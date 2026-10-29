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Cómo ver HB Koege vs Barcelona: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

HB Koege vs Barcelona
HB Koege
Barcelona
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre HB Koege y Barcelona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver HB Koege vs Barcelona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre HB Køge y Barcelona Femenino se puede ver en directo a través de Disney+. A continuación encontrarás los detalles para seguir el encuentro en streaming.

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El Koege Stadion acoge un duelo de Liga de Campeones Femenina entre HB Køge y el FC Barcelona Femenino, dos equipos que se encuentran en momentos muy distintos de la competición continental.

El conjunto danés llega a este partido con una forma irregular en la A-Liga. Sus últimas cinco jornadas reflejan una mezcla de victorias y empates, aunque en la fase de grupos de la Champions League sumaron una victoria convincente ante el Servette por 5-1 hace pocas semanas.

El Barcelona, en cambio, atraviesa un estado de forma sobresaliente. Las de Pere Romeu son el segundo clasificado del grupo y han mostrado su poder goleador de manera contundente, especialmente en Europa, donde aplastaron a la Roma por 6-0 en su anterior jornada continental.

El equipo azulgrana llega a Dinamarca con la confianza que otorga haber conquistado un cuádruple histórico la temporada pasada, incluida la Champions League. La entidad catalana ha sido reconocida recientemente como el mejor club femenino del año, un reconocimiento que refleja el nivel de exigencia que mantienen partido tras partido.

Con la clasificación aún por definirse en los puestos de cabeza del grupo, el Barcelona buscará consolidar su posición de privilegio. Para HB Køge, este partido representa la oportunidad de demostrar que pueden competir con las grandes potencias europeas en su propio estadio.

A continuación, te contamos cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

HB Koege contra Barcelona alineaciones probables

Manager

En cuanto al HB Køge, no se dispone de información confirmada sobre el entrenador, el once probable ni bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se añadirán más novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Por parte del Barcelona Femenino, Pere Romeu continúa al frente del equipo. No se han facilitado datos sobre el once inicial previsto ni sobre posibles bajas, por lo que se esperan actualizaciones más próximas al partido.

Forma

HBK

HBK - Formulario

KOL
W4-1
SER
W5-1
FCN
D2-2
BIF
D1-1
KOL
W2-3
Gol marcado (encajado)
15/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
BAR

BAR - Formulario

LOG
W0-2
ROM
W0-6
RMA
W7-0
RSD
L2-1
GDF
W3-0
Gol marcado (encajado)
19/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
1/5

HB Køge presenta un balance de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-3 ante el Kolding IF en la A-Liga el 24 de octubre. Destaca también su triunfo por 5-1 frente al Servette en la Champions League, y en total han marcado 14 goles y encajado 8 en ese tramo.

El Barcelona Femenino acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota ante la Real Sociedad por 2-1 en la Liga F el 18 de octubre fue la única nota negativa en una racha que incluye un contundente 7-0 al Real Madrid Femenino y un 6-0 a la Roma en la fase de grupos continental. En total, las azulgranas han anotado 18 goles y encajado 3 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

HB KoegeEmpateBarcelona
0
0
2
Liga de Campeones
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
HB Koege badge
HB Koege
HBK
0
F
Liga de Campeones
HB Koege badge
HB Koege
HBK
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
F
0Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron0/2

El historial entre ambos equipos es breve pero muy favorable para el Barcelona. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar en diciembre de 2021, cuando las azulgranas ganaron 5-0 en casa en la Liga de Campeones. Antes, en octubre de ese mismo año, el Barcelona también se impuso por 2-0 en Dinamarca. En los dos únicos precedentes registrados, el conjunto catalán ha ganado ambos partidos sin ceder ningún gol.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
W
D
W
2
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
W
D
W
3
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
321030+37
W
D
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
2200112+96
W
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
312074+35
D
W
D
6
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
211061+54
W
D
7
InterInterINT
311127-54
L
D
W
8
HB KoegeHB KoegeHBK
210152+33
W
L
9
JuventusJuventusJUV
210142+23
W
L
10
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
30304403
D
D
D
11
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
L
L
W
12
ServetteServetteSER
3102614-83
W
L
L
13
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
20203302
D
D
14
Austria Wien WAustria Wien WWIE
201112-11
D
L
15
Paris FCParis FCPAR
201147-31
D
L
16
RomaRomaROM
301208-81
L
L
D
17
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
L
L
D
18
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
200204-40
L
L
Clasificación a los Cuartos de Final
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Women's Champions League, el Barcelona ocupa la segunda posición del grupo, lo que le sitúa en una posición cómoda para avanzar a la siguiente ronda. HB Køge, por su parte, figura en el octavo lugar, una situación que le obliga a sumar puntos si quiere mantener opciones de clasificación.

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