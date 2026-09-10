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Liga de Campeones
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Cómo ver Fenerbahce vs Roma: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Fenerbahce vs Roma
Fenerbahce
Roma
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Roma, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el canal y el enlace para acceder a la emisión en vivo.

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Fenerbahce y Roma se enfrentan en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el equipo local.

Fenerbahce atraviesa un tramo complicado. La derrota por 2-1 ante Besiktas en el derbi de la Süper Lig, con Dusan Vlahovic anotando el gol decisivo para los visitantes, dejó al equipo de Ismail Kartal con preguntas sin respuesta. El capitán Milan Skriniar fue directo tras el partido: Fenerbahce dejó demasiado espacio defensivo y eso debe corregirse antes de medirse a los italianos.

Además, el club arrastra las consecuencias de los incidentes ocurridos en la eliminatoria de clasificación ante Lyon. La UEFA sancionó a Matteo Guendouzi y Mason Greenwood tras la pelea multitudinaria que se produjo al final del partido de vuelta en el Groupama Stadium, lo que añade presión extra al entorno del equipo.

Roma llega a Estambul con una confianza muy distinta. El equipo de Gian Piero Gasperini ha ganado sus tres últimos partidos de Serie A, incluida una victoria por 2-1 ante Atalanta en la jornada más reciente, y suma ocho goles anotados sin ninguno encajado en la liga esta temporada.

Gasperini, que construyó su reputación precisamente en Bérgamo, ha trasladado esa filosofía ofensiva a la capital italiana. Manu Koné permanece en el club tras el bloqueo de su traspaso al Chelsea en el último día del mercado, un refuerzo de peso para el centro del campo romano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Roma alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Formación
Roma crest
Roma
ROM
3-4-2-1
EdersonEdersonA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. SkriniarM. SkriniarM. MuldurM. MuldurN. KanteN. KanteM. GreenwoodM. GreenwoodK. AkturkogluK. AkturkogluO. AydinO. AydinI. YuksekI. YuksekV. MuriqiV. MuriqiM. SvilarM. SvilarM. HermosoM. HermosoG. ManciniG. ManciniE. N'DickaE. N'DickaP. DybalaP. Dybalateam-logoWesleyN. MolinaN. MolinaM. KoneM. KoneB. CristanteB. CristanteM. SouleM. SouleD. MalenD. Malen
Roma crest
Roma
ROM
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Roma

Manager

  • I. Kartal
  • G. Gasperini

Fenerbahce apunta a un once con Ederson bajo palos, una línea defensiva formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo, y un centro del campo en el que figuran N'Golo Kanté, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydın e Ismail Yüksek. Vedat Muriqi encabezaría el ataque. No hay datos confirmados de bajas ni sanciones en el equipo local, aunque se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del partido.

Roma presenta un once probable con Mile Svilar en portería, una defensa de cuatro con Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley, y un centro del campo con Rodrigo Mora, Manu Koné y Bryan Cristante. Paulo Dybala y Nahuel Molina acompañarían a Donyell Malen en las posiciones más avanzadas. El equipo tampoco registra bajas ni sanciones conocidas en este momento.

Forma

FB

FB - Formulario

OL
D1-1
KSP
W4-2
OL
W1-2
SAM
W0-2
BJK
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ROM

ROM - Formulario

BHA
L3-0
BVB
D2-2
FIO
W4-0
LEC
W0-4
ATA
W2-1
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Fenerbahce llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-1 ante Besiktas en el derbi de la Süper Lig. En ese tramo, el equipo también venció al Lyon por 1-2 en la fase de clasificación de la Champions League y goleó al Konyaspor por 4-2 en liga.

Roma acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el triunfo por 2-1 ante Atalanta en Serie A. El equipo también goleó al Lecce por 0-4 a domicilio y al Fiorentina por 4-0, con ocho goles marcados y ninguno encajado en sus tres partidos de liga. Las únicas notas negativas llegaron en amistosos de pretemporada, con una derrota por 3-0 ante Brighton y un empate 2-2 frente al Borussia Dortmund.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateRoma
0
1
0
Amistosos
Roma badge
Roma
ROM
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
3
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos equipos en los últimos cinco enfrentamientos data del 19 de agosto de 2014, cuando Roma y Fenerbahce empataron 3-3 en un partido amistoso. Con un solo encuentro en el historial disponible, no es posible establecer un patrón de resultados entre los dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla.

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