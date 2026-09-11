Cómo ver Granada vs Albacete: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Granada recibe al Albacete en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 12 sept 2026 - 12:30 Estadio Nuevo Los Carmenes

Cómo sintonizar el Granada vs Albacete

El Granada vs Albacete se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

Los rojiblancos llegan al partido tras caer 3-0 ante el Eibar en su último compromiso liguero, un resultado que frenó una racha de dos victorias consecutivas. Pacheta busca una respuesta rápida de su equipo en casa.

El Albacete atraviesa un momento delicado. El conjunto manchego encadena cuatro derrotas seguidas en la liga, la última ante el Castellón por 2-0, y no ha sumado ningún punto en lo que va de competición.

Con el Granada instalado en la novena posición y el Albacete cerrando la tabla en el puesto 21, la diferencia de contexto entre ambos equipos es evidente sobre el papel.

Alberto González necesita que su equipo encuentre solidez defensiva y algo de pegada para salir de una situación que se complica jornada a jornada.

Noticias del equipo y escuadras

El Granada de Pacheta no ha facilitado su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del encuentro.

El Albacete de Alberto González tampoco ha dado a conocer novedades sobre su plantilla disponible. Sin datos sobre lesionados ni sancionados, habrá que aguardar a la previa oficial para conocer el estado del grupo visitante.

Forma

El Granada presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Eibar, aunque antes había encadenado triunfos ante el Córdoba (1-3) y el Mallorca (2-0). En total, los granadinos han marcado siete goles y encajado cuatro en ese período.

El Albacete llega en un estado de forma muy preocupante: cinco derrotas en sus últimos cinco encuentros, sin haber sumado un solo punto. El equipo manchego cayó ante el Castellón (2-0) en su último partido y no ha marcado en dos de sus cinco últimas salidas. Ha encajado seis goles y solo ha anotado tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2026, con el Albacete imponiéndose al Granada por 4-1 en su feudo. En los cinco últimos duelos directos, el Albacete acumula dos victorias frente a las dos del Granada, con un empate registrado en el partido de la primera vuelta de esta misma temporada, que terminó 1-1 en Los Cármenes.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Granada ocupa la novena posición, mientras que el Albacete se encuentra en el puesto 21, en zona de descenso.