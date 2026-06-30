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World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia y Suecia se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+. A continuación tienes los canales y plataformas de streaming disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Suecia se enfrentan en los octavos de final del Mundial 2026 en el New York/New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo que enfrenta al favorito del torneo con uno de los equipos revelación de la fase de grupos.

Les Bleus llegan en estado de gracia. Didier Deschamps dirigió a su selección a través del Grupo I con pleno de victorias, anotando diez goles en tres partidos para consolidarse como uno de los grandes candidatos al título. El último partido del grupo, una goleada por 4-1 ante Noruega, fue el escenario en el que Ousmane Dembélé firmó un hat-trick fulminante que eclipsó incluso el esperado duelo entre Kylian Mbappé y Erling Haaland.

Suecia, por su parte, avanzó como uno de los mejores terceros del Grupo F tras una fase de grupos irregular. Graham Potter ha reconocido abiertamente la magnitud del reto, aunque el técnico sueco ha dejado claro que su equipo sale al campo a buscar la sorpresa. Para el exentrenador del Chelsea, este partido representa lo que él mismo ha descrito como un encuentro soñado en un Mundial.

Los suecos llegan con la moral tocada tras una derrota por 5-1 ante Holanda, aunque se recuperaron con un empate ante Japón en su último partido de grupo. La solidez defensiva será clave para frenar a una delantera francesa que ha demostrado ser implacable cuando encuentra espacios.

En el lado francés, el estado físico de algunos jugadores merece atención. La baja de William Saliba en el partido ante Noruega obligó a Deschamps a reorganizar la zaga, y el cuerpo técnico vigilará de cerca la disponibilidad de todos los efectivos antes del pitido inicial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Francia vs Suecia en directo, el canal de televisión y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps dirige a Francia sin que los datos disponibles señalen bajas confirmadas de cara a este partido. El técnico francés contará con el grueso de su plantilla para afrontar este compromiso de eliminación directa, aunque se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del partido.

En el bando sueco, Graham Potter no podrá contar con el defensa Isak Hien, que figura en la lista de bajas. El resto del equipo está disponible para el técnico inglés, que deberá confeccionar su once sin ese elemento en la zaga. Se añadirá más información sobre el estado del equipo a medida que se confirmen los detalles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 4 I. Hien

Forma

Francia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, con la única derrota ante Costa de Marfil en un amistoso previo al torneo por 2-1. En el Mundial, Les Bleus han sido impecables: victoria por 3-1 ante Senegal, 3-0 ante Irak y 1-4 ante Noruega en el último partido de grupo. En total, han anotado doce goles y encajado cuatro en ese período de cinco partidos.

Suecia presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su mejor resultado fue el 5-1 ante Túnez en la primera jornada del grupo, mientras que la derrota más abultada llegó ante Holanda por ese mismo marcador. El empate 1-1 ante Japón en el último partido les permitió avanzar como uno de los mejores terceros. En conjunto, los suecos han marcado diez goles y encajado diez en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en la UEFA Nations League A el 17 de noviembre de 2020, con Francia imponiéndose por 4-2 como local. En el duelo de ida de esa misma competición, disputado el 5 de septiembre de 2020, Suecia cayó en casa por 0-1. Mirando los cinco últimos precedentes, Francia acumula tres victorias por dos de Suecia, con los suecos ganando en dos ocasiones en partidos de clasificación para el Mundial de 2017 y 2016 respectivamente.

Clasificación

En la tabla del Mundial, Francia terminó primera del Grupo I, mientras que Suecia avanzó desde la tercera posición del Grupo F.