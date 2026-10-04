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UEFA Nations League A
team-logoGrecia
Toumba Stadium
team-logoAlemania
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Cómo ver Grecia vs Alemania: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Grecia vs Alemania
Grecia
Alemania
UEFA Nations League A

Cómo ver el partido de UEFA Nations League A entre Grecia y Alemania, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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UEFA Nations League A - Jornada 4
Toumba Stadium
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Cómo ver Grecia vs Alemania en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones para ver Grecia vs Alemania en directo se detallan a continuación.

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Grecia recibe a Alemania en el Toumba Stadium de Tesalónica en un partido del Grupo 2 de la UEFA Nations League A que llega en un momento decisivo para ambas selecciones.

El equipo de Ivan Jovanović lidera el grupo tras un arranque sobresaliente en la competición. Dos victorias consecutivas en la Nations League, incluyendo un triunfo a domicilio ante los propios alemanes, han colocado a Grecia en una posición privilegiada que ahora debe defender ante su afición.

Alemania llega en una situación más comprometida. El conjunto de Jurgen Klopp suma una victoria, un empate y una derrota en sus últimas tres citas de Nations League, y necesita ganar para mantenerse con opciones reales en la lucha por el primer puesto del grupo.

Florian Wirtz ha sido el punto de referencia del juego alemán. El centrocampista del Liverpool firmó una actuación determinante ante Serbia, marcando un gol y participando en el otro, y su conexión con Klopp parece estar dando sus frutos en el plano internacional.

Grecia, sin embargo, no atraviesa un momento de pura solidez. El empate 2-2 ante Países Bajos en su último partido dejó ver que el equipo puede ser vulnerable cuando el rival presiona con intensidad en la segunda parte, como demostraron Van Dijk y Reijnders al remontar un 0-2.

El partido promete tensión táctica y mucho en juego. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Grecia contra Alemania alineaciones probables

4-4-2
Grecia crest
Grecia
GRE
Formación
Alemania crest
Alemania
ALE
4-4-2
K. TzolakisK. TzolakisM. SaliakasM. SaliakasK. MavropanosK. MavropanosP. RetsosP. RetsosK. TsimikasK. Tsimikasteam-logoD. KourbelisK. KaretsasK. Karetsasteam-logoT. AndroutsosG. MasourasG. MasourasF. IoannidisF. IoannidisV. PavlidisV. PavlidisF. DahmenF. DahmenW. AntonW. AntonD. RaumD. RaumP. TreuP. TreuM. ThiawM. ThiawS. El MalaS. El MalaA. PavlovicA. PavlovicS. GnabryS. GnabryT. BischofT. BischofF. WirtzF. WirtzN. WoltemadeN. Woltemade
Alemania crest
Alemania
ALE
4-4-2
Grecia

Once inicial

Alemania

Manager

  • Ivan Jovanović
  • J. Klopp

Grecia no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este partido. Ivan Jovanović podría alinear un once con Tzolakis bajo palos, una defensa formada por Saliakas, Mavropanos, Retsos y Tsimikas, y una línea de mediocampo con Kourbelis, Karetsas y Androutsos. Masouras, Ioannidis y Pavlidis completarían el ataque. Se añadirán novedades sobre el equipo conforme se acerque el inicio del partido.

Alemania tampoco presenta lesionados ni sancionados confirmados en este momento. El once proyectado de Klopp contaría con Dahmen en portería, una defensa con Anton, Raum, Treu y Thiaw, y El Mala junto a Pavlovic en el centro del campo. Gnabry, Bischof y Wirtz acompañarían a Woltemade en la zona de ataque. Cualquier novedad se actualizará antes del inicio.

Forma

GRE

GRE - Formulario

SWE
D2-2
ITA
L0-1
SER
W1-2
ALE
W0-1
HOL
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALE

ALE - Formulario

ECU
L2-1
PAR
L1-1
HOL
D1-1
GRE
L0-1
SER
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Grecia presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con seis goles marcados y cinco encajados. Su racha más reciente incluye dos triunfos consecutivos en la Nations League antes de empatar 2-2 con Países Bajos el 1 de octubre, partido en el que llegaron a ganar 2-0. Previamente habían vencido a Alemania 1-0 a domicilio y a Serbia 2-1 también fuera de casa.

Alemania acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros, con cinco goles a favor y cuatro en contra. El resultado más reciente fue una victoria 2-0 ante Serbia el 1 de octubre, con Wirtz como figura. Antes de eso, cayeron 1-0 ante Grecia y empataron 1-1 con Países Bajos en la Nations League, a lo que se suman dos derrotas en el Mundial ante Paraguay y Ecuador.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GreciaEmpateAlemania
1
0
4
UEFA Nations League A
Alemania badge
Alemania
ALE
0
Grecia badge
Grecia
GRE
1
F
Amistosos
Alemania badge
Alemania
ALE
2
Grecia badge
Grecia
GRE
1
F
Campeonato de Europa
Alemania badge
Alemania
ALE
4
Grecia badge
Grecia
GRE
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Alemania badge
Alemania
ALE
4
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Alemania badge
Alemania
ALE
2
Grecia badge
Grecia
GRE
0
F
6Goles marcados12
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 27 de septiembre de 2026 en la UEFA Nations League A, con victoria de Grecia por 1-0 en territorio alemán. En los últimos cinco precedentes, Alemania domina el balance global con tres victorias frente a dos de Grecia, incluyendo un triunfo 2-1 en un amistoso en junio de 2024 y una goleada 4-2 en la Eurocopa de 2012. La única otra victoria griega en el historial reciente fue en una fase de clasificación para el Mundial disputada en 2001.

Clasificación

Grp. 2

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GreciaGreciaGRE
321053+27
D
W
W
2
HolandaHolandaHOL
312054+15
D
W
D
3
AlemaniaAlemaniaALE
311132+14
W
L
D
4
SerbiaSerbiaSER
300326-40
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

Grecia lidera el Grupo 2 de la UEFA Nations League A, mientras que Alemania ocupa la tercera posición. Los alemanes deben ganar para recortar distancias con los griegos y mantener vivas sus opciones de clasificarse para los cuartos de final.

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