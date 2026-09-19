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Segunda Division
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Cómo ver FC Andorra vs Gijon: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

FC Andorra vs Gijon
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Cómo ver el partido de Segunda Division entre FC Andorra y Gijon, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 6
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El FC Andorra recibe al Sporting de Gijón en el Estadi de la FAF en un partido de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos que necesitan puntos para alejarse de la zona baja de la clasificación.

Carles Manso dirige a un Andorra que atraviesa un momento complicado. Los andorranos llegan al encuentro con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de liga, una racha que los tiene instalados en la parte baja de la tabla.

El Gijón de Nicolás Larcamón tampoco llega en su mejor momento. El conjunto asturiano acumula dos derrotas consecutivas y no ha marcado un solo gol en sus dos últimas salidas, lo que refleja sus dificultades ofensivas recientes.

El historial reciente entre ambos equipos apunta a encuentros ajustados. En la última visita del Andorra al Estadi de la FAF como local en este cruce, los locales se impusieron por la mínima, un resultado que ilustra lo igualado que suele ser este enfrentamiento.

Con ambos conjuntos necesitados de una victoria para mejorar su situación en la tabla, el partido promete tensión competitiva desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

FC Andorra contra Gijon alineaciones probables

Manager

  • C. Manso

El técnico del FC Andorra, Carles Manso, no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más cercanas al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Nicolás Larcamón tampoco ha desvelado el once titular ni ha reportado novedades sobre lesionados o sancionados. La información se completará conforme se acerque la hora del partido.

Forma

AND

AND - Formulario

CAC
W5-1
CEF
L4-2
EIB
L0-1
VLL
L1-0
RSD
L1-3
Gol marcado (encajado)
8/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SPG

SPG - Formulario

SAB
D0-0
BUR
W1-0
TEN
W0-1
GIR
L0-2
ELD
L0-1
Gol marcado (encajado)
2/3
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
0/5

El FC Andorra presenta un registro de una victoria, ningún empate y cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. Su derrota más reciente llegó ante el Real Sociedad B por 3-1, y antes de eso cayeron 1-0 contra el Real Valladolid. En esos cinco encuentros, los locales han marcado nueve goles y encajado ocho, aunque tres de esas derrotas llegaron sin poder anotar más de un tanto.

El Gijón suma dos victorias, un empate y dos derrotas en su último quinteto de partidos. La derrota más reciente fue contra el Eldense por 1-0, y previamente cayeron 2-0 frente al Girona. Los asturianos han marcado solo dos goles en estos cinco encuentros, lo que pone de manifiesto sus problemas para generar peligro ofensivo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC AndorraEmpateGijon
2
2
1
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
Gijon badge
Gijon
SPG
0
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
1
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
Segunda Division
Gijon badge
Gijon
SPG
5
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
F
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
Gijon badge
Gijon
SPG
0
F
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
1
Gijon badge
Gijon
SPG
0
F
4Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 8 de marzo de 2026 en Segunda División, con victoria del FC Andorra por 1-0 como local. En los últimos cinco cruces entre ambos, el Andorra acumula tres victorias, mientras que el Gijón no ha logrado ganar ninguno, con un empate y una derrota en los encuentros restantes. El resultado más abultado de la serie fue el 5-1 favorable al Gijón como local en mayo de 2024.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
5401103+712
W
W
W
W
L
3
MallorcaMallorcaMLL
531172+510
W
D
W
L
W
4
TenerifeTenerifeTEN
531173+410
W
D
L
W
W
5
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
6
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
7
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
8
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
9
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
10
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
11
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
12
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
13
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
521278-17
L
W
L
W
D
15
GijonGijonSPG
521223-17
L
L
W
W
D
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
512236-35
W
D
L
D
L
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
21
AlbaceteAlbaceteALB
6015410-61
L
D
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el FC Andorra ocupa la posición 19, lo que lo sitúa en zona de descenso, mientras que el Gijón es 15º, también en la parte baja pero con cierto margen respecto a los puestos de caída. Para ambos, ganar este partido tiene una lectura directa en clave de permanencia.

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