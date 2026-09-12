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Segunda Division
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Cómo ver Gijon vs Eldense: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Gijon vs Eldense
Gijon
Eldense
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Gijon y Eldense. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Sporting de Gijón recibe al Eldense en el Estadio El Molinón en un partido de la Segunda División española. Dos equipos que llegan al encuentro con dinámicas muy distintas y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos comprometidos de la tabla. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 5
Estadio El Molinon
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Cómo sintonizar el Gijon vs Eldense

El Gijón vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El conjunto asturiano atraviesa un momento irregular bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. Tras encadenar dos victorias consecutivas ante Tenerife y Burgos, el equipo local cayó ante el Girona en su último compromiso liguero, lo que frena el impulso que había cogido en las semanas previas.

El Eldense, por su parte, llega a El Molinón en una situación delicada. El club alicantino acumula una sola victoria en sus últimas cuatro jornadas de liga y ocupa la parte baja de la clasificación, aunque arrancó un punto de valor ante el Mallorca en la última jornada.

El conjunto visitante vive además un momento de especial atención mediática. El club de la Segunda División ha protagonizado uno de los titulares más llamativos del fútbol español reciente, con Lionel Messi vinculado a una posible adquisición del cien por cien de sus acciones, algo que incluso el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha valorado positivamente.

Sea como sea, dentro del campo el técnico Claudio Barragán necesita una reacción de los suyos para salir de los últimos puestos de la clasificación. El partido promete tensión competitiva con dos equipos que no pueden permitirse más tropiezos.

Noticias del equipo y escuadras

Gijon contra Eldense alineaciones probables

Manager

  • N. Larcamon

En el Sporting de Gijón, el técnico Nicolás Larcamón prepara el partido sin que se hayan confirmado novedades sobre bajas por lesión o sanción, aunque el club actualizará la información disponible conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Claudio Barragán tampoco cuenta con datos oficiales sobre lesionados o suspendidos en la plantilla del Eldense. Se espera que ambos equipos publiquen sus convocatorias definitivas en los próximos días.

Forma

SPG

SPG - Formulario

SAN
L4-1
SAB
D0-0
BUR
W1-0
TEN
W0-1
GIR
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
ELD

ELD - Formulario

VAL
L3-0
ALM
L3-0
CAD
D2-2
LEG
L1-0
MLL
D0-0
Gol marcado (encajado)
2/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Sporting de Gijón presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo local venció a Tenerife por 0-1 y al Burgos por 1-0, pero cedió ante el Girona por 2-0 en su último partido de liga. En total, el conjunto asturiano ha marcado tres goles y encajado cuatro en ese período.

El Eldense llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. El equipo alicantino no ha marcado en sus dos últimos partidos oficiales, empatando a cero ante el Mallorca y cayendo por 1-0 ante el Leganés. En los cinco encuentros analizados, el Eldense ha anotado tres goles y ha recibido cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

GijonEmpateEldense
3
1
0
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
1
Gijon badge
Gijon
SPG
2
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
0
Eldense badge
Eldense
ELD
0
F
Segunda Division
Eldense badge
Eldense
ELD
0
Gijon badge
Gijon
SPG
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
2
Eldense badge
Eldense
ELD
0
F
5Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron1/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 13 de abril de 2025, cuando el Eldense venció al Sporting de Gijón por 1-2 en un partido de Segunda División disputado en el feudo alicantino. En los cuatro últimos cruces registrados, el Sporting acumula dos victorias por una del Eldense, con un empate a cero en el partido de agosto de 2024 en El Molinón. El Sporting ha marcado cinco goles en esos enfrentamientos, por cuatro el Eldense.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
4
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
5
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
6
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
7
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
8
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
9
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
10
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
12
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
13
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
14
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
5104712-53
L
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
501438-51
D
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Sporting de Gijón ocupa la decimosegunda posición, mientras que el Eldense se encuentra en el puesto veinte.

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