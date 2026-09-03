Cómo ver Las Palmas vs Leganés: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Las Palmas recibe a Leganés en el Estadio de Gran Canaria en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con ambiciones claras de escalar posiciones en la tabla. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 4 4 sept 2026 - 14:30 Estadio de Gran Canaria

Cómo ver Las Palmas vs Leganés en vivo

El partido entre Las Palmas y Leganés se puede seguir en directo a través de DAZN, Movistar+ y Gol Play.

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Acerca del encuentro

El conjunto canario llega al encuentro tras una derrota ante Girona que frenó el buen ritmo cosechado en las jornadas anteriores. Rubén de la Barrera busca que su equipo recupere la solidez defensiva que le había dado buenos resultados al inicio de la temporada.

Leganés, por su parte, atraviesa un momento de forma notable. Los pepineros encadenan dos victorias consecutivas en liga y llegan a Gran Canaria con la confianza de quien sabe que puede competir con cualquiera en esta categoría.

La presencia de Álvaro Morata en las filas del Leganés añade un punto de atención especial al duelo. El delantero internacional, cedido desde el Como de Cesc Fàbregas, representa una apuesta llamativa para un club de Segunda División y podría desequilibrar la balanza en ataque.

Con el Leganés situado en la tercera posición y Las Palmas en el séptimo puesto, el choque tiene un valor real en la clasificación. Los tres puntos pueden cambiar la perspectiva de ambos equipos de cara a las próximas semanas.

Noticias del equipo y escuadras

Rubén de la Barrera dirige al conjunto local sin que se hayan confirmado lesiones ni sanciones en la plantilla canaria de cara a este encuentro. No hay once probable confirmado por el momento, y se esperan novedades más cerca de la hora del partido.

En el bando visitante, Rubén Albes tampoco ha facilitado información sobre bajas por lesión o suspensión. El técnico del Leganés contará con la misma incertidumbre en cuanto a la alineación definitiva, que se irá concretando en las horas previas al pitido inicial.

Forma

Las Palmas acumula un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo canario cayó 5-2 ante Girona el 29 de agosto, su resultado más reciente, aunque antes había encadenado dos triunfos seguidos: 0-2 ante el AD Ceuta FC y 2-1 frente al Albacete. En total, Las Palmas ha anotado seis goles y encajado nueve en ese tramo de cinco encuentros.

Leganés presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en el mismo período, aunque las cifras cambian según el tipo de competición. En liga, los madrileños han ganado sus dos últimos compromisos, el más reciente un 1-0 ante el Eldense el 29 de agosto, y antes igualaron 1-1 con el Girona. Las dos derrotas corresponden a partidos amistosos de pretemporada ante Swansea y Real Madrid.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 17 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria de Las Palmas por 2-0 en el Estadio de Gran Canaria. En los cinco últimos duelos, Las Palmas acumula tres victorias por una del Leganés, con un empate. Los equipos han coincidido tanto en Primera como en Segunda División, con un total de siete goles a favor del conjunto canario y cuatro para los pepineros en ese período.streaming y toda la información de los equipos

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Leganés ocupa la tercera posición, mientras que Las Palmas se sitúa en el séptimo puesto.