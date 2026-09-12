Cómo ver Gijon vs Eldense: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Sporting de Gijón recibe al Eldense en el Estadio El Molinón en un partido de la Segunda División española. Dos equipos que llegan al encuentro con dinámicas muy distintas y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 13 sept 2026 - 08:00 Estadio El Molinon

Cómo sintonizar el Gijon vs Eldense

El Gijón vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El conjunto asturiano atraviesa un momento irregular bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. Tras encadenar dos victorias consecutivas ante Tenerife y Burgos, el equipo local cayó ante el Girona en su último compromiso liguero, lo que frena el impulso que había cogido en las semanas previas.

El Eldense, por su parte, llega a El Molinón en una situación delicada. El club alicantino acumula una sola victoria en sus últimas cuatro jornadas de liga y ocupa la parte baja de la clasificación, aunque arrancó un punto de valor ante el Mallorca en la última jornada.

El conjunto visitante vive además un momento de especial atención mediática. El club de la Segunda División ha protagonizado uno de los titulares más llamativos del fútbol español reciente, con Lionel Messi vinculado a una posible adquisición del cien por cien de sus acciones, algo que incluso el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha valorado positivamente.

Sea como sea, dentro del campo el técnico Claudio Barragán necesita una reacción de los suyos para salir de los últimos puestos de la clasificación. El partido promete tensión competitiva con dos equipos que no pueden permitirse más tropiezos.

Noticias del equipo y escuadras

En el Sporting de Gijón, el técnico Nicolás Larcamón prepara el partido sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción, aunque el club actualizará la información disponible conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Claudio Barragán tampoco cuenta con datos oficiales sobre lesionados o suspendidos en la plantilla del Eldense. Se espera que ambos equipos publiquen sus convocatorias definitivas en los próximos días.

Forma

El Sporting de Gijón presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo local venció a Tenerife por 0-1 y al Burgos por 1-0, pero cedió ante el Girona por 2-0 en su último partido de liga. En total, el conjunto asturiano ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese período.

El Eldense llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. El equipo alicantino no ha marcado en sus dos últimos partidos oficiales, empatando a cero ante el Mallorca y cayendo por 1-0 ante el Leganés. En los cinco encuentros analizados, el Eldense ha anotado tres goles y ha recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de abril de 2025, cuando el Eldense venció al Sporting de Gijón por 1-2 en un partido de Segunda División disputado en el feudo alicantino. En los cuatro últimos cruces registrados, el Sporting acumula dos victorias por una del Eldense, con un empate a cero en el partido de agosto de 2024 en El Molinón. El Sporting ha marcado cinco goles en esos enfrentamientos, por cuatro el Eldense.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Sporting de Gijón ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Eldense se encuentra en el puesto veinte.