Cómo ver España U21 vs Rumanía U21: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

España U21 recibe a Rumanía U21 en un partido de la Clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21, con la selección española buscando consolidar su posición en lo alto del Grupo A. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

EURO U21 Qualification - Jornada 13 6 oct 2026 - 13:00

Cómo sintonizar el España U21 vs Rumanía U21

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+ y RTVE en España, además de estar disponible en Fubo para los aficionados que prefieran el streaming.

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Acerca del ecuentro

La selección española llega en un momento de gran confianza tras golear 13-0 a San Marino en su último partido, una actuación que dejó registros históricos para la categoría. Carlos Espi, la joven promesa del Real Madrid, fue la figura de esa noche con cinco goles que lo convirtieron en protagonista indiscutible del torneo.

Otro de los nombres propios de esta España Sub-21 es Pablo García, el delantero del Racing de Santander que atraviesa un gran momento de forma con la selección. El jugador de 20 años no esconde su ambición de dar el salto a la absoluta y cada convocatoria es una oportunidad para seguir llamando a la puerta de Luis de la Fuente.

Rumanía, por su parte, llega con la necesidad de reaccionar tras caer 2-0 ante Finlandia en su último partido. Los rumanos sí mostraron su capacidad ofensiva al golear 3-0 a Chipre semanas antes, lo que los convierte en un rival con recursos pese a su irregularidad reciente.

España parte como favorita en casa, respaldada por un historial reciente favorable y una racha goleadora que la sitúa como una de las selecciones más en forma de la fase de clasificación.

Noticias de los equipos y escuadras

No hay información confirmada sobre el once probable de España U21 ni sobre posibles bajas por lesión o sanción. Se añadirán novedades a medida que se acerque el horario de inicio.

Tampoco se han facilitado datos sobre el estado del plantel de Rumanía U21, incluyendo posibles ausencias o el once titular previsto. La información se actualizará antes del partido.

Forma

España U21 llega con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco partidos de clasificación. La goleada más reciente fue el contundente 13-0 ante San Marino, precedida por una derrota 2-1 frente a Finlandia. En ese tramo de cinco partidos, la selección española también firmó un 7-0 ante Chipre, lo que refleja una capacidad goleadora notable. En total, los españoles han marcado una gran cantidad de goles en este período, aunque la derrota ante Finlandia muestra que no son invulnerables.

Rumanía llega con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota 2-0 ante Finlandia, aunque antes había sumado un triunfo 3-0 sobre Chipre. Los rumanos han alternado resultados sólidos con caídas inesperadas, lo que dibuja un equipo con potencial pero sin la consistencia de los españoles.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 18 de noviembre de 2025, con victoria de España U21 por 2-0 en campo rumano en la fase de clasificación. En los últimos cinco cruces, España acumula cuatro victorias por una de Rumanía, con un balance de goles claramente favorable a los españoles. El único triunfo rumano en ese período se produjo en el Campeonato de Europa Sub-21 de junio de 2025, cuando ganaron 2-1 como local.

Clasificación

Campeonato de Europa Sub-21 - Clasificación - Grupo A Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 España U21 ESP 9 8 0 1 40 4 +36 24 W L W W W 2 Finland U21 FIN 9 7 1 1 30 3 +27 22 W W W W D 3 Rumanía U21 ROU 9 5 1 3 11 6 +5 16 L W W W L 4 Kosovo U21 KOS 9 4 2 3 17 7 +10 14 W W L L D 5 Cyprus U21 CYP 9 1 0 8 6 29 -23 3 L L L L W 6 San Marino U21 SMR 9 0 0 9 0 55 -55 0 L L L L L Clasificación para la próxima etapa Posible clasificación para la próxima etapa

España U21 lidera el Grupo A de la Clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21, mientras que Rumanía ocupa la tercera posición. El partido de hoy tiene implicaciones directas en la lucha por los puestos de clasificación, con España buscando ampliar su ventaja y Rumanía necesitando ganar terreno para mantenerse en la pelea.