¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoLas Palmas
Estadio de Gran Canaria
team-logoLeganés
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Las Palmas vs Leganés: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Las Palmas vs Leganés
Las Palmas
Leganés
Segunda Division

¿Cómo ver el partido de Segunda Division entre Las Palmas y Leganés? Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Las Palmas recibe a Leganés en el Estadio de Gran Canaria en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con ambiciones claras de escalar posiciones en la tabla. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 4
Estadio de Gran Canaria

Cómo ver Las Palmas vs Leganés en vivo

El partido entre Las Palmas y Leganés se puede seguir en directo a través de DAZN, Movistar+ y Gol Play.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Gol Play

Gol Play

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El conjunto canario llega al encuentro tras una derrota ante Girona que frenó el buen ritmo cosechado en las jornadas anteriores. Rubén de la Barrera busca que su equipo recupere la solidez defensiva que le había dado buenos resultados al inicio de la temporada.

Leganés, por su parte, atraviesa un momento de forma notable. Los pepineros encadenan dos victorias consecutivas en liga y llegan a Gran Canaria con la confianza de quien sabe que puede competir con cualquiera en esta categoría.

La presencia de Álvaro Morata en las filas del Leganés añade un punto de atención especial al duelo. El delantero internacional, cedido desde el Como de Cesc Fàbregas, representa una apuesta llamativa para un club de Segunda División y podría desequilibrar la balanza en ataque.

Con el Leganés situado en la tercera posición y Las Palmas en el séptimo puesto, el choque tiene un valor real en la clasificación. Los tres puntos pueden cambiar la perspectiva de ambos equipos de cara a las próximas semanas.

Noticias del equipo y escuadras

Las Palmas contra Leganés alineaciones probables

Las Palmas crest
Las Palmas
LAS
Formación
Leganés crest
Leganés
LEG
Leganés crest
Leganés
LEG

Manager

  • R. de la Barrera

Rubén de la Barrera dirige al conjunto local sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en la plantilla canaria de cara a este encuentro. No hay once probable confirmado por el momento, y se esperan novedades más cerca de la hora del partido.

En el bando visitante, Rubén Albes tampoco ha facilitado información sobre bajas por lesión o suspensión. El técnico del Leganés contará con la misma incertidumbre en cuanto a la alineación definitiva, que se irá concretando en las horas previas al pitido inicial.

Forma

LAS

LAS - Formulario

MAL
L0-1
MAL
D1-1
ALB
W2-1
CAC
W0-2
GIR
L5-2
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
LEG

LEG - Formulario

RMA
L4-1
SWA
L1-0
GIR
D1-1
OVI
W0-1
ELD
W1-0
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Las Palmas acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo canario cayó 5-2 ante Girona el 29 de agosto, su resultado más reciente, aunque antes había encadenado dos triunfos seguidos: 0-2 ante el AD Ceuta FC y 2-1 frente al Albacete. En total, Las Palmas ha anotado seis goles y encajado nueve en ese tramo de cinco encuentros.

Leganés presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período, aunque las cifras cambian según el tipo de competición. En liga, los madrileños han ganado sus dos últimos compromisos, el más reciente un 1-0 ante el Eldense el 29 de agosto, y antes igualaron 1-1 con el Girona. Las dos derrotas corresponden a partidos amistosos de pretemporada ante Swansea y Real Madrid.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Las PalmasEmpateLeganés
2
1
2
Segunda Division
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
2
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
Primera División
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
0
Leganés badge
Leganés
LEG
1
F
Primera División
Leganés badge
Leganés
LEG
2
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
0
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria de Las Palmas por 2-0 en el Estadio de Gran Canaria. En los cinco últimos duelos, Las Palmas acumula tres victorias por una del Leganés, con un empate. Los equipos han coincidido tanto en Primera como en Segunda División, con un total de siete goles a favor del conjunto canario y cuatro para los pepineros en ese período.streaming y toda la información de los equipos

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
2
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
3
LeganésLeganésLEG
321031+27
W
W
D
4
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
5
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
6
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
32016606
L
W
W
8
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
9
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
10
GironaGironaGIR
311175+24
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
311154+14
L
W
D
12
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
31114404
D
W
L
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
FC AndorraFC AndorraAND
310276+13
L
L
W
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
18
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
19
Real ValladolidReal ValladolidVLL
301214-31
D
L
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
3003110-90
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Leganés ocupa la tercera posición, mientras que Las Palmas se sitúa en el séptimo puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google