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Segunda Division
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Estadio Pepico Amat
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Cómo ver Eldense vs Mallorca: Detalles del partido, streaming en directo y más

Eldense vs Mallorca
Eldense
Mallorca
Segunda Division

¿Cómo ver el partido de Segunda Division entre Eldense y Mallorca? GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido: cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Eldense recibe al Mallorca en el Estadio Pepico Amat de Elda en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 4
Estadio Pepico Amat
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Cómo ver Eldense vs Mallorca en línea

El Eldense vs Mallorca se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El conjunto local llega en un momento delicado. Claudio Barragán dirige a un Eldense que no ha conseguido sumar de tres en sus últimos tres compromisos ligueros, una racha que le sitúa en la parte baja de la clasificación y que exige una respuesta urgente ante su afición.

El Mallorca, por su parte, llega con confianza tras una victoria contundente frente al AD Ceuta FC el pasado 30 de agosto. Luis García ha encontrado cierta solidez defensiva en sus hombres, y el equipo balear aspira a consolidarse entre los puestos de cabeza de la categoría.

Los visitantes han alternado resultados durante las primeras semanas de competición, pero la diferencia de dinámica entre ambos conjuntos convierte este duelo en un examen claro para el Eldense en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Eldense contra Mallorca alineaciones probables

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Eldense
ELD
Formación
Mallorca crest
Mallorca
MLL
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Mallorca
MLL

Manager

  • C. Barragan

El técnico del Eldense, Claudio Barragán, no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones en su plantilla de cara a este encuentro, y el club tampoco ha confirmado un once probable de manera oficial. La información se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Luis García tampoco ha reportado novedades en cuanto a lesionados o suspendidos. El Mallorca no ha desvelado su alineación prevista, por lo que los detalles del equipo se conocerán más cerca del inicio del encuentro.

Forma

ELD

ELD - Formulario

MIL
L1-2
VAL
L3-0
ALM
L3-0
CAD
D2-2
LEG
L1-0
Gol marcado (encajado)
3/11
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
MLL

MLL - Formulario

PSG
W3-0
ELV
D1-1
VLL
W2-0
GRA
L2-0
CAC
W3-0
Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Eldense acumula un registro de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco partidos entre competición oficial y amistosos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Leganés el 29 de agosto en Segunda División. Antes de eso, el equipo de Elda igualó 2-2 con el Cádiz, aunque también encajó un 3-0 frente al Almería. En total, el Eldense ha marcado 4 goles y ha recibido 9 en ese tramo.

El Mallorca presenta un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo por 3-0 ante el AD Ceuta FC el 30 de agosto, su segunda victoria consecutiva en la liga. Los baleares han anotado 9 goles y encajado 3 en ese período, con una goleada por 3-0 al Paris Saint-Germain en pretemporada que también figura en el registro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Eldense y Mallorca no están disponibles en este momento. No es posible ofrecer un historial de precedentes recientes entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
2
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
3
LeganésLeganésLEG
321031+27
W
W
D
4
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
5
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
6
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
32016606
L
W
W
8
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
9
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
10
GironaGironaGIR
311175+24
W
L
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
311154+14
L
W
D
12
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
13
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
31114404
D
W
L
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
FC AndorraFC AndorraAND
310276+13
L
L
W
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
18
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
19
Real ValladolidReal ValladolidVLL
301214-31
D
L
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
3003110-90
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, el Eldense ocupa la posición 20, mientras que el Mallorca se sitúa en el quinto puesto.

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