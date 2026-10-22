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Conference League - Jornada 2 22 oct 2026 - 12:45 Coliseum

Cómo ver Getafe vs Lugano en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Getafe y Lugano se puede seguir en directo a través de Movistar+. A continuación se indican las opciones disponibles para ver el encuentro por televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Getafe recibe a Lugano en el Coliseum en una jornada de UEFA Conference League que llega en un momento delicado para el equipo de Pepe Bordalas. Los azulones necesitan sumar de tres en tres para no perder el hilo europeo esta temporada.

El conjunto madrileño atraviesa un bache de resultados en LaLiga. Tras caer 3-0 ante el Barcelona y empatar con el Rayo Vallecano, Getafe llega a este partido con la urgencia de recuperar sensaciones ante su afición.

En la Conference League, el panorama tampoco es cómodo. Getafe ocupa el puesto 15 de la tabla, y el empate 1-1 cosechado en su visita a Universitatea Craiova no fue suficiente para escalar posiciones. Una derrota esta noche complicaría seriamente sus opciones de avanzar.

Fuera del campo, el club vive momentos de gran actividad. La confirmación de negociaciones para fichar a Jadon Sancho como agente libre, la llegada de Dani Carvajal procedente del Real Madrid y los contactos para incorporar a Sergio Ramos dibujan un Getafe con ambiciones que no siempre se reflejan en los resultados.

Lugano llega al Coliseum con la moral alta. El conjunto suizo, dirigido por Mattia Croci-Torti, ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluida una victoria 3-2 ante el FK Crvena Zvezda en la Conference League y un contundente 4-0 al Luzern en la Super Liga suiza.

Los visitantes se sitúan séptimos en la tabla de la Conference League, lo que les otorga una posición de ventaja frente a un rival que necesita ganar para no descolgarse del grupo.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Getafe vs Lugano en directo, incluyendo opciones de streaming, canal de televisión y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pepe Bordalas dirige al Getafe sin que se hayan confirmado alineaciones ni bajas de cara a este partido. La información sobre el once inicial y posibles ausencias se actualizará conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el lado visitante, Mattia Croci-Torti tampoco ha desvelado su once probable ni el estado de su plantilla. Los detalles sobre la disponibilidad del equipo suizo se irán publicando a medida que estén disponibles.

Forma

Getafe presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Rayo Vallecano en LaLiga, y previamente igualaron 1-1 con Universitatea Craiova en la Conference League. Su única victoria en este tramo llegó por 1-0 frente al Málaga, mientras que la derrota más abultada fue el 3-0 encajado ante el Barcelona. En estos cinco partidos, los azulones han marcado cuatro goles y encajado seis.

Lugano llega en un estado de forma notablemente superior, con cuatro victorias y una sola derrota en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue un triunfo por 4-0 ante el Pully Football en copa, y en la Conference League se impusieron 3-2 al FK Crvena Zvezda. También cabe destacar el 4-0 al Luzern en la Super Liga suiza. Su único tropiezo en este período fue una derrota 3-1 ante el Hellas Verona en un amistoso. En total, el conjunto helvético ha anotado 15 goles y encajado seis en estos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen registros de enfrentamientos anteriores entre Getafe y Lugano en el fútbol de competición. Este partido representa el primer cruce oficial entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Conference League, Getafe ocupa la decimoquinta posición mientras que Lugano se sitúa séptimo, lo que refleja la diferente situación de ambos equipos en el torneo.