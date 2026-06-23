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Cómo ver Colombia vs RD Congo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de DAZN. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para este encuentro del Mundial 2026.

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Colombia y la República Democrática del Congo se miden en la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026, con el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, como escenario de un duelo que puede definir el destino clasificatorio de ambas selecciones.

Los Cafeteros llegan como líderes del grupo tras golear 3-1 a Uzbekistán en el Estadio Azteca. Daniel Muñoz abrió el marcador con una volea de primera, Luis Díaz amplió la ventaja tras un error defensivo de los debutantes y Jaminton Campaz selló la victoria en el tiempo de descuento.

La República Democrática del Congo, por su parte, protagonizó uno de los resultados más llamativos de la primera jornada al empatar 1-1 con Portugal en Houston. Yoane Wissa respondió al gol tempranero de João Neves para arrancarle un punto a los europeos con una actuación de enorme solidez defensiva.

Néstor Lorenzo tiene a su disposición un plantel sin bajas confirmadas. James Rodríguez y Luis Díaz siguen siendo los ejes del ataque colombiano, y el técnico argentino no tiene motivos para alterar un once que funcionó con autoridad en el debut.

Sébastien Desabre afronta el partido con el reto de gestionar el desgaste físico acumulado tras el exigente duelo ante Portugal bajo el calor de Texas. Chancel Mbemba, capitán y pilar defensivo del equipo, deberá administrar con cuidado sus acciones tras ver la tarjeta amarilla en la primera jornada.

Un triunfo colombiano los pondría a un paso matemático de la clasificación a la Ronda de 32. Una victoria congoleña, en cambio, abriría el grupo por completo y colocaría a los Leopardos en posición de liderato. El empate mantendría a Colombia en la cima con cuatro puntos, pero obligaría a ambos a resolver su suerte en la última jornada.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo puede elegir con total libertad para este partido: Colombia no registra lesionados ni sancionados de cara a la segunda jornada. El técnico apunta a mantener su esquema 4-2-3-1 con Camilo Vargas en portería, la pareja central formada por Davinson Sánchez y Jhon Lucumí, Johan Mojica y Daniel Muñoz como laterales, Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en el doble pivote, y James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Díaz apoyando a Luis Suárez en ataque.

Sébastien Desabre tampoco reporta bajas por lesión ni suspensión en su convocatoria. El técnico francés prevé mantener su sistema de cinco defensas con Lionel Mpasi-Nzau bajo palos, Axel Tuanzebe, Steve Kapuadi y Chancel Mbemba en el centro de la zaga, Aaron Wan-Bissaka y Arthur Masuaku como carrileros, el trío Moutoussamy-Kayembe-Sadiki en el mediocampo y Yoane Wissa junto a Cédric Bakambu en punta. Se esperan confirmaciones definitivas conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia acumula tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue la victoria 1-3 ante Uzbekistán el 18 de junio en el Mundial, precedida por un triunfo 2-0 sobre Jordania el 7 de junio. Los Cafeteros también derrotaron a Costa Rica 3-1 a principios de ese mismo mes. Sus dos tropiezos llegaron en amistosos de marzo: una derrota 1-3 ante Francia y una caída 1-2 ante Croacia. En ese tramo de cinco partidos, Colombia anotó diez goles y encajó siete, con tres victorias consecutivas que apuntan a un momento de forma ascendente.

La RD Congo suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su partido más reciente fue la derrota 1-2 ante Chile el 9 de junio, aunque previamente igualaron 1-1 con Portugal en el Mundial el 17 de junio. En el tramo anterior, los Leopardos empataron 0-0 con Dinamarca en junio, vencieron 1-0 a Jamaica en la clasificación mundialista y ganaron 2-0 a Bermuda en un amistoso de marzo. El conjunto africano marcó cinco goles y encajó cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Colombia y la República Democrática del Congo. Este partido en el Estadio Akron será el primer cruce entre ambas selecciones en la historia del Mundial.

Clasificación

En la Copa del Mundo - Grupo K, Colombia ocupa la primera posición y la República Democrática del Congo se sitúa en el segundo puesto tras la primera jornada de competición.