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Liga de Campeones - Jornada 1 10 sept 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Cómo ver Como vs RB Leipzig en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido podrá seguirse en directo a través de Movistar+, que cuenta con los derechos de emisión del encuentro. Accede a la transmisión en vivo a través del enlace oficial de Movistar+.

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El Stadio Giuseppe Sinigaglia acoge uno de los momentos más especiales en la historia del Como 1907: su debut absoluto en la Liga de Campeones de la UEFA. El rival es el RB Leipzig, un club de la Bundesliga con experiencia europea contrastada. Las orillas del lago de Como serán el escenario de una noche que la afición del club lombardo no olvidará.

Cesc Fàbregas llega a este partido con la moral por las nubes. Su equipo encadenó dos victorias consecutivas en la Serie A, incluyendo una remontada contundente ante el Génova por 4-1, donde el equipo mostró carácter y solidez táctica tras encajar primero. El técnico español ha construido una identidad clara en el vestuario, y ese trabajo se pondrá a prueba ahora en el máximo escenario europeo.

El estadio Sinigaglia recibió el visto bueno de la UEFA tras una remodelación exprés completada en apenas 90 días, lo que permitió al Como mantener su casa en lugar de desplazarse a Reggio Emilia. El presidente Mirwan Suwarso fue más allá: cedió su asiento VIP y el de varios directivos para que los aficionados más veteranos del club pudieran vivir en primera persona este debut histórico.

El RB Leipzig, dirigido por Martín Demichelis, llega con dudas tras perder ante el Werder Bremen en la jornada más reciente de la Bundesliga. Los alemanes acumulan varias bajas importantes en su plantilla y deberán recomponerse en un escenario tan peculiar como el estadio a orillas del lago.

Ezechiel Banzuzi, centrocampista del Leipzig, ha sido noticia reciente al optar por representar a la República Democrática del Congo en lugar de los Países Bajos a nivel internacional, lo que añade un elemento de interés adicional a su actuación esta noche.

El Como llega a su primera cita europea con una combinación de ilusión colectiva, respaldo institucional y un proyecto deportivo que ha crecido a una velocidad sorprendente. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Cesc Fàbregas tiene previsto alinear un once con Jean Butez bajo palos, una defensa formada por Trevoh Chalobah, Alex Valle, Yan Couto y Jacobo Ramon, y una línea ofensiva que incluye a Assane Diao, Martin Baturina, Lucas Da Cunha, Maximo Perrone, Nico Paz y Anastasios Douvikas. La única baja confirmada en el equipo local es Jayden Addai por lesión.

Martín Demichelis apunta a un once con Maarten Vandevoordt en la portería, Castello Lukeba, Ridle Baku, David Raum y Willi Orban en defensa, y una línea de mediocampo y ataque con Nicolas Seiwald, Neil El Aynaoui, Ezechiel Banzuzi, Antonio Nusa, Johan Bakayoko y Christopher Nkunku. Los alemanes llegan con cuatro bajas por lesión: Christoph Baumgartner, Rocco Reitz, Romulo Cruz y Viggo Gebel.

Forma

El Como presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria por 4-1 ante el Génova en la Serie A, y antes habían ganado 2-1 al SSC Nápoles. En total, el equipo de Fàbregas ha marcado ocho goles y encajado cinco en ese tramo.

El RB Leipzig acumula dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 3-1 ante el Werder Bremen en la Bundesliga. Entre sus resultados positivos destaca una goleada 6-0 al Eintracht Trier en la DFB-Pokal. Los de Demichelis han anotado ocho goles pero han recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre el Como y el RB Leipzig. Este partido en la Liga de Campeones será el primero entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, tanto el Como como el RB Leipzig ocupan la séptima posición al inicio de esta fase de liga.