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Segunda Division - Jornada 2 21 ago 2026 - 15:00 Estadio El Arcangel

Cómo ver Córdoba vs Girona en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Córdoba vs Girona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Arcángel de Córdoba acoge este enfrentamiento de Segunda División entre el conjunto local, dirigido por Ivan Ania, y un Girona de Quique Álvarez que regresa a la categoría de plata del fútbol español con la mirada puesta en el ascenso.

El Córdoba llega al partido sin el mejor sabor de boca. La derrota ante el Burgos en la primera jornada, por 3-2, dejó al equipo andaluz en la parte baja de la tabla y con la necesidad urgente de sumar los primeros puntos de la temporada en casa.

El Girona, por su parte, afronta este desplazamiento tras un empate en su debut liguero frente al Leganés, un resultado que refleja la irregularidad mostrada también en la pretemporada. Los catalanes no han ganado ninguno de sus últimos tres partidos.

El conjunto gerundense, que el pasado curso militó en Primera División, tiene el potencial sobre el papel para competir por los puestos de ascenso directo. Sin embargo, la adaptación a la categoría y la puesta a punto física serán factores determinantes en estas primeras semanas.

Para Córdoba, jugar en El Arcángel es un activo importante. El apoyo de su afición puede ser el impulso que necesita el equipo de Ania para revertir un inicio de temporada que no ha cumplido las expectativas.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y el horario de inicio del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

Ivan Ania dirige al Córdoba sin que el club haya confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este partido. El técnico asturiano no ha dado a conocer su once probable, por lo que la alineación se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha desvelado el equipo titular ni ha reportado ausencias oficiales. Se espera más información sobre el estado de la plantilla del Girona en los días previos al encuentro.

Forma

El Córdoba llega con un balance de cero victorias, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 3-2 ante el Burgos en la primera jornada de Segunda División. En pretemporada, el equipo igualó 2-2 con el Elche y cedió ante el Sevilla en un partido que terminó sin goles. En los últimos encuentros ligueros de la pasada temporada, perdió 2-0 contra el Eibar y empató 1-1 frente al SD Huesca. El conjunto cordobés ha encajado siete goles y marcado seis en este período de cinco partidos.

El Girona acumula un empate y cuatro resultados sin victoria en sus últimos cinco encuentros. El más reciente fue el empate 1-1 ante el Leganés en la primera jornada. Antes de eso, cayó 4-1 ante el Arsenal en un amistoso y empató 3-3 con el Castellón. Terminó la temporada pasada en Primera División con un empate 1-1 frente al Elche. En total, los gerundenses han marcado seis goles y recibido diez en estos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo el 10 de junio de 2017 en Segunda División, con victoria del Córdoba por 2-1 como local. En los cinco últimos precedentes registrados, todos ellos en Segunda División, el Girona se impuso en tres ocasiones, el Córdoba ganó en dos y no hubo ningún empate. Los equipos marcaron un total de doce goles en esos cinco encuentros.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Córdoba ocupa la decimosexta posición, mientras que el Girona se sitúa en el octavo puesto.