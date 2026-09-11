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Segunda Division
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Estadio Nuevo Los Carmenes
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Cómo ver Granada vs Albacete: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Granada vs Albacete
Granada
Albacete
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Granada y Albacete. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Granada recibe al Albacete en el Estadio Nuevo Los Cármenes en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 5
Estadio Nuevo Los Carmenes
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Cómo sintonizar el Granada vs Albacete

El Granada vs Albacete se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

Los rojiblancos llegan al partido tras caer 3-0 ante el Eibar en su último compromiso liguero, un resultado que frenó una racha de dos victorias consecutivas. Pacheta busca una respuesta rápida de su equipo en casa.

El Albacete atraviesa un momento delicado. El conjunto manchego encadena cuatro derrotas seguidas en la liga, la última ante el Castellón por 2-0, y no ha sumado ningún punto en lo que va de competición.

Con el Granada instalado en la novena posición y el Albacete cerrando la tabla en el puesto 21, la diferencia de contexto entre ambos equipos es evidente sobre el papel.

Alberto González necesita que su equipo encuentre solidez defensiva y algo de pegada para salir de una situación que se complica jornada a jornada.

Noticias del equipo y escuadras

Granada contra Albacete alineaciones probables

Manager

  • Pacheta

El Granada de Pacheta no ha facilitado su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se espera que la información se actualice conforme se acerque el momento del encuentro.

El Albacete de Alberto González tampoco ha dado a conocer novedades sobre su plantilla disponible. Sin datos sobre lesionados ni sancionados, habrá que aguardar a la previa oficial para conocer el estado del grupo visitante.

Forma

GRA

GRA - Formulario

BET
W1-0
OVI
D0-0
MLL
W2-0
COR
W1-3
EIB
L3-0
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ALB

ALB - Formulario

LEV
L2-1
LAS
L2-1
RSD
L1-2
OVI
L0-1
CAS
L2-0
Gol marcado (encajado)
3/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Granada presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante el Eibar, aunque antes había encadenado triunfos ante el Córdoba (1-3) y el Mallorca (2-0). En total, los granadinos han marcado siete goles y encajado cuatro en ese período.

El Albacete llega en un estado de forma muy preocupante: cinco derrotas en sus últimos cinco encuentros, sin haber sumado un solo punto. El equipo manchego cayó ante el Castellón (2-0) en su último partido y no ha marcado en dos de sus cinco últimas salidas. Ha encajado seis goles y solo ha anotado tres en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GranadaEmpateAlbacete
2
1
2
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
4
Granada badge
Granada
GRA
1
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
1
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
0
Granada badge
Granada
GRA
2
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
1
Albacete badge
Albacete
ALB
2
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Granada badge
Granada
GRA
2
F
7Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de abril de 2026, con el Albacete imponiéndose al Granada por 4-1 en su feudo. En los cinco últimos duelos directos, el Albacete acumula dos victorias frente a las dos del Granada, con un empate registrado en el partido de la primera vuelta de esta misma temporada, que terminó 1-1 en Los Cármenes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
431051+410
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
3
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
4
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
5
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
6
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
7
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
8
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
9
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
10
GranadaGranadaGRA
421154+17
L
W
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
12
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
13
AlmeríaAlmeríaALM
420264+26
W
L
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
403156-13
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
4103710-33
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
400427-50
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Granada ocupa la novena posición, mientras que el Albacete se encuentra en el puesto 21, en zona de descenso.

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