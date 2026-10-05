¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
UEFA Nations League A
team-logoCroacia
Stadion Poljud
team-logoEspaña
¡Mira aquí! Movistar+¡Mira aquí! RTVE
GOAL-e
Con la colaboración de

Cómo ver Croacia vs España: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Croacia vs España
Croacia
España
UEFA Nations League A

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de la Liga de Naciones de la UEFA entre Croacia y España. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

crest
UEFA Nations League A - Jornada 4
Stadion Poljud

Cómo sintonizar el Croacia vs España

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

RTVE

RTVE

Ver aquí

TVE La 1

TVE La 1

Ver aquí

Fubo

Fubo

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Noticias del equipo y escuadras

Croacia contra España alineaciones probables

4-1-4-1
Croacia crest
Croacia
CRO
Formación
España crest
España
ESP
4-2-3-1
D. LivakovicD. LivakovicJ. GvardiolJ. GvardiolI. SmolcicI. SmolcicL. VuskovicL. VuskovicJ. SutaloJ. SutaloP. SucicP. SucicL. ModricL. ModricM. PasalicM. PasalicJ. MisicJ. MisicM. BaturinaM. BaturinaI. MatanovicI. MatanovicUnai SimónUnai SimónD. HuijsenD. HuijsenM. CucurellaM. CucurellaR. Le NormandR. Le NormandM. PubillM. PubillMartín ZubimendiMartín ZubimendiF. LopezF. LopezVíctor MuñozVíctor MuñozL. YamalL. YamalPedriPedriM. OyarzabalM. Oyarzabal
España crest
España
ESP
4-1-4-1
Croacia

Once inicial

España

Manager

  • S. Bilic
  • L. de la Fuente

Forma

CRO

CRO - Formulario

GHA
W2-1
POR
L2-1
CZE
W1-2
ESP
L4-1
ING
L0-7
Gol marcado (encajado)
6/15
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ESP

ESP - Formulario

FRA
W0-2
ARG
W1-0
ING
W2-3
CRO
W4-1
CZE
W3-1
Gol marcado (encajado)
13/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CroaciaEmpateEspaña
1
0
4
UEFA Nations League A
España badge
España
ESP
4
Croacia badge
Croacia
CRO
1
F
Campeonato de Europa
España badge
España
ESP
3
Croacia badge
Croacia
CRO
0
F
UEFA Nations League A
Croacia badge
Croacia
CRO
0
España badge
España
ESP
0
F
Campeonato de Europa
Croacia badge
Croacia
CRO
3
España badge
España
ESP
5
F
UEFA Nations League A
Croacia badge
Croacia
CRO
3
España badge
España
ESP
2
F
4Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación

Grp. 3

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
EspañaEspañaESP
3300104+69
W
W
W
2
InglaterraInglaterraING
3201113+86
W
W
L
3
CroaciaCroaciaCRO
3102312-93
L
L
W
4
ChequiaChequiaCZE
300327-50
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google