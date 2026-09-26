El Municipal de Ipurua acoge este choque de Segunda División entre un Eibar que llega en estado de gracia y un Las Palmas que busca reactivarse tras un inicio de temporada irregular. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 7 27 sept 2026 - 12:30 Municipal de Ipurua

Cómo sintonizar el Eibar vs Las Palmas

El Eibar vs Las Palmas se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

El conjunto armero, dirigido por Jokin Aranbarri, atraviesa su mejor momento de la campaña. Cinco victorias consecutivas en la liga lo han colocado entre los equipos más sólidos de la categoría, con una racha que incluye goleadas y triunfos fuera de casa.

Las Palmas, bajo las órdenes de Rubén de la Barrera, llega con sensaciones más contradictorias. Los canarios han alternado victorias con derrotas y no han logrado encadenar resultados positivos de forma consistente en las últimas semanas.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés al encuentro. Los dos últimos enfrentamientos directos han acabado con el mismo marcador, lo que refleja el equilibrio que ha existido entre ellos en las últimas temporadas.

Con el Eibar instalado en la parte alta de la tabla y Las Palmas con necesidad de sumar para no perder contacto con los puestos de cabeza, el partido tiene mucho en juego para ambas partes.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Eibar, Jokin Aranbarri, no ha facilitado el once probable de cara a este partido, y el club no ha reportado bajas por lesión ni sanción en su plantilla de cara al encuentro. Se esperan actualizaciones más cercanas al día del partido.

En el bando visitante, Rubén de la Barrera tampoco ha desvelado su alineación prevista, y Las Palmas tampoco registra bajas confirmadas por lesión o suspensión en este momento. La información definitiva sobre ambos equipos se completará antes del inicio del partido.

Forma

El Eibar llega al partido con un pleno de victorias en sus últimos cinco encuentros de liga, con un balance de cinco triunfos, cero empates y cero derrotas. El conjunto vasco ganó su partido más reciente al Eldense por 2-1 a domicilio, y antes había firmado una contundente victoria por 4-0 frente al Celta Fortuna. En total, el Eibar ha marcado nueve goles y solo ha encajado uno en ese período, lo que refleja tanto su efectividad ofensiva como su solidez defensiva.

Las Palmas, por su parte, presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Los canarios cayeron ante el Burgos por 2-1 en su último compromiso liguero, aunque antes habían sumado un triunfo a domicilio frente al Cádiz. El equipo ha marcado cuatro goles y ha encajado ocho en ese tramo, una cifra defensiva que contrasta con la del rival de este sábado.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 29 de marzo de 2026 en Ipurua, con victoria del Eibar por 3-1. En el encuentro anterior, disputado en octubre de 2025, fue Las Palmas quien se impuso por el mismo marcador de 3-1 en su estadio. Revisando los cinco últimos duelos directos, el balance arroja dos victorias para el Eibar, una para Las Palmas y dos empates, con un total de doce goles repartidos entre ambos equipos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la segunda posición, lo que lo sitúa en zona de ascenso directo a LaLiga EA Sports. Las Palmas se encuentra en el décimo puesto, en la zona media de la clasificación, con margen tanto para acercarse a los puestos de playoff como para alejarse de ellos según los próximos resultados.