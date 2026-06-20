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Cómo ver Holanda vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Suecia se puede seguir en directo a través de varias plataformas. Las opciones de canal de televisión y streaming en directo se muestran a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Suecia se enfrentan este sábado 20 de junio en el NRG Stadium de Houston en un duelo del Grupo F del Mundial 2026 que puede definir el destino de ambas selecciones en el torneo.

Los neerlandeses llegan a este partido con la presión de un arranque irregular. Ronald Koeman vio a su equipo empatar 2-2 ante Japón en el debut, un resultado que dejó al equipo tercero en el grupo y con la obligación de responder ante la segunda jornada.

Suecia, en cambio, no pudo pedir mejor inicio. Graham Potter y los suyos aplastaron a Túnez 5-1 en su primer partido, con Viktor Gyökeres como uno de los protagonistas de una actuación que dejó claro que los escandinavos llegan al torneo con ambiciones reales. Lideran el Grupo F.

Cody Gakpo y Tijjani Reijnders son los grandes motores creativos de Holanda. Koeman necesita que su equipo dé un paso adelante frente a una Suecia que llega con la confianza por las nubes y sin bajas en su plantilla.

Para los suecos, el reto es confirmar que aquella goleada ante Túnez no fue un espejismo. Gyökeres, Anthony Elanga y Benjamin Nygren conforman un ataque veloz y directo que Potter querrá ver al máximo nivel frente a una defensa neerlandesa que ya encajó dos goles en su primer partido.

Un triunfo de cualquiera de los dos equipos les colocaría en una posición muy cómoda de cara a la última jornada del grupo. Un empate, en cambio, mantendría la incertidumbre abierta hasta el final.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Holanda vs Suecia en directo, qué canal televisa el partido y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Koeman tiene la alineación prevista con Bart Verbruggen bajo palos, una defensa formada por Dumfries, Van Dijk, Micky van de Ven y Jan Paul van Hecke, y un centro del campo con Frenkie de Jong, Reijnders y Gravenberch. En ataque, Summerville, Gakpo y Malen forman el tridente proyectado. El cuerpo técnico no ha confirmado bajas por lesión ni suspensiones para este partido, aunque el contexto del torneo añade presión sobre la selección naranja tras el empate inicial.

Suecia llega en condiciones óptimas. Potter no tiene ningún jugador descartado y cuenta con toda su plantilla disponible. Nordfeldt repite en portería, con Lagerbielke, Lindelöf, Hien y Gudmundsson en defensa. Ayari, Bernhardsson y Karlström forman el mediocampo, mientras que Nygren, Gyökeres y Elanga lideran el ataque. Se confirmarán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 26 Q. Timber Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Japón en el debut mundialista del 14 de junio, precedido por una victoria 2-1 sobre Uzbekistán en un amistoso. Los neerlandeses también cayeron 0-1 ante Argelia en junio, aunque en marzo sumaron victorias ante Noruega (2-1) y un empate ante Ecuador (1-1). En total, han marcado siete goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Suecia presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. El resultado más llamativo es la goleada 5-1 ante Túnez el 15 de junio, su estreno en el Mundial. Antes de eso, empataron 2-2 con Grecia y perdieron 3-1 ante Noruega en amistosos, aunque cerraron la fase de clasificación con victorias ante Polonia (3-2) y Ucrania (1-3 como visitante). En esos cinco partidos han anotado 14 goles y recibido nueve.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones se disputó en octubre de 2017, con Holanda ganando 2-0 en un partido de clasificación para el Mundial. Repasando los cinco últimos duelos registrados, los neerlandeses tienen el balance más favorable, con tres victorias frente a un triunfo sueco y un empate. El resultado más abultado de la serie fue el 4-1 con el que Holanda se impuso a Suecia en octubre de 2010 en una fase de clasificación para la Eurocopa.

Clasificación

En la tabla del Grupo F del Mundial, Suecia ocupa la primera posición mientras que Holanda se encuentra en el tercer puesto antes de este partido.