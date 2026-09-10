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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Roma en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Fenerbahce y Roma se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás el canal y el enlace para acceder a la emisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fenerbahce y Roma se enfrentan en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el equipo local.

Fenerbahce atraviesa un tramo complicado. La derrota por 2-1 ante Besiktas en el derbi de la Süper Lig, con Dusan Vlahovic anotando el gol decisivo para los visitantes, dejó al equipo de Ismail Kartal con preguntas sin respuesta. El capitán Milan Skriniar fue directo tras el partido: Fenerbahce dejó demasiado espacio defensivo y eso debe corregirse antes de medirse a los italianos.

Además, el club arrastra las consecuencias de los incidentes ocurridos en la eliminatoria de clasificación ante Lyon. La UEFA sancionó a Matteo Guendouzi y Mason Greenwood tras la pelea multitudinaria que se produjo al final del partido de vuelta en el Groupama Stadium, lo que añade presión extra al entorno del equipo.

Roma llega a Estambul con una confianza muy distinta. El equipo de Gian Piero Gasperini ha ganado sus tres últimos partidos de Serie A, incluida una victoria por 2-1 ante Atalanta en la jornada más reciente, y suma ocho goles anotados sin ninguno encajado en la liga esta temporada.

Gasperini, que construyó su reputación precisamente en Bérgamo, ha trasladado esa filosofía ofensiva a la capital italiana. Manu Koné permanece en el club tras el bloqueo de su traspaso al Chelsea en el último día del mercado, un refuerzo de peso para el centro del campo romano.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas noticias de los equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce apunta a un once con Ederson bajo palos, una línea defensiva formada por Archie Brown, Nathan Aké, Milan Skriniar y Nélson Semedo, y un centro del campo en el que figuran N'Golo Kanté, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Oguz Aydın e Ismail Yüksek. Vedat Muriqi encabezaría el ataque. No hay datos confirmados de bajas ni sanciones en el equipo local, aunque se añadirán actualizaciones si se producen cambios antes del partido.

Roma presenta un once probable con Mile Svilar en portería, una defensa de cuatro con Mario Hermoso, Gianluca Mancini, Evan N'Dicka y Wesley, y un centro del campo con Rodrigo Mora, Manu Koné y Bryan Cristante. Paulo Dybala y Nahuel Molina acompañarían a Donyell Malen en las posiciones más avanzadas. El equipo tampoco registra bajas ni sanciones conocidas en este momento.

Forma

Fenerbahce llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 2-1 ante Besiktas en el derbi de la Süper Lig. En ese tramo, el equipo también venció al Lyon por 1-2 en la fase de clasificación de la Champions League y goleó al Konyaspor por 4-2 en liga.

Roma acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue el triunfo por 2-1 ante Atalanta en Serie A. El equipo también goleó al Lecce por 0-4 a domicilio y al Fiorentina por 4-0, con ocho goles marcados y ninguno encajado en sus tres partidos de liga. Las únicas notas negativas llegaron en amistosos de pretemporada, con una derrota por 3-0 ante Brighton y un empate 2-2 frente al Borussia Dortmund.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos Roma ROM 3 Fenerbahce FB 3 F 3 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos equipos en los últimos cinco enfrentamientos data del 19 de agosto de 2014, cuando Roma y Fenerbahce empataron 3-3 en un partido amistoso. Con un solo encuentro en el historial disponible, no es posible establecer un patrón de resultados entre los dos clubes.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, tanto Fenerbahce como Roma ocupan la séptima posición en la tabla.