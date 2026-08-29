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Segunda Division
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Cómo ver FC Andorra vs Eibar: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

FC Andorra vs Eibar
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Eibar
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda División entre FC Andorra y Eibar. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, hora de inicio del partido y más.

El FC Andorra recibe al Eibar en el Estadi de la FAF en un duelo de Segunda División que enfrenta a dos equipos con dinámicas bien distintas en este arranque de temporada. GOAL te informa de todo lo que necesitas saber antes del encuentro.

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Segunda Division - Jornada 3
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Cómo ver FC Andorra vs Eibar: transmisiones en directo

El FC Andorra vs Eibar se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El conjunto andorrano llega al partido con sensaciones agridulces. La contundente victoria ante el AD Ceuta FC por 5-1 generó expectativas, pero la derrota por 4-2 frente al Celta Fortuna en la jornada más reciente devolvió a Carles Manso y los suyos a la realidad de una categoría exigente.

El Eibar, por su parte, llega con la confianza de haber sumado tres puntos ante el Real Valladolid en su último compromiso liguero. Jokin Aranbarri ha logrado estabilizar al equipo armero tras una pretemporada que incluyó un empate ante el Athletic Club.

Los visitantes tienen un historial reciente favorable en este enfrentamiento. El Eibar no ha perdido en sus últimas cuatro visitas o encuentros directos contra el FC Andorra, lo que añade un contexto estadístico claro antes del pitido inicial.

El FC Andorra ocupa la octava posición en la tabla de Segunda División, mientras que el Eibar aparece en el puesto catorce. Hay puntos importantes en juego para ambos lados de la clasificación.

Noticias del equipo y escuadras

FC Andorra contra Eibar alineaciones probables

FC Andorra crest
FC Andorra
AND
Formación
Eibar crest
Eibar
EIB
Eibar crest
Eibar
EIB

Manager

  • C. Manso

El FC Andorra está dirigido por Carles Manso, aunque de momento no hay información confirmada sobre lesionados, sancionados ni once probable para este partido. Los datos del equipo local se actualizarán conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri conduce al Eibar sin que se hayan comunicado bajas ni sanciones de forma oficial. Del mismo modo, el once titular previsto no está disponible por ahora y se añadirá en cuanto haya novedades.

Forma

AND

AND - Formulario

CAC
L0-2
BUR
L1-0
MIL
W2-1
CAC
W5-1
CEF
L4-2
Gol marcado (encajado)
9/9
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
EIB

EIB - Formulario

CAS
L2-1
ALA
D1-1
ATH
D2-2
TEN
L1-3
VLL
W1-0
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El FC Andorra acumula un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su mejor resultado en ese tramo fue el 5-1 ante el AD Ceuta FC, mientras que la jornada más reciente trajo una derrota por 4-2 ante el Celta Fortuna. En total, el equipo andorrano ha marcado diez goles y encajado ocho en esos cinco partidos, lo que refleja una cara ofensiva con capacidad goleadora pero también una fragilidad defensiva notable.

El Eibar presenta un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los armeros ganaron 1-0 al Real Valladolid en su partido más reciente, aunque previamente habían caído 3-1 ante el Tenerife. El equipo de Jokin Aranbarri ha marcado siete goles y recibido siete en ese período, con una regularidad relativa que no termina de consolidarse ni en un sentido ni en otro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC AndorraEmpateEibar
0
2
3
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
Eibar badge
Eibar
EIB
1
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
2
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
F
Segunda Division
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
Eibar badge
Eibar
EIB
2
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
2
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
2
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
0
FC Andorra badge
FC Andorra
AND
0
F
2Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 21 de marzo de 2026 en Segunda División, con victoria del Eibar por 0-1 en el Estadi de la FAF. En los últimos cinco enfrentamientos directos, el Eibar acumula tres victorias, un empate y una derrota, con el FC Andorra sin ganar en ese tramo. Los visitantes han marcado seis goles por dos del conjunto andorrano en esos cinco duelos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
2
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
3
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
4
LeganésLeganésLEG
312021+15
D
W
D
5
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
6
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
7
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
8
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
10
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
11
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
12
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
13
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
14
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
15
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
16
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
17
CádizCádizCAD
20202202
D
D
18
EldenseEldenseELD
302125-32
D
D
L
19
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
20
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el FC Andorra ocupa la octava posición y el Eibar se sitúa en el puesto catorce.

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