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Segunda Division
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Estadio El Molinon
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Gijon vs Sabadell: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Gijon vs Sabadell
Gijon
Sabadell
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Gijon y Sabadell, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 1
Estadio El Molinon
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Cómo ver Gijon vs Sabadell en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Gijón vs Sabadell se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación encontrarás las opciones disponibles para seguir el partido en streaming en vivo o por televisión.

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El Sporting de Gijón recibe al Sabadell en el Estadio El Molinón en el arranque de la temporada de Segunda División. Dos equipos con objetivos distintos se miden en un estadio que, cuando se llena, es de los más intimidantes de la categoría.

El conjunto asturiano llega al inicio del campeonato bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, tras un verano marcado por dos derrotas en sus partidos de preparación. El equipo cerró la pasada temporada con tres victorias consecutivas en la liga, lo que genera cierto optimismo a pesar de los tropiezos estivales.

El Sabadell, dirigido por Ferran Costa, completa su primera campaña en Segunda División tras ascender desde la Primera Federación. El club catalán tiene experiencia reciente en esta categoría y llega con la intención de asentarse en la división.

Ambos conjuntos arrancan el curso en la zona baja de la tabla, con el Sabadell en el puesto 17 y el Gijón en el 18, lo que convierte este encuentro en un duelo de inicio de temporada con puntos que ya pesan.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Gijon contra Sabadell alineaciones probables

Gijon crest
Gijon
SPG
Formación
Sabadell crest
Sabadell
SAB
Sabadell crest
Sabadell
SAB

Manager

  • N. Larcamon

El técnico del Gijón, Nicolás Larcamón, no tiene bajas ni sanciones confirmadas de cara a este encuentro, y el club no ha facilitado una alineación probable de momento. Se espera que la información se complete a medida que se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Ferran Costa tampoco registra lesionados ni sancionados según los datos disponibles, y el Sabadell tampoco ha adelantado su once previsto. Cualquier novedad en ambos equipos se actualizará antes del partido.

Forma

SPG

SPG - Formulario

RZA
W1-3
ALM
W3-1
GRA
W1-2
CEL
L1-0
SAN
L4-1
Gol marcado (encajado)
9/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAB

SAB - Formulario

RMC
L2-0
RMC
W3-0
ZAM
L1-0
ZAM
W4-0
ESP
D1-1
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Gijón llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los tres triunfos llegaron al final de la temporada pasada de Segunda División, con victorias ante Granada (2-1), Almería (3-1) y Real Zaragoza (3-1 a domicilio). Sin embargo, el equipo asturiano ha perdido sus dos amistosos de pretemporada, cayendo ante el Celta de Vigo (1-0) y ante el Racing de Santander (4-1). En total, el Gijón ha anotado ocho goles y encajado siete en estos cinco partidos.

El Sabadell presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, todos ellos disputados entre la Primera Federación y un amistoso. El conjunto catalán empató 1-1 ante el Espanyol en pretemporada y venció con claridad al Zamora en la vuelta del play-off de ascenso (4-0), aunque perdió el partido de ida (1-0). Antes, el Sabadell también superó al Real Madrid B (3-0) y cayó en el encuentro previo ante el mismo rival (2-0).

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GijonEmpateSabadell
2
2
1
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
Gijon badge
Gijon
SPG
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
3
Sabadell badge
Sabadell
SAB
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
2
Sabadell badge
Sabadell
SAB
0
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
Gijon badge
Gijon
SPG
2
F
Segunda Division
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
Gijon badge
Gijon
SPG
0
F
8Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos fue un empate a uno en el campo del Sabadell en marzo de 2021, en Segunda División. En los cinco precedentes disponibles, el Gijón acumula dos victorias, dos empates y una derrota, con el triunfo más abultado siendo el 3-1 cosechado en El Molinón en noviembre de 2020.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FC AndorraFC AndorraAND
110051+43
W
2
TenerifeTenerifeTEN
110031+23
W
3
MallorcaMallorcaMLL
110020+23
W
4
BurgosBurgosBUR
110032+13
W
5
Las PalmasLas PalmasLAS
110021+13
W
6
CastellónCastellónCAS
110010+13
W
7
GironaGironaGIR
10101101
D
8
LeganésLeganésLEG
10101101
D
9
CádizCádizCAD
10100001
D
10
Celta FortunaCelta FortunaCEF
10100001
D
11
GranadaGranadaGRA
10100001
D
12
Real OviedoReal OviedoOVI
10100001
D
13
AlmeríaAlmeríaALM
00000000
14
EldenseEldenseELD
00000000
15
SabadellSabadellSAB
00000000
16
GijonGijonSPG
00000000
17
CórdobaCórdobaCOR
100123-10
L
18
AlbaceteAlbaceteALB
100112-10
L
19
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
100101-10
L
20
EibarEibarEIB
100113-20
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
100102-20
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
100115-40
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Sabadell ocupa el puesto 17 y el Gijón el 18 al inicio de la temporada.

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