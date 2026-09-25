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Segunda Division
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Cómo ver Celta Fortuna vs Sabadell: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Celta Fortuna vs Sabadell
Celta Fortuna
Sabadell
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Celta Fortuna y Sabadell. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Celta Fortuna recibe a Sabadell en Abanca Balaídos, en un encuentro de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este arranque de temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 7
Abanca Balaidos

Cómo sintonizar el Celta Fortuna vs Sabadell

El partido entre Celta Fortuna y Sabadell podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que ofrecen cobertura de la Segunda División esta temporada.

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Acerca del encuentro

Celta Fortuna recibe a Sabadell en Abanca Balaídos, en un encuentro de la Segunda División española que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en este arranque de temporada.

El filial celeste atraviesa un momento delicado. Tras caer ante Almería en su última salida y encajar una derrota abultada frente a Eibar semanas antes, el equipo de Fredi Álvarez necesita urgentemente recuperar sensaciones ante su afición.

Sabadell, en cambio, llega a Vigo con la confianza intacta. Los de Ferran Costa vienen de golear al Real Oviedo por 3-1 en su último compromiso y han construido una racha sólida que los sitúa en la parte alta de la tabla.

El contraste de dinámicas convierte este partido en un examen claro para ambos: Celta Fortuna buscará frenar la sangría de resultados negativos, mientras que Sabadell intentará consolidar su buen inicio de curso lejos de casa.

Noticias de los equipos y escuadras

Celta Fortuna contra Sabadell alineaciones probables

Manager

  • F. Alvarez

En cuanto a Celta Fortuna, el cuerpo técnico de Fredi Álvarez no ha facilitado alineación probable, y tampoco se han confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se esperan actualizaciones más próximas al inicio del partido.

En el bando visitante, Ferran Costa tampoco ha desvelado su once previsto, y Sabadell llega sin novedades confirmadas en materia de lesiones o suspensiones. La información definitiva se completará cuando el club la haga oficial.

Forma

CEF

CEF - Formulario

AND
W4-2
CAS
L1-2
CAC
W0-2
EIB
L0-4
ALM
L2-0
Gol marcado (encajado)
7/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
SAB

SAB - Formulario

CAS
D0-0
ALM
W1-0
COR
W3-2
MLL
L2-0
OVI
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celta Fortuna llega al partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Almería, y antes de eso encajaron un duro 0-4 frente a Eibar. Las dos victorias llegaron ante AD Ceuta FC, con un 0-2 fuera de casa, y ante FC Andorra, con un contundente 4-2. En total, el equipo ha marcado ocho goles y ha recibido diez en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva que no ha podido compensar con la pegada ofensiva.

Sabadell, por su parte, presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente, un 3-1 ante Real Oviedo, confirma su buen momento. El único tropiezo llegó ante Mallorca, con una derrota por 2-0, pero el equipo ha respondido con solidez en el resto de compromisos, incluyendo un triunfo por 3-2 ante Córdoba y una victoria por 1-0 frente a Almería. Los visitantes han anotado nueve goles y solo han encajado cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta FortunaEmpateSabadell
1
0
1
Primera Federacion
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
4
Sabadell badge
Sabadell
SAB
2
F
5Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2024, cuando Sabadell se impuso a Celta Fortuna por 2-1 en un partido de Primera Federación disputado en casa del conjunto catalán. En el antecedente anterior, también de Primera Federación y celebrado en octubre de 2023, fue Celta Fortuna quien se llevó el duelo con un claro 4-2. Con un triunfo para cada equipo en los dos precedentes registrados, la serie queda igualada y no arroja un dominador claro.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
6510122+1016
W
W
W
W
D
2
EibarEibarEIB
6501124+815
W
W
W
W
W
3
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
4
MallorcaMallorcaMLL
641182+613
W
W
D
W
L
5
AlmeríaAlmeríaALM
6402104+612
W
W
W
L
L
6
BurgosBurgosBUR
6321107+311
W
W
D
D
L
7
SabadellSabadellSAB
632175+211
W
L
W
W
D
8
LeganésLeganésLEG
632165+111
W
L
D
W
W
9
GijonGijonSPG
631254+110
W
L
L
W
W
10
Las PalmasLas PalmasLAS
631288010
L
W
D
L
W
11
TenerifeTenerifeTEN
631278-110
L
W
D
L
W
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
622287+18
L
W
D
D
W
13
Real OviedoReal OviedoOVI
622254+18
L
W
D
W
L
14
GranadaGranadaGRA
62228808
L
D
L
W
W
15
Celta FortunaCelta FortunaCEF
6213710-37
L
L
W
L
W
16
CórdobaCórdobaCOR
6204913-46
W
L
L
L
W
17
EldenseEldenseELD
612348-45
L
W
D
L
D
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
612338-55
D
L
W
D
L
19
CádizCádizCAD
603369-33
L
L
L
D
D
20
FC AndorraFC AndorraAND
6105913-43
L
L
L
L
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
6015316-131
D
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de la Segunda División, Celta Fortuna ocupa la decimoquinta posición, mientras que Sabadell se encuentra en el sexto puesto, lo que sitúa al conjunto visitante claramente por encima de su rival en la clasificación.

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