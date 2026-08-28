Cómo ver Girona vs Las Palmas: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El Girona recibe a Las Palmas en el Estadi Municipal de Montilivi en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 3 29 ago 2026 - 15:30 Estadi Municipal de Montilivi

Cómo ver Girona vs Las Palmas en línea: transmisiones en directo

El Girona vs Las Palmas se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de emisión del partido.

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Acerca del encuentro

El conjunto gerundense dirige Quique Álvarez y llega a este partido con urgencia. Tres derrotas en los últimos cinco encuentros, incluyendo una caída ante el Córdoba en la jornada más reciente, sitúan al Girona en el puesto 17 de la tabla, con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de peligro.

Las Palmas, por su parte, llegan al Montilivi como líderes de la Segunda División. Rubén de la Barrera ha construido un equipo sólido que ha ganado sus dos últimos compromisos ligueros, el más reciente una victoria a domicilio ante el AD Ceuta FC.

El choque entre un equipo que busca remontar en la clasificación y un líder que quiere consolidar su posición en lo más alto promete intensidad desde el primer minuto.

Noticias del equipo y escuadras

El Girona de Quique Álvarez no ha facilitado datos sobre lesiones, sanciones ni alineación probable de cara a este partido, por lo que se esperan novedades más cerca del encuentro.

En el bando visitante, Rubén de la Barrera tampoco ha confirmado bajas ni el once inicial previsto para Las Palmas. La información sobre ambos equipos se actualizará en cuanto esté disponible antes del pitido inicial.

Forma

El Girona llega con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. En competición oficial, los gerundenses cedieron ante el Córdoba por 2-1 y empataron 1-1 frente al Leganés, acumulando cuatro goles a favor y seis en contra en esos dos encuentros de Segunda División. Los resultados en pretemporada, con una derrota por 1-4 ante el Arsenal y un empate a tres con el Castellón, dibujan un inicio de curso con poca consistencia defensiva.

Las Palmas presentan un estado de forma muy diferente. Los canarios suman dos victorias consecutivas en liga, con el 2-0 ante el AD Ceuta FC como resultado más reciente y el 2-1 frente al Albacete en la jornada anterior. En sus últimos cinco partidos, el equipo acumula tres victorias, un empate y una derrota, con seis goles anotados y cinco encajados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de febrero de 2025 en Primera División, con victoria del Girona por 2-1 en el Montilivi. En los cinco últimos enfrentamientos directos, el Girona acumula tres victorias por una de Las Palmas, con un empate sin registrar en ese periodo. El único precedente en Segunda División de los últimos cinco cruces fue una victoria visitante del Girona en el estadio de Las Palmas por 1-3, en marzo de 2022.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Girona ocupa la 17ª posición, mientras que Las Palmas lideran la clasificación en el primer puesto.