Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver España vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Cabo Verde se puede ver en directo a través de varias plataformas en España. A continuación se detallan los canales de televisión y opciones de transmisión en vivo disponibles.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España abre su camino en el Mundial 2026 este 15 de junio ante Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en lo que supone el primer partido del Grupo H para La Roja en suelo norteamericano.

Luis de la Fuente lleva a Atlanta a una selección española que llega como una de las grandes favoritas del torneo. Con una mezcla de talento joven y veteranos de primer nivel, España aspira a ir muy lejos en esta Copa del Mundo.

La gran noticia en el bando español es la disponibilidad de Lamine Yamal. El extremo del Barcelona, de 18 años, había generado dudas por una lesión muscular, pero ha regresado a los entrenamientos y está listo para participar desde el inicio del torneo. Su compañero Nico Williams también completó la sesión sin problemas, lo que refuerza el potencial ofensivo de La Roja.

Cabo Verde, por su parte, protagoniza un hito histórico al debutar en una Copa del Mundo. Los Tiburones Azules, dirigidos por Bubista, llegan con la ilusión propia de quien pisa por primera vez este escenario. El capitán Ryan Mendes, máximo goleador histórico de la selección, será la referencia ofensiva del equipo africano.

El formato ampliado del torneo, con 48 selecciones y 32 plazas para la fase de grupos, da a Cabo Verde margen real para soñar con la clasificación. Cuatro puntos en tres partidos son casi garantía de pasar de ronda, lo que convierte este partido de debut en una oportunidad tan exigente como estimulante para ambos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando español, Luis de la Fuente no ha facilitado un once inicial confirmado, ni hay lesionados ni sancionados oficialmente registrados. La principal incógnita apuntaba a Lamine Yamal, quien arrastraba molestias musculares, aunque el jugador del Barcelona ha vuelto a entrenar con normalidad junto a Nico Williams y está disponible para el partido. Se añadirá más información sobre el once probable a medida que se acerque el pitido inicial.

Cabo Verde, dirigida por Bubista, tampoco ha comunicado bajas por lesión o sanción de cara a su debut mundialista. El técnico no ha desvelado su alineación prevista, por lo que los detalles del equipo se actualizarán conforme avance la semana.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España llega al torneo con un balance de dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. La Roja cerró su preparación con una victoria por 1-3 ante Perú el 9 de junio, su resultado más reciente. Antes de ese triunfo, había empatado 1-1 con Iraq y 0-0 con Egipto en compromisos amistosos. La selección también venció a Serbia por 3-0 en marzo, aunque cedió un empate a dos ante Turquía en la fase de clasificación. En total, España marcó siete goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros.

Cabo Verde llega en un momento de forma notable, con tres victorias, una derrota y un empate en sus últimos cinco partidos. Los Tiburones Azules golearon 3-0 a Bermuda el 6 de junio y repitieron ese resultado ante Serbia el 31 de mayo, dos actuaciones que demuestran solidez colectiva. Antes de esa racha, cayeron 4-2 ante Chile en marzo. En sus cinco últimos partidos, Cabo Verde marcó diez goles y encajó seis, lo que refleja un equipo con capacidad goleadora pero también con cierta vulnerabilidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre España y Cabo Verde. Este partido del 15 de junio en Atlanta será el primero en la historia entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo H del Mundial 2026, Cabo Verde ocupa la primera posición antes de que comience la fase de grupos, mientras que España figura en tercera posición según el orden establecido. Ambas selecciones arrancan su andadura mundialista precisamente en este partido inaugural del grupo.