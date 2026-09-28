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Segunda Division
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Cómo ver Leganés vs Castellón: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Leganés vs Castellón
Leganés
Castellón
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Leganés y Castellón, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 7
Estadio Butarque
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Cómo ver Leganés vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream del encuentro.

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El Estadio Butarque acoge un duelo de Segunda División entre Leganés y Castellón, dos equipos que llegan a esta jornada en momentos muy distintos de la temporada.

El conjunto pepinero, dirigido por Rubén Albes, ha recuperado sensaciones tras encadenar victorias en sus últimas salidas, aunque la derrota ante el Tenerife sigue reciente en la memoria del vestuario.

El Castellón, bajo las órdenes de Pablo Hernández, aterriza en Leganés como el equipo más en forma de la categoría. Cuatro victorias consecutivas, incluyendo una goleada por 5-0 al Tenerife, lo sitúan en lo más alto de la tabla.

El choque entre un Leganés que busca consolidarse en la zona media-alta y un Castellón que aspira a mantenerse líder promete un partido con mucho en juego para ambas partes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Leganés contra Castellón alineaciones probables

Manager

  • R. Albes

En cuanto a las novedades de los equipos, el cuerpo técnico del Leganés, con Rubén Albes al frente, no ha facilitado alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se añadirá más información conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Pablo Hernández tampoco ha desvelado su once titular ni ha reportado ausencias confirmadas por lesión o suspensión. La información se actualizará antes del partido.

Forma

LEG

LEG - Formulario

OVI
W0-1
ELD
W1-0
LAS
D0-0
TEN
L2-0
GRA
W3-2
Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
CAS

CAS - Formulario

SAB
D0-0
CEF
W1-2
ALB
W2-0
GIR
W1-2
TEN
W5-0
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Leganés llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-2 ante el Granada el 20 de septiembre, mientras que anteriormente cayó 2-0 frente al Tenerife. En ese tramo de cinco partidos, el equipo ha anotado cinco goles y ha encajado cuatro.

El Castellón presenta uno de los registros más sólidos de la categoría en este período: cuatro victorias y un empate, sin conocer la derrota. El equipo goleó 5-0 al Tenerife el 19 de septiembre y también venció al Girona por 1-2 a domicilio. En total ha marcado diez goles y solo ha encajado dos en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LeganésEmpateCastellón
0
1
3
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
2
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Castellón badge
Castellón
CAS
1
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Castellón badge
Castellón
CAS
0
F
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
2
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
0Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles0/4
Ambos equipos marcaron0/4

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 16 de enero de 2026 en el estadio del Castellón, con victoria local por 2-0 en Segunda División. Antes de ese partido, en la misma temporada, el Castellón también se impuso en Butarque por 0-1. En los cuatro antecedentes disponibles, el Castellón no ha perdido ninguno, con tres victorias y un empate, anotando cinco goles y sin encajar ninguno.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EibarEibarEIB
7601156+918
W
W
W
W
W
2
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
3
AlmeríaAlmeríaALM
7502114+715
W
W
W
W
L
4
BurgosBurgosBUR
7421117+414
W
W
W
D
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
732274+311
W
L
W
D
W
9
LeganésLeganésLEG
632165+111
W
L
D
W
W
10
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
17
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
18
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
19
EldenseEldenseELD
712449-55
L
L
W
D
L
20
CádizCádizCAD
7043710-34
D
L
L
L
D
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Castellón llega como líder de la categoría, mientras que el Leganés ocupa la octava posición. El encuentro enfrenta al equipo más regular del campeonato contra un Leganés que busca acercarse a los puestos de cabeza.

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