Cómo ver Eldense vs Mallorca: Detalles del partido, streaming en directo y más

El Eldense recibe al Mallorca en el Estadio Pepico Amat de Elda en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 4 5 sept 2026 - 15:00 Estadio Pepico Amat

Cómo ver Eldense vs Mallorca en línea

El Eldense vs Mallorca se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura.

Acerca del encuentro

El conjunto local llega en un momento delicado. Claudio Barragán dirige a un Eldense que no ha conseguido sumar de tres en sus últimos tres compromisos ligueros, una racha que le sitúa en la parte baja de la clasificación y que exige una respuesta urgente ante su afición.

El Mallorca, por su parte, llega con confianza tras una victoria contundente frente al AD Ceuta FC el pasado 30 de agosto. Luis García ha encontrado cierta solidez defensiva en sus hombres, y el equipo balear aspira a consolidarse entre los puestos de cabeza de la categoría.

Los visitantes han alternado resultados durante las primeras semanas de competición, pero la diferencia de dinámica entre ambos conjuntos convierte este duelo en un examen claro para el Eldense en casa.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Eldense, Claudio Barragán, no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones en su plantilla de cara a este encuentro, y el club tampoco ha confirmado un once probable de manera oficial. La información se actualizará conforme se acerque el momento del partido.

En el bando visitante, Luis García tampoco ha reportado novedades en cuanto a lesionados o suspendidos. El Mallorca no ha desvelado su alineación prevista, por lo que los detalles del equipo se conocerán más cerca del inicio del encuentro.

Forma

El Eldense acumula un registro de 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos cinco partidos entre competición oficial y amistosos. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Leganés el 29 de agosto en Segunda División. Antes de eso, el equipo de Elda igualó 2-2 con el Cádiz, aunque también encajó un 3-0 frente al Almería. En total, el Eldense ha marcado 4 goles y ha recibido 9 en ese tramo.

El Mallorca presenta un balance de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. La más reciente fue un triunfo por 3-0 ante el AD Ceuta FC el 30 de agosto, su segunda victoria consecutiva en la liga. Los baleares han anotado 9 goles y encajado 3 en ese período, con una goleada por 3-0 al Paris Saint-Germain en pretemporada que también figura en el registro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos de enfrentamientos directos entre Eldense y Mallorca no están disponibles en este momento. No es posible ofrecer un historial de precedentes recientes entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, el Eldense ocupa la posición 20, mientras que el Mallorca se sitúa en el quinto puesto.