Dinamarca recibe a Portugal en el Parken de Copenhague en un partido de la UEFA Nations League A que llega cargado de contexto para ambas selecciones. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Parken

Cómo sintonizar el Dinamarca vs Portugal

El Dinamarca vs Portugal de la UEFA Nations League A se puede ver en directo a través de DAZN.

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Acerca del encuentro

Portugal lidera el grupo tras arrancar con dos victorias consecutivas, incluyendo un triunfo frente a Noruega que llevó a Rafael Leao a elogiar públicamente el impacto de Jorge Jesus como seleccionador. El técnico veterano ha transformado el perfil defensivo del equipo desde su llegada al cargo.

Dinamarca, en cambio, ocupa la tercera posición del grupo tras un inicio irregular. Los daneses cayeron ante Noruega en la segunda jornada, aunque previamente habían sumado tres puntos frente a Gales con un sólido 2-0.

El combinado local afronta el partido con problemas en la convocatoria. Brian Riemer reconoció públicamente que se enfrenta a una situación de selección complicada tras la baja de Patrick Dorgu, quien abandonó la concentración lesionado después de salir cojeando de un partido reciente.

En el bando visitante, la presencia de Bruno Fernandes genera incertidumbre. El capitán del equipo lleva semanas jugando con molestias físicas y se perdió el último partido de Portugal ante Noruega, lo que ha intensificado el debate sobre la gestión de su estado físico.

Riemer también ha advertido que la eventual retirada de Cristiano Ronaldo supondrá un problema de envergadura para Portugal, subrayando la dependencia del equipo respecto a su estrella histórica.

Noticias de los equipos y escuadras

Brian Riemer cuenta con un once probable formado por Filip Joergensen bajo palos, una defensa con Joachim Andersen, Rasmus Kristensen y Joakim Maehle, y un centro del campo en el que aparecen Pierre-Emile Hoejbjerg, Morten Hjulmand y Mikkel Damsgaard. En ataque, Gustav Isaksen, Mohamed Daramy y Rasmus Hoejlund encabezan el esquema ofensivo, con Oliver Provstgaard completando el bloque. No se registran bajas ni sanciones confirmadas en la plantilla local, aunque la situación de Patrick Dorgu, que se retiró lesionado de una reciente concentración, añade incertidumbre al grupo.

Jorge Jesus dispone de un once probable en el que Diogo Costa ocupa la portería, con João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes en defensa. El centro del campo lo conforman Joao Neves, Vitinha y Chico Conceicao, mientras que Pedro Neto y Bruno Fernandes acompañan a Cristiano Ronaldo en las posiciones más avanzadas. No hay lesiones ni sanciones confirmadas en la convocatoria portuguesa, aunque el estado físico de Fernandes, que lleva semanas jugando con molestias, será seguido de cerca antes del partido.

Forma

Dinamarca presenta un registro de dos victorias, dos derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos, con nueve goles anotados y nueve encajados. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante Noruega en la Nations League, mientras que previamente habían goleado a Macedonia del Norte por 4-0 en la fase de clasificación para el Mundial. El equipo empató 0-0 con la RD Congo en un amistoso y cayó ante Chequia en el playoff mundialista.

Portugal acumula tres victorias, un empate y una derrota en ss últimos cinco encuentros, con cuatro goles anotados y dos encajados. Los lusos vienen de ganar 2-1 a Noruega en la Nations League y previamente se impusieron 1-0 a Gales en la primera jornada. Su única derrota en ese tramo llegó ante España por 1-0 en el Mundial, con un empate sin goles ante Colombia como otro resultado destacado del período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar el 23 de marzo de 2025 en la UEFA Nations League A, con Portugal imponiéndose por 5-2 como local. Antes de ese resultado, Dinamarca había ganado 1-0 en casa en la fase anterior de la misma competición, celebrada el 20 de marzo de 2025. En el cómputo global de los últimos cinco duelos, Portugal acumula cuatro victorias por una de Dinamarca, con encuentros que se remontan hasta la Eurocopa 2012, donde Portugal ganó 3-2 en territorio danés.

Clasificación

Grp. 4 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Portugal POR 2 2 0 0 3 1 +2 6 W W 2 Noruega NOR 2 1 0 1 4 4 0 3 L W 3 Dinamarca DEN 2 1 0 1 4 3 +1 3 W L 4 Gales WAL 2 0 0 2 0 3 -3 0 L L Playoff del campeonato Playoffs de descenso Descenso

En el grupo 4 de la UEFA Nations League A, Portugal ocupa la primera posición, lo que lo sitúa como favorito a clasificarse para la fase final del torneo. Dinamarca es tercera, una situación que convierte este partido en una cita trascendental para los locales si quieren mantenerse con opciones de avanzar.