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Segunda Division
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Córdoba vs Girona: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Córdoba vs Girona
Córdoba
Girona
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Córdoba y Girona, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 2
Estadio El Arcangel
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Cómo ver Córdoba vs Girona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Córdoba vs Girona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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El Estadio El Arcángel de Córdoba acoge este enfrentamiento de Segunda División entre el conjunto local, dirigido por Ivan Ania, y un Girona de Quique Álvarez que regresa a la categoría de plata del fútbol español con la mirada puesta en el ascenso.

El Córdoba llega al partido sin el mejor sabor de boca. La derrota ante el Burgos en la primera jornada, por 3-2, dejó al equipo andaluz en la parte baja de la tabla y con la necesidad urgente de sumar los primeros puntos de la temporada en casa.

El Girona, por su parte, afronta este desplazamiento tras un empate en su debut liguero frente al Leganés, un resultado que refleja la irregularidad mostrada también en la pretemporada. Los catalanes no han ganado ninguno de sus últimos tres partidos.

El conjunto gerundense, que el pasado curso militó en Primera División, tiene el potencial sobre el papel para competir por los puestos de ascenso directo. Sin embargo, la adaptación a la categoría y la puesta a punto física serán factores determinantes en estas primeras semanas.

Para Córdoba, jugar en El Arcángel es un activo importante. El apoyo de su afición puede ser el impulso que necesita el equipo de Ania para revertir un inicio de temporada que no ha cumplido las expectativas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Córdoba contra Girona alineaciones probables

Córdoba crest
Córdoba
COR
Formación
Girona crest
Girona
GIR
Girona crest
Girona
GIR

Manager

  • I. Ania

Ivan Ania dirige al Córdoba sin que el club haya confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. El técnico asturiano no ha dado a conocer su once probable, por lo que la alineación se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha desvelado el equipo titular ni ha reportado ausencias oficiales. Se espera más información sobre el estado de la plantilla del Girona en los días previos al encuentro.

Forma

COR

COR - Formulario

EIB
L2-0
HUS
D1-1
SEV
L0-0
ELC
D2-2
BUR
L3-2
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIR

GIR - Formulario

ELC
D1-1
ALA
L0-1
CAS
D3-3
ARS
L1-4
LEG
D1-1
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Córdoba llega con un balance de cero victorias, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-2 ante el Burgos en la primera jornada de Segunda División. En pretemporada, el equipo igualó 2-2 con el Elche y cedió ante el Sevilla en un partido que terminó sin goles. En los últimos encuentros ligueros de la pasada temporada, perdió 2-0 contra el Eibar y empató 1-1 frente al SD Huesca. El conjunto cordobés ha encajado siete goles y marcado seis en este período de cinco partidos.

El Girona acumula un empate y cuatro resultados sin victoria en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el empate 1-1 ante el Leganés en la primera jornada. Antes de eso, cayó 4-1 ante el Arsenal en un amistoso y empató 3-3 con el Castellón. Terminó la temporada pasada en Primera División con un empate 1-1 frente al Elche. En total, los gerundenses han marcado seis goles y recibido diez en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CórdobaEmpateGirona
3
0
2
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
2
Córdoba badge
Córdoba
COR
0
F
Segunda Division
Girona badge
Girona
GIR
3
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
2
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Segunda Division
Córdoba badge
Córdoba
COR
1
Girona badge
Girona
GIR
0
F
5Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo el 10 de junio de 2017 en Segunda División, con victoria del Córdoba por 2-1 como local. En los cinco últimos precedentes registrados, todos ellos en Segunda División, el Girona se impuso en tres ocasiones, el Córdoba ganó en dos y no hubo ningún empate. Los equipos marcaron un total de doce goles en esos cinco encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
FC AndorraFC AndorraAND
110051+43
W
2
AlmeríaAlmeríaALM
110030+33
W
3
TenerifeTenerifeTEN
110031+23
W
4
MallorcaMallorcaMLL
110020+23
W
5
BurgosBurgosBUR
110032+13
W
6
Las PalmasLas PalmasLAS
110021+13
W
7
CastellónCastellónCAS
110010+13
W
8
GironaGironaGIR
10101101
D
9
LeganésLeganésLEG
10101101
D
10
CádizCádizCAD
10100001
D
11
Celta FortunaCelta FortunaCEF
10100001
D
12
GranadaGranadaGRA
10100001
D
13
Real OviedoReal OviedoOVI
10100001
D
14
SabadellSabadellSAB
10100001
D
15
GijonGijonSPG
10100001
D
16
CórdobaCórdobaCOR
100123-10
L
17
AlbaceteAlbaceteALB
100112-10
L
18
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
100101-10
L
19
EibarEibarEIB
100113-20
L
20
Real ValladolidReal ValladolidVLL
100102-20
L
21
EldenseEldenseELD
100103-30
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
100115-40
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Córdoba ocupa la decimosexta posición, mientras que el Girona se sitúa en el octavo puesto.

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