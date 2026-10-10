Cómo ver Hull vs Everton: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Hull vs Everton
Hull
Everton
Premier League

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Acerca del partido

Los Tigers, dirigidos por Sergej Jakirovic, atraviesan un momento irregular. Su última salida en liga terminó con una derrota 2-1 ante Newcastle, y en las últimas cinco jornadas solo han sumado una victoria, dos empates y dos derrotas.

Everton llega en mejor estado de forma. El equipo de David Moyes no ha perdido en sus últimos cinco encuentros, con dos victorias, tres empates y una solidez defensiva que ha sido su sello en este inicio de temporada.

Los Toffees también afrontan una semana cargada de noticias fuera del campo. El portero Jordan Pickford tiene pendiente una comparecencia ante los tribunales tras un incidente de tráfico con su Lamborghini en Cheshire, mientras que el futuro del club como institución genera incertidumbre tras conocerse que el Friedkin Group ha puesto Everton a la venta apenas dos años después de hacerse con el control.

En el plano deportivo, Jack Grealish, cedido por Manchester City por segunda temporada consecutiva, busca recuperar su mejor nivel en Merseyside. Su futuro como agente libre en el verano de 2027 añade un elemento de interés adicional a su actuación en cada partido.

El joven Harrison Armstrong se mantiene en el equipo tras rechazar un traspaso al Nottingham Forest durante el pasado mercado de verano, en una operación que se frustró en parte por la presión de la afición.

Noticias de los equipos y escuadras

Hull contra Everton alineaciones probables

5-4-1
Hull crest
Hull
HUL
Formación
Everton crest
Everton
EVE
4-2-3-1
K. TzolakisK. TzolakisS. AjayiS. AjayiL. CoyleL. CoyleN. MendyN. MendyR. GilesR. GilesJ. EganJ. Eganteam-logoL. Gourna-DouathR. SlaterR. Slaterteam-logoS. ThomasM. BelloumiM. BelloumiO. McBurnieO. McBurnieJ. PickfordJ. PickfordJ. BranthwaiteJ. BranthwaiteA. Maitland-NilesA. Maitland-NilesJ. TarkowskiJ. TarkowskiJ. GarnerJ. GarnerH. ArmstrongH. ArmstrongB. JohnsonB. JohnsonJ. GrealishJ. GrealishK. Dewsbury-HallK. Dewsbury-HallH. HackneyH. HackneyT. BarryT. Barry
Everton crest
Everton
EVE
5-4-1
Hull

Once inicial

Everton

Manager

  • S. Jakirovic
  • D. Moyes

En las filas locales, Sergej Jakirovic no podrá contar con Jack Butland, Darko Gyabi, Eliot Matazo, Charlie Hughes, Ilyas Ansah, Hidemasa Morita, Matt Targett, Brooke Norton-Cuffy ni Tim Iroegbunam por lesión. El once probable de los Tigers incluye a Konstantinos Tzolakis bajo palos, con una línea formada por Semi Ajayi, Lewie Coyle, Nobel Mendy, Ryan Giles, John Egan, Regan Slater, Matt Crooks, Sorba Thomas, Mohamed Belloumi y Oli McBurnie.

Por parte de Everton, David Moyes no dispondrá de Christian Noergaard, Merlin Roehl ni Vitaliy Mykolenko. El once proyectado de los Toffees sitúa a Jordan Pickford en portería, con Jarrad Branthwaite, Ainsley Maitland-Niles, James Tarkowski, Jake O'Brien, Harrison Armstrong, Brennan Johnson, Jack Grealish, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner y Thierno Barry completando el equipo. No hay suspensiones registradas en ninguno de los dos equipos.

Forma

HUL

HUL - Formulario

COV
W0-1
AVL
D0-0
SUN
L1-0
CHE
D2-2
NEW
L2-1
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5
EVE

EVE - Formulario

BOU
D1-1
MUN
D2-2
TOT
D0-0
WOL
W1-0
IPS
W1-0
Gol marcado (encajado)
5/3
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Hull City acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su único triunfo llegó a domicilio ante Coventry (0-1), mientras que la derrota más reciente fue en casa frente a Newcastle (2-1). En ese periodo, los Tigers han marcado cuatro goles y encajado cinco.

Everton presenta una racha de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue ante Ipswich (1-0) en Premier League. Los Toffees también ganaron en la Carabao Cup al Wolverhampton (1-0) y empataron con el Tottenham (0-0) y el Manchester United (2-2). En total han anotado cinco goles y encajado dos en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HullEmpateEverton
1
2
2
Copa
Hull badge
Hull
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
3
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
4
Hull badge
Hull
HUL
0
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
2
F
Premier League
Hull badge
Hull
HUL
2
Everton badge
Everton
EVE
0
F
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Hull badge
Hull
HUL
1
F
5Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El antecedente más reciente entre ambos equipos data de enero de 2022, cuando Everton se impuso a Hull por 2-3 en la Copa. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, Everton acumula tres victorias y un empate frente a Hull, con el partido restante también favorable a los Toffees. El marcador más abultado fue el 4-0 con el que Everton goleó a Hull en marzo de 2017.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
W
W
W
W
W
2
ArsenalArsenalARS
6501105+515
W
L
W
W
W
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
W
W
W
D
L
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
D
W
D
D
D
5
ChelseaChelseaCHE
63121513+210
W
L
D
L
W
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
L
D
W
D
D
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
W
D
W
D
D
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
W
D
D
D
W
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
W
L
W
L
L
10
HullHullHUL
522164+28
L
D
D
W
W
11
NewcastleNewcastleNEW
52219908
W
L
D
W
D
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
D
D
L
D
W
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
L
W
D
D
L
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
D
W
L
D
L
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
D
L
W
L
L
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
L
L
L
D
W
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
L
L
D
D
D
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
D
L
D
D
L
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
W
L
L
L
L
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
L
D
D
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

En la clasificación de Premier League, Hull City ocupa la octava posición y Everton la séptima, lo que convierte este duelo en un enfrentamiento directo entre dos equipos que compiten por afianzarse en la zona media-alta de la tabla.

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