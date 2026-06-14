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Cómo ver Holanda vs Japan en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Holanda y Japón se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Japón abren su camino en el Grupo F del Mundial 2026 este domingo 14 de junio en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en uno de los partidos inaugurales más atractivos de la fase de grupos.

Ronald Koeman llega a Texas con un equipo construido sobre una base sólida. Los Oranje cerraron la clasificación UEFA sin perder un solo partido, con seis victorias y dos empates, anotando 27 goles y concediendo apenas cuatro. Cody Gakpo, Donyell Malen y un Frenkie de Jong completamente recuperado conforman un once con talento más que suficiente para competir entre los mejores del mundo.

Japón, por su parte, llega a este torneo tras una preparación que ha generado una expectativa real. Hajime Moriyasu ha construido un equipo disciplinado, veloz en la transición y capaz de sorprender a rivales de mayor renombre. Los Samurai Azul vienen de derrotar a Inglaterra 1-0 en Wembley y a Brasil 3-2 en casa, resultados que reflejan el nivel al que ha llegado esta generación.

Sin embargo, los nipones afrontan el torneo con dos bajas de peso. Kaoru Mitoma, figura indiscutible del Brighton, no estará por lesión. Y en los días previos al torneo, el capitán Wataru Endo también confirmó su retirada internacional tras no poder recuperarse a tiempo de una lesión persistente, un golpe anímico y táctico considerable para Moriyasu.

El AT&T Stadium, con capacidad para 94.000 espectadores y uno de los recintos más imponentes del torneo, garantiza un escenario a la altura del partido. La presión de un debut mundialista, con Suecia y Túnez también en el grupo, hace que ninguno de los dos equipos pueda permitirse un tropiezo desde el primer día.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman tiene a su disposición un once proyectado con Bart Verbruggen bajo palos, una línea defensiva formada por Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Micky van de Ven, y un centro del campo con Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders. En ataque, Cody Gakpo, Crysencio Summerville y Donyell Malen completan el once inicial previsto. El cuerpo técnico neerlandés no reporta bajas ni sanciones de cara al debut.

Hajime Moriyasu afronta el partido con un once proyectado que sitúa a Zion Suzuki en portería, con Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Hiroki Ito y Junya Ito en defensa. El centro del campo lo forman Daichi Kamada, Keito Nakamura, Ritsu Doan y Takefusa Kubo, mientras que Ao Tanaka y Ayase Ueda completan el bloque. Japón no registra lesionados ni sancionados en la lista oficial, aunque la baja de última hora del capitán Wataru Endo por lesión, quien además anunció su retirada internacional, supone un cambio significativo respecto a los planes iniciales de Moriyasu.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega al torneo con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Uzbekistán el 8 de junio, mientras que previamente cayeron 1-0 ante Argelia en un amistoso. Los Oranje también empataron 1-1 con Ecuador y vencieron 2-1 a Noruega en marzo. Su último partido antes de esa racha fue una goleada 4-0 a Lituania en la clasificación mundialista UEFA en noviembre de 2025. En total, los neerlandeses anotaron diez goles y encajaron cuatro en esos cinco encuentros.

Japón llega en un estado de forma sobresaliente, con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue un triunfo 1-0 ante Islandia el 31 de mayo. Antes de eso, los Samurai Azul ganaron 1-0 a Inglaterra en Wembley y 1-0 a Escocia en marzo, además de golear 3-0 a Bolivia y 2-0 a Ghana en noviembre de 2025. Japón no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos, anotando ocho goles y sin conceder ninguno en cuatro de esos cinco encuentros.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambas selecciones data del 16 de noviembre de 2013, cuando empataron 2-2 en un amistoso. Antes de ese resultado, Holanda venció 1-0 a Japón en la fase de grupos del Mundial 2010, el único antecedente entre ambos en una competición oficial. El tercer y último precedente registrado es una victoria neerlandesa por 3-0 en un amistoso celebrado en septiembre de 2009. En los tres partidos disputados, Holanda suma dos victorias y un empate, con seis goles a favor y dos en contra.

Clasificación

En la tabla del Grupo F de la Copa del Mundo, Japón figura en la primera posición y Holanda en la segunda antes del inicio de la fase de grupos.