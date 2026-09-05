El Municipal de Ipurua acoge este encuentro de Segunda División entre Eibar y Granada, dos equipos que llegan al choque con dinámicas muy distintas pero con objetivos ambiciosos en la categoría. GOAL comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

Segunda Division - Jornada 4 6 sept 2026 - 08:00 Municipal de Ipurua

Cómo ver Eibar vs Granada

El Eibar vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

El Eibar de Jokin Aranbarri ha arrancado la temporada con solidez en casa, sumando seis puntos en sus dos primeros partidos de liga antes de recibir a un Granada que ya apunta a los puestos de ascenso directo.

Los granadinistas, dirigidos por Pacheta, presentan uno de los registros más llamativos del campeonato en este inicio de curso. Tres victorias en los tres primeros compromisos oficiales de la temporada hablan de un equipo que ha encontrado su mejor versión desde el primer día.

El Eibar, por su parte, llega con la confianza de haber ganado sus dos últimos partidos de liga, aunque la derrota ante el Tenerife en la primera jornada dejó algunas dudas que el equipo armero ha ido disipando con trabajo.

Ipurua siempre es un fortín difícil de visitar en Segunda División. El ambiente que genera el estadio eibarrés puede ser un factor determinante en un partido entre dos equipos que aspiran a estar en la parte alta de la tabla.

Noticias del equipo y escuadras

El Eibar llega a este partido sin que el cuerpo técnico de Jokin Aranbarri haya comunicado bajas por lesión ni sanciones. No hay once probable confirmado de momento, por lo que la alineación se actualizará cuando haya información disponible más cerca del partido.

En el Granada, Pacheta tampoco ha informado de lesionados ni suspendidos en su plantilla. Al igual que ocurre con el equipo local, el once titular previsto se añadirá en cuanto se confirmen los datos oficiales antes del encuentro.

Forma

El Eibar llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. En liga, los armeros han ganado sus dos últimas citas: primero ante el Real Valladolid por 1-0 y después ante el FC Andorra con un 0-1 como visitantes. Su única derrota en ese periodo fue ante el Tenerife, que se impuso por 1-3. En pretemporada, el equipo de Aranbarri empató ante el Alavés y el Athletic Club.

El Granada presenta un arranque de temporada muy sólido, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos competitivos. Los nazaríes golearon al Mallorca por 2-0 y vencieron al Córdoba por 1-3 en sus dos últimas jornadas de liga. El único punto cedido en Segunda División esta temporada llegó ante el Real Oviedo en un empate sin goles. En el cómputo global de los últimos cinco, el equipo de Pacheta ha marcado cinco goles y encajado dos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 19 de enero de 2026 en Los Cármenes, con un empate a cero en Segunda División. Antes de ese resultado, el Eibar había dominado la serie con claridad: venció 3-0 en Ipurua en agosto de 2025 y se impuso 0-2 en Granada en mayo de ese mismo año. En los cinco últimos duelos entre ambos, el Eibar acumula tres victorias frente a ninguna del Granada, con dos empates.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Granada ocupa la segunda posición, mientras que el Eibar se encuentra en el octavo puesto de la tabla.