últimas salidas, aunque la derrota ante el Tenerife sigue reciente en la memoria del vestuario.

El Castellón, bajo las órdenes de Pablo Hernández, aterriza en Leganés como el equipo más en forma de la categoría. Cuatro victorias consecutivas, incluyendo una goleada por 5-0 al Tenerife, lo sitúan en lo más alto de la tabla.

El choque entre un Leganés que busca consolidarse en la zona media-alta y un Castellón que aspira a mantenerse líder promete un partido con mucho en juego para ambas partes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a las novedades de los equipos, el cuerpo técnico del Leganés, con Rubén Albes al frente, no ha facilitado alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se añadirá más información conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Pablo Hernández tampoco ha desvelado su once titular ni ha reportado ausencias confirmadas por lesión o suspensión. La información se actualizará antes del partido.

Forma

El Leganés llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Granada el 20 de septiembre, mientras que anteriormente cayó 2-0 frente al Tenerife. En ese tramo de cinco partidos, el equipo ha anotado cinco goles y ha encajado cuatro.

El Castellón presenta uno de los registros más sólidos de la categoría en este período: cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. El equipo goleó 5-0 al Tenerife el 19 de septiembre y también venció al Girona por 1-2 a domicilio. En total ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de enero de 2026 en el estadio del Castellón, con victoria local por 2-0 en Segunda División. Antes de ese partido, en la misma temporada, el Castellón también se impuso en Butarque por 0-1. En los cuatro antecedentes disponibles, el Castellón no ha perdido ninguno, con tres victorias y un empate, anotando cinco goles y sin encajar ninguno.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Castellón llega como líder de la categoría, mientras que el Leganés ocupa la octava posición. El encuentro enfrenta al equipo más regular del campeonato contra un Leganés que busca acercarse a los puestos de cabeza.