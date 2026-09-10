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Cómo ver Como vs RB Leipzig: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Como vs RB Leipzig
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Como y RB Leipzig, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 1
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Cómo ver Como vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Stadio Giuseppe Sinigaglia acoge uno de los momentos más especiales en la historia del Como 1907: su debut absoluto en la Liga de Campeones de la UEFA. El rival es el RB Leipzig, un club de la Bundesliga con experiencia europea contrastada. Las orillas del lago de Como serán el escenario de una noche que la afición del club lombardo no olvidará.

Cesc Fàbregas llega a este partido con la moral por las nubes. Su equipo encadenó dos victorias consecutivas en la Serie A, incluyendo una remontada contundente ante el Génova por 4-1, donde el equipo mostró carácter y solidez táctica tras encajar primero. El técnico español ha construido una identidad clara en el vestuario, y ese trabajo se pondrá a prueba ahora en el máximo escenario europeo.

El estadio Sinigaglia recibió el visto bueno de la UEFA tras una remodelación exprés completada en apenas 90 días, lo que permitió al Como mantener su casa en lugar de desplazarse a Reggio Emilia. El presidente Mirwan Suwarso fue más allá: cedió su asiento VIP y el de varios directivos para que los aficionados más veteranos del club pudieran vivir en primera persona este debut histórico.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, llega con dudas tras perder ante el Werder Bremen en la jornada más reciente de la Bundesliga. Los alemanes acumulan varias bajas importantes en su plantilla y deberán recomponerse en un escenario tan peculiar como el estadio a orillas del lago.

Ezechiel Banzuzi, centrocampista del Leipzig, ha sido noticia reciente al optar por representar a la República Democrática del Congo en lugar de los Países Bajos a nivel internacional, lo que añade un elemento de interés adicional a su actuación esta noche.

El Como llega a su primera cita europea con una combinación de ilusión colectiva, respaldo institucional y un proyecto deportivo que ha crecido a una velocidad sorprendente. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Como contra RB Leipzig alineaciones probables

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
Formación
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-3-3
J. ButezJ. ButezT. ChalobahT. ChalobahA. ValleA. ValleY. CoutoY. CoutoJ. RamonJ. RamonA. DiaoA. DiaoM. BaturinaM. BaturinaL. Da CunhaL. Da CunhaM. PerroneM. PerroneN. PazN. PazA. DouvikasA. DouvikasM. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaR. BakuR. BakuD. RaumD. RaumW. OrbanW. OrbanN. SeiwaldN. SeiwaldN. El AynaouiN. El AynaouiE. BanzuziE. BanzuziA. NusaA. NusaJ. BakayokoJ. BakayokoC. NkunkuC. Nkunku
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
4-2-3-1
Como

Once inicial

RB Leipzig

Manager

  • Cesc Fàbregas
  • Martín Demichelis

Cesc Fàbregas tiene previsto alinear un once con Jean Butez bajo palos, una defensa formada por Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto y Jacobo Ramon, y una línea ofensiva que incluye a Assane Diao, Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Maximo Perrone, Nico Paz y Anastasios Douvikas. La única baja confirmada en el equipo local es Jayden Addai por lesión.

Martín Demichelis apunta a un once con Maarten Vandevoordt en la portería, Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum y Willi Orban en defensa, y una línea de mediocampo y ataque con Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Johan Bakayoko y Christopher Nkunku. Los alemanes llegan con cuatro bajas por lesión: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz y Viggo Gebel.

Forma

COM

COM - Formulario

LIV
L2-0
LIV
D0-0
UDI
D1-1
NAP
W1-2
GEN
W1-4
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
RBL

RBL - Formulario

LEE
L2-0
FCB
L3-1
ETR
W0-6
BMG
W3-0
SVW
L3-1
Gol marcado (encajado)
11/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Como presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Génova en la Serie A, y antes habían ganado 2-1 al SSC Nápoles. En total, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

El RB Leipzig acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. Entre sus resultados positivos destaca una goleada 6-0 al Eintracht Trier en la DFB-Pokal. Los de Demichelis han anotado ocho goles pero han recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre el Como y el RB Leipzig. Este partido en la Liga de Campeones será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
3
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
110031+23
W
5
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
6
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
6
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
8
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
9
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
9
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
11
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
12
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
13
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
00000000
13
RomaRomaROM
00000000
13
LensLensRCL
00000000
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
13
ComoComoCOM
00000000
13
Slavia PragaSlavia PragaSLP
00000000
13
FenerbahceFenerbahceFB
00000000
13
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
13
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
13
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
00000000
13
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
00000000
13
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
25
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
26
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
26
LilleLilleLIL
100123-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
28
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
30
LASKLASKLAS
100101-10
L
30
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
32
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
VikingVikingVIK
100113-20
L
34
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
35
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
36
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Como como el RB Leipzig ocupan la séptima posición al inicio de esta fase de liga.

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