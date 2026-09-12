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Bundesliga
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Cómo ver Elversberg vs Bayern Múnich: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Elversberg vs Bayern Múnich
Elversberg
Bayern Múnich
Bundesliga

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Bundesliga entre Elversberg y Bayern Múnich. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El SV Elversberg recibe al Bayern Múnich en la Ursapharm-Arena en un partido de Bundesliga que enfrenta al recién ascendido con el gigante bávaro. El conjunto de Vincent Kompany llega como claro favorito, aunque el equipo local ha demostrado tener argumentos suficientes para complicar la vida a cualquier rival. Aquí GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

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Bundesliga - Jornada 3
Ursapharm-Arena

Cómo sintonizar el Elversberg vs Bayern Múnich

El partido entre Elversberg y Bayern Múnich se puede ver en directo a través de DAZN, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro.

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Acerca del encuentro

Elversberg ha arrancado la temporada con solidez. Cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un notable 4-3 ante el Borussia Mönchengladbach la semana pasada, sitúan al equipo en la cuarta posición de la Bundesliga. El ascenso no ha frenado su ambición.

El Bayern, por su parte, viene de una goleada de escándalo. El miércoles por la noche, el equipo de Kompany aplastó al FK Bodø/Glimt por 5-0 en la Allianz Arena en el debut de la fase de liga de la Champions League. Michael Olise fue el gran protagonista con dos goles y una asistencia, y fue elegido MVP del partido por la UEFA.

Harry Kane sigue siendo el referente ofensivo del Bayern. El delantero inglés negocia una renovación de contrato que, según el propio Kane, no se cerrará en los próximos días, aunque las conversaciones avanzan en buen tono. Su contrato vence el próximo verano y el club trabaja para extenderlo hasta al menos 2029.

Hay una baja notable en el banquillo local. El entrenador Vincent Wagner, que recibió una tarjeta roja en el partido ante el Gladbach, fue inicialmente sancionado con un partido, pero el Tribunal Deportivo de la DFB revocó la suspensión tras una audiencia oral en la que el árbitro reconoció haber cometido un error. Wagner podrá dirigir desde el banquillo.

Noticias del equipo y escuadras

Elversberg contra Bayern Múnich alineaciones probables

4-2-3-1
Elversberg crest
Elversberg
ELV
Formación
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
N. KristofN. KristofM. RohrM. RohrL. GuentherL. GuentherL. PinckertL. PinckertJ. GyamerahJ. GyamerahL. PorebaL. PorebaL. PetkovL. PetkovF. OnyekaF. OnyekaC. CampbellC. CampbellF. KeidelF. KeidelD. MokwaD. MokwaM. NeuerM. NeuerJ. StanisicJ. StanisicM. KimM. KimN. BrownN. BrownD. UpamecanoD. UpamecanoL. KarlL. KarlJ. KimmichJ. KimmichT. BischofT. BischofLuis DíazLuis DíazM. OliseM. OliseH. KaneH. Kane
Bayern Múnich crest
Bayern Múnich
FCB
4-2-3-1
Elversberg

Once inicial

Bayern Múnich

Manager

  • V. Wagner
  • V. Kompany

El Elversberg no podrá contar con Luis Seifert, Tom Zimmerschied ni Frederik Schmahl por lesión. El once probable de los locales incluye a Nicolas Kristof, Maximilian Rohr, Lasse Guenther, Lukas Pinckert, Jan Gyamerah, Lukasz Poreba, Lukas Petkov, Francis Onyeka, Cole Campbell, Felix Keidel y David Mokwa.

El Bayern Múnich llega con las bajas de David Santos Daiber, Tarek Buchmann y Serge Gnabry. Vincent Kompany podría alinear a Manuel Neuer bajo palos, con Konrad Laimer, Alphonso Davies, Jonathan Tah, Dayot Upamecano y Lennart Karl en defensa, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic y Luis Díaz en el centro del campo, y Nathaniel Brown e Ismael Saibari en ataque.

Forma

ELV

ELV - Formulario

MLL
D1-1
FCL
W4-1
DUI
W1-3
B04
W3-2
BMG
W3-4
Gol marcado (encajado)
15/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FCB

FCB - Formulario

BVB
W1-2
VFB
W5-1
OSN
W1-4
S04
D0-0
BOD
W5-0
Gol marcado (encajado)
16/3
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Elversberg llega al partido con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue un triunfo por 4-3 ante el Borussia Mönchengladbach en la Bundesliga, y antes de ese partido el equipo ya había vencido al Bayer Leverkusen por 3-2. En total, los locales han anotado 12 goles y encajado 11 en ese tramo.

El Bayern acumula cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la goleada 5-0 ante el Bodø/Glimt en Champions League, y antes de eso el equipo empató 0-0 con el Schalke 04 en la Bundesliga. Los bávaros han marcado 12 goles y solo han encajado uno en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre el Elversberg y el Bayern Múnich. La información se actualizará si se dispone de registros históricos relevantes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
W
W
W
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
W
W
W
3
AugsburgoAugsburgoFCA
321093+67
D
W
W
4
ElversbergElversbergELV
220075+26
W
W
5
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211051+44
D
W
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
W
L
7
Mainz 05Mainz 05M05
311163+34
L
W
D
8
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
311178-14
W
L
D
9
Werder BremenWerder BremenSVW
311156-14
D
W
L
10
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
W
D
L
11
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
L
W
12
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210143+13
L
W
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
W
L
L
14
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
310268-23
L
W
L
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
L
L
D
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
3012410-61
L
L
D
17
HamburgoHamburgoHSV
200207-70
L
L
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
3003312-90
L
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

En la clasificación actual de la Bundesliga, el Elversberg ocupa la cuarta posición, mientras que el Bayern Múnich se encuentra en el sexto puesto.

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