Celta Fortuna recibe a Sabadell en Abanca Balaídos, en un encuentro de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este arranque de temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 7 26 sept 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Cómo sintonizar el Celta Fortuna vs Sabadell

El partido entre Celta Fortuna y Sabadell podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen cobertura de la Segunda División esta temporada.

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Acerca del encuentro

Celta Fortuna recibe a Sabadell en Abanca Balaídos, en un encuentro de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este arranque de temporada.

El filial celeste atraviesa un momento delicado. Tras caer ante Almería en su última salida y encajar una derrota abultada frente a Eibar semanas antes, el equipo de Fredi Álvarez necesita urgentemente recuperar sensaciones ante su afición.

Sabadell, en cambio, llega a Vigo con la confianza intacta. Los de Ferran Costa vienen de golear al Real Oviedo por 3-1 en su último compromiso y han construido una racha sólida que los sitúa en la parte alta de la tabla.

El contraste de dinámicas convierte este partido en un examen claro para ambos: Celta Fortuna buscará frenar la sangría de resultados negativos, mientras que Sabadell intentará consolidar su buen inicio de curso lejos de casa.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a Celta Fortuna, el cuerpo técnico de Fredi Álvarez no ha facilitado alineación probable, y tampoco se han confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del partido.

En el bando visitante, Ferran Costa tampoco ha desvelado su once previsto, y Sabadell llega sin novedades confirmadas en materia de lesiones o suspensiones. La información definitiva se completará cuando el club la haga oficial.

Forma

Celta Fortuna llega al partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Almería, y antes de eso encajaron un duro 0-4 frente a Eibar. Las dos victorias llegaron ante AD Ceuta FC, con un 0-2 fuera de casa, y ante FC Andorra, con un contundente 4-2. En total, el equipo ha marcado ocho goles y ha recibido diez en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva que no ha podido compensar con la pegada ofensiva.

Sabadell, por su parte, presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente, un 3-1 ante Real Oviedo, confirma su buen momento. El único tropiezo llegó ante Mallorca, con una derrota por 2-0, pero el equipo ha respondido con solidez en el resto de compromisos, incluyendo un triunfo por 3-2 ante Córdoba y una victoria por 1-0 frente a Almería. Los visitantes han anotado nueve goles y solo han encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2024, cuando Sabadell se impuso a Celta Fortuna por 2-1 en un partido de Primera Federación disputado en casa del conjunto catalán. En el antecedente anterior, también de Primera Federación y celebrado en octubre de 2023, fue Celta Fortuna quien se llevó el duelo con un claro 4-2. Con un triunfo para cada equipo en los dos precedentes registrados, la serie queda igualada y no arroja un dominador claro.

Clasificación

En la tabla de la Segunda División, Celta Fortuna ocupa la decimoquinta posición, mientras que Sabadell se encuentra en el sexto puesto, lo que sitúa al conjunto visitante claramente por encima de su rival en la clasificación.