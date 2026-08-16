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Segunda Division - Jornada 1 16 ago 2026 - 13:00 Estadi Municipal de Montilivi

Cómo ver Girona vs Leganés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido de Segunda División entre Girona y Leganés se puede ver en directo a través de las plataformas indicadas a continuación. Consulta las opciones de TV y live stream disponibles para no perderte el encuentro.

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Girona y Leganés abren su andadura en la Segunda División en el Estadi Municipal de Montilivi de Girona, en un choque que marca el inicio de una nueva temporada para dos clubes con ambiciones de ascenso.

El conjunto catalán llega al arranque liguero tras un verano de trabajo intenso. Quique Álvarez ha conducido a su equipo por una pretemporada exigente que incluyó enfrentamientos ante rivales de Primera División y equipos internacionales, aunque los resultados en los amistosos han dejado margen de mejora.

Los de Rubén Albes, por su parte, aterrizan en Girona con la misión de consolidarse en la categoría tras su descenso. La pretemporada del Leganés tampoco ha estado exenta de dificultades, con derrotas ante rivales de alto nivel que sirven como rodaje antes de que empiece lo que de verdad importa.

Girona afronta esta temporada con el objetivo de volver a la élite del fútbol español. El club ha estado activo en el mercado, y el interés en reforzar la plantilla con perfiles de calidad contrastada refleja la seriedad del proyecto pepinero en sentido inverso, el de los de Montilivi.

Leganés sabe bien lo que es competir en esta categoría. Con Albes al mando, el equipo madrileño buscará ser protagonista desde el primer día y no limitarse a sobrevivir en una Segunda División siempre competida.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream y el horario de Girona vs Leganés.

Noticias del equipo y escuadras

Quique Álvarez dirige al Girona sin que se hayan confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. El técnico no ha dado a conocer su once probable de momento. En el bando visitante, Rubén Albes tampoco ha reportado ausencias ni suspensiones conocidas, y la alineación del Leganés está pendiente de confirmación oficial. Ambos equipos actualizarán sus novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Girona llega al inicio de la temporada con un bagaje reciente de dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-4 ante el Arsenal en un amistoso de pretemporada, mientras que antes habían igualado 3-3 con el Castellón. En los compromisos de Primera División que cerraron el curso pasado, los catalanes sumaron un empate ante el Elche (1-1) y cayeron ante el Atlético de Madrid (1-0). El equipo anotó seis goles y encajó nueve en ese período de cinco encuentros.

Leganés acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Swansea en amistoso, y antes habían caído por 4-1 frente al Real Madrid. El único triunfo del período llegó en la última jornada de Segunda División de la pasada campaña, con una victoria 1-0 ante el Mirandés. Los madrileños marcaron tres goles y encajaron seis en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 24 de abril de 2025 en Primera División, con un empate a uno en el estadio del Leganés. Antes, en noviembre de 2024, el Girona se impuso en Montilivi por 4-3 en un partido de Primera División. En los tres precedentes anteriores, todos en Segunda División entre 2021 y 2022, el balance arroja una victoria para el Leganés, un triunfo para el Girona y un empate.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Girona ocupa la decimosegunda posición y el Leganés se sitúa en el decimoquinto puesto.