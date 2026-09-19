Las Palmas recibe al Burgos en el Estadio de Gran Canaria en un encuentro de la Segunda División que enfrenta a dos equipos con aspiraciones claras en la parte alta de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 20 sept 2026 - 12:30 Estadio de Gran Canaria

Cómo sintonizar el Las Palmas vs Burgos

El partido entre Las Palmas y Burgos podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en televisión o en live stream.

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Acerca del encuentro

Bajo las órdenes de Rubén de la Barrera, Las Palmas llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Cádiz. El conjunto canario ha mostrado solidez suficiente para mantenerse en la zona noble de la clasificación.

El Burgos, dirigido por Sergio Francisco, aterriza en Gran Canaria con paso irregular pero con argumentos. Los castellanos ganaron su último partido frente al AD Ceuta FC y saben que un buen resultado fuera de casa puede relanzar su temporada.

El historial reciente entre ambos equipos arroja una tendencia llamativa: los últimos enfrentamientos han estado marcados por la paridad y la escasez de goles, lo que convierte este duelo en un pulso táctico de primera categoría.

Noticias de los equipos y escuadras

Rubén de la Barrera no ha facilitado una alineación probable confirmada para el encuentro, y el cuerpo técnico de Las Palmas no ha reportado bajas por lesión ni sanción de cara a este partido. Se esperan novedades más cercanas al momento del pitido inicial.

En el caso del Burgos, Sergio Francisco tampoco ha desvelado su once titular previsto. El club visitante no registra lesionados ni sancionados en los datos disponibles, aunque la información definitiva se actualizará antes del encuentro.

Forma

Las Palmas acumula un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos de Segunda División. El equipo canario viene de ganar 0-1 en el campo del Cádiz y sumó un empate sin goles ante el Leganés en su visita anterior. La única derrota del período llegó ante el Girona por un contundente 5-2. En total, Las Palmas ha marcado seis goles y encajado ocho en ese tramo de cinco jornadas.

El Burgos presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los castellanos ganaron su partido más reciente frente al AD Ceuta FC por 3-1 y empataron 0-0 ante el Real Oviedo. Su única derrota en este período fue por 1-0 contra el Gijón. El equipo visitante ha anotado nueve goles y encajado seis en sus últimas cinco salidas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos clubes tuvo lugar en febrero de 2026 en Gran Canaria, con empate a cero. En el último año y medio, Las Palmas y Burgos se han visto las caras en cuatro ocasiones, con tres empates y dos victorias para el Burgos, que ganó en noviembre de 2022 y en febrero de 2022, ambas por 0-2 en el estadio canario. Los goles escasean cuando se cruzan estos dos equipos.

Clasificación

Las Palmas ocupa la quinta posición en la Segunda División, mientras que el Burgos se sitúa en el octavo puesto. Ambos equipos se encuentran en la zona de promoción y de play-off, lo que otorga al partido una carga competitiva considerable en esta fase de la temporada.