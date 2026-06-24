Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Escocia vs Brazil en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Escocia y Brasil del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en España.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Escocia y Brasil se miden este miércoles en el Hard Rock Stadium de Miami en el partido decisivo del Grupo C del Mundial 2026. Para los escoceses, que disputan su primer Mundial en casi tres décadas, el encuentro tiene un peso enorme: perder significa la eliminación.

El equipo de Steve Clarke llega al partido con una victoria y una derrota en sus dos primeros compromisos del torneo. Ganaron a Haití por la mínima y cayeron ante Marruecos, lo que los deja en la tercera posición del grupo con la necesidad de un resultado positivo para seguir con vida.

Brasil, líder del Grupo C, afronta el choque desde una posición de ventaja. Carlo Ancelotti ya tiene asegurado el pase a la siguiente ronda, pero la Canarinha querrá cerrar la fase de grupos con una victoria que confirme su condición de favorita al título.

La gran noticia en el campamento brasileño es el regreso de Neymar a los entrenamientos. El delantero del Santos se perdió los dos primeros partidos por una lesión en el gemelo y ahora apunta a hacer su primera aparición del torneo precisamente ante Escocia. Lucas Paquetá ya ha reconocido que su presencia sería un plus importante para el equipo.

Por el lado escocés, Scott McTominay vuelve a ser el referente del mediocampo. El centrocampista del Napoli ha sido uno de los jugadores más destacados del torneo para los suyos y su rendimiento será determinante para que Escocia pueda dar la sorpresa.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Steve Clarke tiene a sus once principales disponibles para el encuentro. El once proyectado sitúa a Angus Gunn bajo palos, con una línea defensiva formada por Grant Hanley, Jack Hendry, Andrew Robertson y Nathan Patterson. Scott McTominay y Ryan Christie acompañan a Lewis Ferguson en el centro del campo, con John McGinn y Ben Doak por las bandas. Che Adams actuará como referencia ofensiva. El cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanción.

Carlo Ancelotti no podrá contar con Raphinha, que se lesionó el isquiotibial en el partido ante Haití y sigue siendo duda para el resto del torneo. El once previsto del combinado brasileño incluye a Alisson Becker en la portería, con Marquinhos, Gabriel, Danilo y Douglas Santos en defensa. Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá formarán el bloque central, mientras que Vinícius Júnior, Rayan y Matheus Cunha completarán el ataque. La posible vuelta de Neymar, que ha retomado los entrenamientos, podría alterar estos planes.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 11 Raphinha

Forma

Escocia llega al partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue la derrota por 1-0 ante Marruecos en el Mundial, aunque antes habían ganado a Haití por el mismo marcador en la primera jornada del torneo. En partidos amistosos previos al campeonato, los escoceses golearon a Bolivia por 4-0 y se impusieron a Curazao por 4-1, aunque perdieron ante Costa de Marfil. En total, han marcado seis goles y encajado tres en esos cinco partidos.

Brasil presenta un rendimiento más sólido: cuatro victorias y un empate en sus cinco últimos compromisos. La Canarinha goleó a Haití por 3-0 en su último partido del Mundial y antes había empatado 1-1 ante Marruecos en el debut. En la fase de preparación, Brasil venció a Panamá por 6-2 y a Croacia por 3-1, además de superar a Egipto por 2-1. El equipo de Ancelotti ha marcado 14 goles y encajado cinco en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

SCO Último partidos BRA 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Brazil 2 - 0 Escocia 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

Los registros de enfrentamientos directos entre ambas selecciones son escasos en el período analizado. El único antecedente disponible data del 27 de marzo de 2011, cuando Brasil venció a Escocia por 2-0 en un partido amistoso disputado en territorio brasileño.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Brasil ocupa la primera posición mientras que Escocia se encuentra tercera antes de la última jornada de la fase de grupos.