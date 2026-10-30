Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Ligue 1 - Jornada 9 30 oct 2026 - 14:00 Stade Oceane

Cómo ver Le Havre vs Paris Saint-Germain en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Le Havre y PSG se puede ver en directo a través de DAZN. Haz clic en el enlace para acceder al live stream del encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

El líder de la Ligue 1 visita el Stade Oceane de Le Havre este viernes por la noche con la intención de ampliar su ventaja en la cima de la tabla. Paris Saint-Germain llega en un estado de forma sobresaliente, mientras que el conjunto local pelea por salir de la zona de descenso.

El PSG acumula cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un contundente 4-2 ante el Barcelona en la Champions League y un 2-0 frente al Lyon en la última jornada de liga. Luis Enrique ha encontrado en jugadores del banquillo como Senny Mayulu y Mika Godts a opciones fiables cuando los titulares necesitan descanso.

Sin embargo, el equipo parisino afronta el desplazamiento con bajas sensibles. La lesión de ligamento cruzado anterior de Khvicha Kvaratskhelia, que lo apartará el resto de la temporada, y la ausencia de Marquinhos por problemas musculares obligan al técnico español a gestionar sus recursos con cuidado. El propio Enrique reconoció que el club explora refuerzos para el mercado de invierno ante la acumulación de lesiones en el ataque.

Le Havre, por su parte, llega al encuentro sin conocer la victoria en lo que va de liga. El conjunto de Didier Digard cayó 4-3 ante el Marsella en su último partido, una derrota que ilustra las dificultades defensivas de un equipo que no ha podido sumar de a tres en ninguna jornada. La presión sobre el cuadro normando crece partido a partido.

Enrique no subestima al rival. El técnico advirtió en rueda de prensa que su equipo siempre ha tenido problemas contra equipos considerados inferiores, y que el partido será un examen de carácter para sus jugadores. La solidez del portero Matvey Safonov y la dirección del mediocampo de Vitinha serán claves para mantener el ritmo.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Le Havre afronta el partido con una lista de bajas considerable. Stephan Zagadou, Lionel Mpasi-Nzau, Timothee Pembele, Elias Jelert y Felix Mambimbi están descartados. El once probable de Didier Digard apunta a Gauthier Gallon bajo palos, con una defensa formada por Djibril Ouziad, Junior Mwanga, Ayumu Seko y Enzo Koffi, y Mbwana Samatta como referencia ofensiva.

El PSG también llega con ausencias importantes: Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele, Alessandro Longoni y Nuno Mendes no estarán disponibles. El once proyectado de Luis Enrique sitúa a Matvey Safonov en portería, con Vitinha, Fabián Ruiz y Joao Neves en el centro del campo, y Desire Doue y Ferran Torres en ataque.

Forma

Le Havre llega al partido con un balance de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su única victoria en ese período llegó en un amistoso frente al Boulogne por 6-1. En liga, los normandos han encajado nueve goles y marcado once en cuatro partidos, con derrotas ante Marsella (4-3), Auxerre (3-1) y Toulouse (3-2).

El PSG, en cambio, presenta un pleno de victorias en sus últimos cinco compromisos. Los parisinos han anotado catorce goles y solo han encajado cuatro en ese tramo, con triunfos ante Lyon (2-0), Barcelona (4-2), Strasbourg (3-1), Manchester City (4-2) y Le Mans (3-1). El equipo de Enrique no ha cedido ningún punto en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en febrero de 2026 en el Stade Oceane, con victoria del PSG por 0-1. En los últimos cinco duelos directos, los parisinos dominan con claridad: cuatro victorias por una del Le Havre, con un empate 3-3 registrado en abril de 2024. El PSG ha marcado trece goles y encajado cinco en esos cinco partidos.

Clasificación

En la tabla de la Ligue 1, el PSG ocupa la primera posición mientras que Le Havre se sitúa en el último puesto. El encuentro enfrenta, por tanto, al equipo que marca el ritmo del campeonato contra el que más urgentemente necesita puntos para escapar de la zona de descenso.