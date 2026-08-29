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Segunda Division
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Cómo ver Córdoba vs Granada: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Córdoba vs Granada
Córdoba
Granada
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda División entre Córdoba y Granada. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Estadio El Arcángel de Córdoba acoge este encuentro de Segunda División entre el conjunto local y un Granada que llega con ambiciones claras de escalar posiciones en la tabla. GOAL te presenta todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 3
Estadio El Arcangel
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Cómo ver Córdoba vs Granada: transmisiones en directo

El Córdoba vs Granada se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen cobertura de la Segunda División en España.

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Acerca del encuentro

Ivan Ania dirige a un Córdoba que arrancó la temporada con un triunfo ante el Girona, resultado que inyectó confianza a una plantilla que busca consolidarse en la categoría tras un inicio irregular.

El Granada de Pacheta, por su parte, presenta una cara más sólida. Los granadinos vienen de golear al Mallorca por 2-0 en su último compromiso liguero y llegan al Arcángel como uno de los equipos más en forma del campeonato.

El duelo tiene un peso especial en el contexto de la Segunda División. Granada ocupa la quinta posición, mientras que Córdoba figura en el décimo lugar, lo que convierte este partido en una oportunidad para los locales de acortar distancias con los puestos altos.

Los precedentes recientes entre ambos equipos añaden tensión al encuentro. El Córdoba ganó el último cruce en casa por 1-0, aunque el historial de esta temporada y la anterior refleja una rivalidad muy igualada.

Noticias del equipo y escuadras

Córdoba contra Granada alineaciones probables

Córdoba crest
Córdoba
COR
Formación
Granada crest
Granada
GRA
Granada crest
Granada
GRA

Manager

  • I. Ania

El técnico del Córdoba, Ivan Ania, no ha facilitado un once probable oficial de cara a este partido. El club tampoco ha confirmado bajas por lesión ni sanciones, por lo que la información sobre el estado de la plantilla se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Pacheta tampoco ha desvelado su alineación prevista. Granada no registra ausencias confirmadas por lesión ni suspensiones en estos momentos, aunque cualquier novedad será añadida antes del pitido inicial.

Forma

COR

COR - Formulario

HUS
D1-1
SEV
L0-0
ELC
D2-2
BUR
L3-2
GIR
W2-1
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
GRA

GRA - Formulario

MIR
L3-1
SPG
L1-2
BET
W1-0
OVI
D0-0
MLL
W2-0
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Córdoba llega a este partido con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-1 ante el Girona en Segunda División el 21 de agosto, aunque antes había caído ante el Burgos por 3-2. En total, los cordobeses han marcado ocho goles y encajado siete en ese tramo de cinco partidos.

El Granada presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los nazaríes ganaron con claridad al Mallorca por 2-0 el 24 de agosto, su resultado más reciente, y también se impusieron al Real Betis en un amistoso de pretemporada. El empate sin goles ante el Real Oviedo el 15 de agosto fue su único partido sin marcar en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CórdobaEmpateGranada
2
1
2
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Granada badge
Granada
GRA
0
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
1
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
5
Granada badge
Granada
GRA
0
F
Segunda Division
Granada badge
Granada
GRA
1
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Granada badge
Granada
GRA
2
F
8Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 10 de mayo de 2026 en el propio Estadio El Arcángel, con victoria del Córdoba por 1-0 en Segunda División. En los cinco últimos precedentes, el Córdoba acumula tres victorias por una del Granada, con un empate, siendo el choque más llamativo la goleada cordobesista de 5-0 en marzo de 2025.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
2
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
3
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
4
LeganésLeganésLEG
312021+15
D
W
D
5
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
6
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
7
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
8
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
10
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
11
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
12
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
13
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
14
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
15
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
16
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
17
CádizCádizCAD
20202202
D
D
18
EldenseEldenseELD
302125-32
D
D
L
19
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
20
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Granada ocupa la quinta posición, mientras que el Córdoba se sitúa en el décimo lugar.

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