Cómo ver Francia vs Belgium: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Francia recibe a Bélgica en el Stade de France de Saint-Denis en un duelo del Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League. Los dirigidos por Zinedine Zidane afrontan el encuentro con la necesidad de consolidar su liderato en el grupo. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

UEFA Nations League A - Jornada 4 5 oct 2026 - 14:45 Stade de France

Cómo sintonizar el Francia vs Belgium

El partido entre Francia y Bélgica se puede ver en directo a través de DAZN.

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Acerca del encuentro

Francia viene de empatar 1-1 ante Italia en París, resultado que frenó su racha positiva en la competición. La baja de Dayot Upamecano, expulsado con doble amarilla en ese partido y sancionado para este choque, obliga a Zidane a replantear su línea defensiva.

El joven Jeremy Jacquet ha sido uno de los grandes protagonistas de esta fase para los galos. El defensa del Liverpool, de 21 años, ha sorprendido con su madurez y disciplina táctica en el escenario internacional, ganándose los elogios del propio seleccionador.

Bélgica llega con la moral por las nubes tras golear 3-0 a Turquía. Kevin De Bruyne fue el gran artífice de esa victoria, anotando un doblete para alcanzar los 201 goles en su carrera, y el capitán Youri Tielemans reconoció que el equipo pudo haber marcado aún más.

Mark van Bommel ha encontrado un sistema que parece liberar lo mejor de De Bruyne, quien declaró sentirse muy cómodo con el estilo de juego impuesto por el técnico neerlandés. Los defensas Nathan Ngoy y Maxim De Cuyper describieron el partido ante Turquía como frenético, destacando la influencia de los veteranos del equipo.

El portero Senne Lammens llega a este partido con la presión añadida de las críticas recibidas desde Inglaterra, donde se ha cuestionado su nivel para liderar un equipo con aspiraciones de título. El guardameta ha respondido insistiendo en la importancia de la fortaleza mental.

Noticias de los equipos y escuadras

Zinedine Zidane cuenta con un once probable formado por Mike Maignan bajo palos; Jeremy Jacquet, Maxence Lacroix, Adrien Truffert, Pierre Kalulu en defensa; Rayan Cherki, Lucas Da Cunha y Eduardo Camavinga en el centro del campo; y Ousmane Dembele, Michael Olise y Desire Doue en ataque. La gran novedad es la ausencia de Dayot Upamecano, que abandonó la concentración francesa para regresar al Bayern Múnich tras recibir la segunda amarilla ante Italia, lo que le impide estar disponible para este partido.

Mark van Bommel apunta a alinear a Senne Lammens en portería, con una defensa compuesta por Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne y Nathan Ngoy. Romeo Lavia, Nicolas Raskin y Hans Vanaken formarían el centro del campo, mientras que Mika Godts, Dodi Lukebakio y Charles De Ketelaere completarían el ataque. No se reportan bajas ni sanciones en el bando belga de cara a este encuentro.

Forma

Francia presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los galos vienen de empatar 1-1 con Italia en su duelo más reciente, tras haber ganado 1-0 ante Bélgica y 1-0 frente a Turquía en la Nations League. Sus dos derrotas llegaron en el Mundial, cayendo 6-4 ante Inglaterra y 2-0 ante España.

Bélgica acumula tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El triunfo más reciente fue el contundente 3-0 sobre Turquía, precedido por una derrota 1-0 ante Francia. Los belgas también vencieron 2-0 a Italia en la Nations League y ganaron 4-1 a Estados Unidos en el Mundial, aunque cayeron 1-2 ante España en esa misma competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes recientes entre ambas selecciones están muy igualados y el último enfrentamiento directo, disputado hace apenas unos días en esta misma fase de la Nations League, se saldó con victoria francesa por 1-0 en territorio belga. En el historial de los últimos cinco choques, Francia se impone con tres victorias frente a las dos de Bélgica, con los galos ganando también en los duelos de la Nations League 2024 y en la Eurocopa de ese mismo año. Bélgica, sin embargo, venció en la Nations League de 2021, lo que demuestra que el duelo entre estas dos selecciones siempre ha sido disputado y sin un dominador claro.

Clasificación

Grp. 1 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Francia FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 D W W 2 Belgium BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 W L W 3 Italia ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 D W L 4 Turquía TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 L L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Francia ocupa la primera posición y Bélgica es segunda. Los tres puntos de este partido tienen un peso directo en la lucha por el liderato del grupo.