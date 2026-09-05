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Segunda Division - Jornada 4 5 sept 2026 - 10:15 Estadio El Molinon

Cómo ver Gijon vs Girona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Gijón vs Girona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División en España. A continuación encontrarás los canales disponibles para seguir el partido en TV y live stream.

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El Sporting de Gijón recibe al Girona en el Estadio El Molinón en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos con ambiciones distintas pero igualmente urgentes en este arranque de temporada.

El conjunto asturiano llega al partido con dos victorias consecutivas en liga tras superar al Tenerife y al Burgos, lo que le ha permitido instalarse en la parte alta de la clasificación bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. El Molinón, con su ambiente característico, puede ser un factor determinante.

El Girona, dirigido por Quique Álvarez, llega con sensaciones encontradas. La goleada ante Las Palmas en la última jornada, con un contundente 5-2, contrasta con la derrota previa frente al Córdoba. Los visitantes buscan encadenar resultados positivos para escalar posiciones.

Ambos equipos se conocen bien de temporadas recientes en la misma categoría, y el historial entre ellos añade una capa de rivalidad contenida que siempre aflora cuando se cruzan en el calendario.

Con el Gijón en buena dinámica en casa y el Girona necesitado de regularidad, el partido promete un pulso competido en el norte de España.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Sporting de Gijón llega al partido sin que el cuerpo técnico de Nicolás Larcamón haya confirmado bajas por lesión ni sanciones. El club tampoco ha facilitado un once probable de cara al encuentro, por lo que la información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha reportado ausencias confirmadas ni ha desvelado su alineación prevista. Los datos de baja y convocatoria se completarán cuando el equipo los haga públicos antes del partido.

Forma

El Gijón presenta un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los asturianos ganaron sus dos compromisos más recientes en Segunda División, el último de ellos ante el Tenerife con un 0-1 en campo contrario, y antes vencieron al Burgos por 1-0 en El Molinón. El único punto cedido en liga fue el empate sin goles frente al Sabadell. Las dos derrotas llegaron en partidos de pretemporada, ante Racing de Santander y Celta Vigo.

El Girona acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en el mismo período. El resultado más reciente fue la amplia victoria por 5-2 ante Las Palmas en Segunda División, aunque antes habían caído 2-1 ante el Córdoba. En los amistosos, los gerundenses cedieron ante el Arsenal por 1-4 y empataron 3-3 con el Castellón. En total, el conjunto visitante ha marcado doce goles y encajado doce en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos data del 15 de mayo de 2022, cuando el Gijón venció al Girona por 2-1 en El Molinón en Segunda División. En los últimos cinco enfrentamientos, el Gijón acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al conjunto catalán. El Girona solo ha conseguido imponerse en una ocasión en ese período, con un 1-0 en casa en mayo de 2021.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Gijón ocupa la cuarta posición, mientras que el Girona se sitúa en el décimo puesto.