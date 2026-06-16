Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Francia vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia y Senegal se puede seguir en directo a través de DAZN, Movistar+, RTVE, TVE La 1 y Fubo. A continuación encontrarás los canales disponibles y los enlaces para acceder a la retransmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia y Senegal abren su participación en el Grupo I del Mundial 2026 este martes 16 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en uno de los partidos más cargados de historia del torneo desde el primer día.

Les Bleus llegan como uno de los grandes favoritos al título. Didier Deschamps dirige un equipo con talento de primer nivel, y Kylian Mbappé, que ya acumula doce goles en dos Mundiales anteriores, busca seguir escribiendo su nombre en la historia del torneo. Francia aún no ha marcado contra ninguno de sus tres rivales del Grupo I: Senegal, Iraq y Noruega.

Sin embargo, los precedentes no son del todo favorables para los franceses. En el último enfrentamiento entre ambas selecciones, en el Mundial de 2002, Senegal derrotó a Francia 1-0 en el partido inaugural del torneo, una derrota de la que los galos nunca se recuperaron y que les costó la eliminación en la fase de grupos.

Senegal, dirigido ahora por Pape Thiaw, llega con ambición renovada. Los Leones de la Teranga han demostrado ser una potencia del fútbol africano y saben perfectamente lo que significa ganar en escenarios grandes, como lo demostró su título en la Copa Africana de Naciones de 2022.

La forma reciente de ambos equipos ofrece lecturas interesantes. Francia viene de ganar tres de sus últimos cinco partidos, mientras que Senegal llega con paso irregular pero con la determinación de un equipo que sabe competir.

Si quieres saber dónde ver el partido en directo y en qué canal se emite, a continuación encontrarás toda la información.

Noticias del equipo y escuadras

Francia está dirigida por Didier Deschamps. El seleccionador no ha confirmado ningún once probable de cara al debut mundialista, y por el momento no hay lesionados ni sancionados registrados en la convocatoria. La información se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

Senegal, por su parte, está bajo las órdenes de Pape Thiaw. Al igual que ocurre con Francia, no hay alineación confirmada ni bajas por lesión o sanción comunicadas oficialmente. Se añadirán novedades en cuanto estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un balance de tres victorias, una derrota y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-1 ante Irlanda del Norte el 8 de junio, en un amistoso. Antes de eso, los galos cayeron 2-1 ante Costa de Marfil, también en partido amistoso. En el arranque de 2026, Francia venció a Colombia por 3-1 y a Brasil por 2-1, ambos en amistosos de marzo. En total, Francia marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Senegal acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue un empate sin goles ante Arabia Saudí el 9 de junio. Antes de eso, los senegaleses cayeron 3-2 ante Estados Unidos en un amistoso de mayo. Sus victorias llegaron ante Gambia (3-1) y Perú (2-0) en marzo. La derrota más llamativa del ciclo fue la eliminación por 3-0 ante Marruecos en la Copa Africana de Naciones de enero. En total, Senegal anotó cinco goles y recibió seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

FRA Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Francia 0 - 1 Senegal 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente registrado en los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambas selecciones es el partido del Mundial de 2002, celebrado el 31 de mayo de aquel año. En ese encuentro, Senegal derrotó a Francia por 1-0 en la fase de grupos del torneo, en lo que fue una de las grandes sorpresas de la historia reciente de la competición. Francia no ha vuelto a medirse a Senegal en una Copa del Mundo desde entonces.

Clasificación

En el Grupo I del Mundial 2026, Francia ocupa la primera posición, mientras que Senegal se sitúa en el cuarto puesto.