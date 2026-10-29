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Liga de Campeones - Jornada 3 29 oct 2026 - 16:00 Koege Stadion

Cómo ver HB Koege vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre HB Køge y Barcelona Femenino se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Koege Stadion acoge un duelo de Liga de Campeones Femenina entre HB Køge y el FC Barcelona Femenino, dos equipos que se encuentran en momentos muy distintos de la competición continental.

El conjunto danés llega a este partido con una forma irregular en la A-Liga. Sus últimas cinco jornadas reflejan una mezcla de victorias y empates, aunque en la fase de grupos de la Champions League sumaron una victoria convincente ante el Servette por 5-1 hace pocas semanas.

El Barcelona, en cambio, atraviesa un estado de forma sobresaliente. Las de Pere Romeu son el segundo clasificado del grupo y han mostrado su poder goleador de manera contundente, especialmente en Europa, donde aplastaron a la Roma por 6-0 en su anterior jornada continental.

El equipo azulgrana llega a Dinamarca con la confianza que otorga haber conquistado un cuádruple histórico la temporada pasada, incluida la Champions League. La entidad catalana ha sido reconocida recientemente como el mejor club femenino del año, un reconocimiento que refleja el nivel de exigencia que mantienen partido tras partido.

Con la clasificación aún por definirse en los puestos de cabeza del grupo, el Barcelona buscará consolidar su posición de privilegio. Para HB Køge, este partido representa la oportunidad de demostrar que pueden competir con las grandes potencias europeas en su propio estadio.

A continuación, te contamos cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al HB Køge, no se dispone de información confirmada sobre el entrenador, el once probable ni bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se añadirán más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Por parte del Barcelona Femenino, Pere Romeu continúa al frente del equipo. No se han facilitado datos sobre el once inicial previsto ni sobre posibles bajas, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al partido.

Forma

HB Køge presenta un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante el Kolding IF en la A-Liga el 24 de octubre. Destaca también su triunfo por 5-1 frente al Servette en la Champions League, y en total han marcado 14 goles y encajado 8 en ese tramo.

El Barcelona Femenino acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota ante la Real Sociedad por 2-1 en la Liga F el 18 de octubre fue la única nota negativa en una racha que incluye un contundente 7-0 al Real Madrid Femenino y un 6-0 a la Roma en la fase de grupos continental. En total, las azulgranas han anotado 18 goles y encajado 3 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambos equipos es breve pero muy favorable para el Barcelona. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando las azulgranas ganaron 5-0 en casa en la Liga de Campeones. Antes, en octubre de ese mismo año, el Barcelona también se impuso por 2-0 en Dinamarca. En los dos únicos precedentes registrados, el conjunto catalán ha ganado ambos partidos sin ceder ningún gol.

Clasificación

En la tabla de la Women's Champions League, el Barcelona ocupa la segunda posición del grupo, lo que le sitúa en una posición cómoda para avanzar a la siguiente ronda. HB Køge, por su parte, figura en el octavo lugar, una situación que le obliga a sumar puntos si quiere mantener opciones de clasificación.