Cómo ver Croacia vs España: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

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Cómo sintonizar el Croacia vs España
Cómo ver en el extranjero con VPN
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Noticias del equipo y escuadras
Croacia contra España alineaciones probables
4-1-4-1Formación
Croacia
CRO
4-2-3-1
España
ESP
Once inicial
Manager
- S. Bilic
- L. de la Fuente
Forma
Historial de Enfrentamientos Directos
Cara a cara
4Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5
Clasificación
Grp. 3
|#
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|3
|3
|0
|0
|10
|4
|+6
|9
W
W
W
|2
|3
|2
|0
|1
|11
|3
|+8
|6
W
W
L
|3
|3
|1
|0
|2
|3
|12
|-9
|3
L
L
W
|4
|3
|0
|0
|3
|2
|7
|-5
|0
L
L
L
Playoff del campeonato
Playoffs de descenso
Descenso