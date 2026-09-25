Granada recibe a FC Andorra en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un partido de Segunda División que llega en un momento complicado para ambos conjuntos. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 7 26 sept 2026 - 10:15 Estadio Nuevo Los Carmenes

Cómo sintonizar el Granada vs FC Andorra

El partido entre Granada y FC Andorra se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, los operadores con derechos de retransmisión de la Segunda División. Consulta las opciones de live stream y televisión disponibles a continuación.

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Acerca del encuentro

El equipo de Pacheta atraviesa una racha irregular y necesita sumar de tres en casa para alejarse de la zona baja de la tabla. Los granadinistas han alternado victorias y derrotas en las últimas semanas sin encontrar la consistencia que exige la categoría.

FC Andorra, dirigido por Carles Manso, llega a Granada en un momento muy delicado. El conjunto andorrano no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos y acumula una presión creciente en la clasificación.

El duelo entre dos equipos que luchan por estabilizarse en la segunda categoría del fútbol español promete tensión desde el primer minuto. Para Granada, ganar en casa es prácticamente una obligación; para Andorra, frenar la sangría de puntos es una necesidad urgente.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Granada, Pacheta, no ha facilitado una alineación probable confirmada para este encuentro, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en el parte oficial. La información se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Carles Manso tampoco ha adelantado su once inicial ni ha comunicado ausencias por lesión o suspensión. Se esperan novedades sobre la convocatoria andorrana antes del pitido inicial.

Forma

Granada llega al partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. El conjunto local cayó 3-2 ante Leganés en su partido más reciente, disputado el 20 de septiembre. En ese tramo de cinco partidos, los granadinistas han marcado siete goles y han encajado ocho, lo que refleja una fragilidad defensiva que Pacheta debe corregir. La victoria más clara fue el 2-0 ante Mallorca a finales de agosto.

FC Andorra acumula cinco derrotas consecutivas en Segunda División, sin haber sumado ni un solo punto en ese periodo. La última derrota llegó frente a Gijón por 3-1 el 19 de septiembre. En esos cinco partidos, el equipo de Carles Manso ha marcado seis goles y ha encajado doce, una diferencia de goles que refleja las dificultades del equipo tanto en ataque como en defensa.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos terminó en empate a uno en el Estadio Nuevo Los Cármenes el 15 de marzo de 2026, en Segunda División. En los cuatro partidos registrados entre ambos conjuntos, Granada acumula una victoria, FC Andorra una victoria y hay dos empates. Los encuentros anteriores incluyen un 0-0 en el feudo andorrano en octubre de 2025 y un 2-0 favorable a Granada en enero de 2023.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, Granada ocupa la decimocuarta posición, mientras que FC Andorra se encuentra en el vigésimo puesto. Ambos equipos se encuentran en la mitad baja de la tabla, lo que convierte este partido en un duelo con implicaciones directas en la lucha por alejarse de los puestos de descenso.