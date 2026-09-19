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Segunda Division - Jornada 6 19 sept 2026 - 12:30 Estadio Pepico Amat

Cómo ver Eldense vs Eibar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Eldense y Eibar podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión de la Segunda División. A continuación encontrarás los enlaces para acceder al live stream y no perderte ningún detalle del encuentro.

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El Estadio Pepico Amat de Elda acoge este encuentro de Segunda División entre Eldense y Eibar, dos equipos que llegan al partido en momentos muy distintos de la temporada.

El Eldense atraviesa un momento delicado en la tabla. El equipo de Claudio Barragan acumula una sola victoria en sus últimos cinco partidos y necesita sumar de tres en tres para alejarse de la zona de descenso. El club, además, vive un período de transición tras el reciente cambio de propiedad que ha acaparado titulares esta semana.

Eibar llega como uno de los equipos más en forma de la categoría. Los armeros encadenan cuatro victorias consecutivas en liga, con una solidez defensiva que les ha convertido en uno de los conjuntos más fiables de la división bajo las órdenes de Jokin Aranbarri.

El conjunto vasco goleó al Celta Fortuna por 4-0 en su último desplazamiento, una demostración de poder que refuerza su condición de aspirante al ascenso directo. La diferencia de goles a favor habla de un equipo que no solo gana, sino que lo hace con autoridad.

Por su parte, el Eldense sumó tres puntos la semana pasada ante el Sporting de Gijón, un resultado que frenó una racha negativa y que puede servir de punto de inflexión para afrontar este compromiso con algo más de confianza.

El duelo entre un equipo que lucha por sobrevivir y otro que apunta a lo más alto promete un partido con lecturas muy distintas según el marcador. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Eldense, Claudio Barragan, no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. La información se actualizará conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha dado a conocer novedades sobre el estado de su plantilla. No hay datos disponibles sobre lesionados o sancionados en el Eibar, por lo que se esperan más detalles antes del partido.

Forma

El Eldense presenta un registro de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante el Sporting de Gijón por 0-1, que rompió una racha de dos partidos sin ganar. En ese período, el equipo de Elda ha marcado cuatro goles y ha encajado seis, con derrotas ante el Leganés por 1-0 y ante el Almería por 3-0 que evidencian su fragilidad defensiva.

Eibar llega en estado de forma sobresaliente, con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los armeros aplastaron al Celta Fortuna por 4-0 en la jornada más reciente y también golearon al Granada por 3-0, acumulando diez goles a favor y solo cuatro en contra en ese tramo. La única derrota llegó ante el Tenerife por 3-1 al inicio de la serie.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2025 en el Pepico Amat, con victoria del Eibar por 1-3. En el historial de los últimos cuatro partidos disputados entre sí, Eibar acumula tres victorias por una del Eldense, con un balance de goles claramente favorable a los vascos. El único triunfo local del Eldense en este registro data de agosto de 2023, cuando ganó por 2-1.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eldense ocupa la parte baja de la clasificación mientras que el Eibar se sitúa en los puestos de ascenso directo, lo que convierte este partido en un choque entre dos realidades opuestas de la categoría.