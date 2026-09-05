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Segunda Division
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Cómo ver Eibar vs Granada: Detalles del partido, cadena de TV, streaming en directo y más

Eibar vs Granada
Eibar
Granada
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Eibar y Granada, así como la hora de inicio y noticias del equipo

El Municipal de Ipurua acoge este encuentro de Segunda División entre Eibar y Granada, dos equipos que llegan al choque con dinámicas muy distintas pero con objetivos ambiciosos en la categoría. GOAL comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

crest
Segunda Division - Jornada 4
Municipal de Ipurua
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Cómo ver Eibar vs Granada

El Eibar vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El Eibar de Jokin Aranbarri ha arrancado la temporada con solidez en casa, sumando seis puntos en sus dos primeros partidos de liga antes de recibir a un Granada que ya apunta a los puestos de ascenso directo.

Los granadinistas, dirigidos por Pacheta, presentan uno de los registros más llamativos del campeonato en este inicio de curso. Tres victorias en los tres primeros compromisos oficiales de la temporada hablan de un equipo que ha encontrado su mejor versión desde el primer día.

El Eibar, por su parte, llega con la confianza de haber ganado sus dos últimos partidos de liga, aunque la derrota ante el Tenerife en la primera jornada dejó algunas dudas que el equipo armero ha ido disipando con trabajo.

Ipurua siempre es un fortín difícil de visitar en Segunda División. El ambiente que genera el estadio eibarrés puede ser un factor determinante en un partido entre dos equipos que aspiran a estar en la parte alta de la tabla.

Noticias del equipo y escuadras

Eibar contra Granada alineaciones probables

Eibar crest
Eibar
EIB
Formación
Granada crest
Granada
GRA
Granada crest
Granada
GRA

Manager

  • J. Aranbarri

El Eibar llega a este partido sin que el cuerpo técnico de Jokin Aranbarri haya comunicado bajas por lesión ni sanciones. No hay once probable confirmado de momento, por lo que la alineación se actualizará cuando haya información disponible más cerca del partido.

En el Granada, Pacheta tampoco ha informado de lesionados ni suspendidos en su plantilla. Al igual que ocurre con el equipo local, el once titular previsto se añadirá en cuanto se confirmen los datos oficiales antes del encuentro.

Forma

EIB

EIB - Formulario

ALA
D1-1
ATH
D2-2
TEN
L1-3
VLL
W1-0
AND
W0-1
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GRA

GRA - Formulario

SPG
L1-2
BET
W1-0
OVI
D0-0
MLL
W2-0
COR
W1-3
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Eibar llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. En liga, los armeros han ganado sus dos últimas citas: primero ante el Real Valladolid por 1-0 y después ante el FC Andorra con un 0-1 como visitantes. Su única derrota en ese periodo fue ante el Tenerife, que se impuso por 1-3. En pretemporada, el equipo de Aranbarri empató ante el Alavés y el Athletic Club.

El Granada presenta un arranque de temporada muy sólido, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos competitivos. Los nazaríes golearon al Mallorca por 2-0 y vencieron al Córdoba por 1-3 en sus dos últimas jornadas de liga. El único punto cedido en Segunda División esta temporada llegó ante el Real Oviedo en un empate sin goles. En el cómputo global de los últimos cinco, el equipo de Pacheta ha marcado cinco goles y encajado dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

EibarEmpateGranada
2
3
0
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Eibar badge
Eibar
EIB
0
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
3
Granada badge
Granada
GRA
0
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
0
Eibar badge
Eibar
EIB
2
F
Segunda Division
Eibar badge
Eibar
EIB
1
Granada badge
Granada
GRA
1
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
1
Eibar badge
Eibar
EIB
1
F
7Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de enero de 2026 en Los Cármenes, con un empate a cero en Segunda División. Antes de ese resultado, el Eibar había dominado la serie con claridad: venció 3-0 en Ipurua en agosto de 2025 y se impuso 0-2 en Granada en mayo de ese mismo año. En los cinco últimos duelos entre ambos, el Eibar acumula tres victorias frente a ninguna del Granada, con dos empates.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
2
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
3
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
4
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421164+27
W
L
W
D
5
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
6
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
8
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
9
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
10
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
11
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
13
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
4004111-100
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Granada ocupa la segunda posición, mientras que el Eibar se encuentra en el octavo puesto de la tabla.

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