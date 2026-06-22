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Cómo ver Francia vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Francia e Irak se puede seguir en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el encuentro en tu territorio.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Irak se miden este lunes en el Lincoln Financial Field de Philadelphia en un duelo del Grupo I de la Copa del Mundo 2026. Los Blues llegan como claros favoritos y con la confianza que da una victoria contundente en su debut mundialista.

Didier Deschamps prepara hasta tres cambios en su once inicial para este compromiso. Bradley Barcola, el extremo del Paris Saint-Germain, tendrá su primera titularidad en un Mundial tras la discreta actuación de Désiré Doué en la primera parte ante Senegal.

Kylian Mbappé es el gran referente ofensivo de Francia. El capitán goleó dos veces ante Senegal y acumula ya 14 tantos en Mundiales, una cifra que lo sitúa entre los máximos anotadores de la historia del torneo.

Michael Olise también llega en un momento de forma notable. El extremo del Bayern Múnich ha recibido elogios públicos del propio Mbappé y se ha convertido en uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo. William Saliba, por su parte, declaró haber superado la derrota del Arsenal en la final de la Champions League y llega con la mente puesta únicamente en el Mundial.

Irak, dirigido por Graham Arnold, perdió 4-1 ante Noruega en su debut. Los Leones de Mesopotamia necesitan sumar para mantener vivas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda, y su espíritu combativo durante la fase de clasificación demuestra que no se rendirán sin pelear.

Ambos equipos se encuentran en posiciones delicadas dentro del Grupo I: Francia necesita ganar para afianzarse como líder y asegurar su clasificación anticipada, mientras que Irak no puede permitirse otro tropiezo si quiere seguir soñando con los octavos de final.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps apunta a alinear a Mike Maignan bajo palos, con una defensa formada por Jules Kounde, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne. El centro del campo contará con Adrien Rabiot y Manu Koné, mientras que Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola acompañarán a Kylian Mbappé en el frente ofensivo. No se registran bajas por lesión ni sanción en el combinado francés. Por parte de Irak, Graham Arnold dispone de un once proyectado encabezado por Ahmed Basil Fadhil en la portería y con Zidane Iqbal como referencia en el mediocampo. Amir Al-Ammari, Ali Al Hamadi y Ayman Hussein formarán el ataque. Tampoco hay lesionados ni sancionados confirmados en el bando iraquí, aunque se añadirá cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la victoria 3-1 sobre Senegal en el debut mundialista, mientras que anteriormente también se impusieron 3-1 a Irlanda del Norte en un amistoso. La única derrota en esta racha fue un 2-1 ante Costa de Marfil en un partido preparatorio. Los Blues han anotado diez goles y encajado cinco en este período. Irak, en cambio, presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus cinco últimas salidas. La derrota 4-1 ante Noruega en el arranque del Mundial es su resultado más reciente, aunque antes lograron un empate 1-1 ante España en un amistoso y una victoria 2-1 frente a Bolivia en la fase de clasificación. Los de Arnold han marcado cinco goles y recibido ocho en este tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen antecedentes directos entre Francia e Irak en los últimos cinco enfrentamientos, por lo que este partido del Grupo I del Mundial 2026 puede considerarse un duelo sin referencias recientes entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo I del Mundial 2026, Francia ocupa la segunda plaza, lo que la sitúa en zona de clasificación directa pero con margen de mejora para asegurar el liderato. Irak es cuarto y último, una posición que le obliga a ganar para no quedar prácticamente eliminado antes de la última jornada.