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Segunda Division - Jornada 5 14 sept 2026 - 14:30 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Fortuna vs Eibar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Fortuna vs Eibar podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura del partido en sus respectivos servicios.

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El Abanca Balaídos de Vigo acoge este encuentro de Segunda División entre Celta Fortuna y Eibar, dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas sobre el césped.

Celta Fortuna, dirigido por Fredi Alvarez, ha encontrado cierta regularidad en las últimas semanas. Su victoria más reciente llegó frente al AD Ceuta FC, aunque una derrota ante el Castellón en la jornada anterior les recuerda que el margen de error en esta categoría es escaso.

Eibar, por su parte, atraviesa un momento de forma notable. Los armeros de Jokin Aranbarri han encadenado tres victorias consecutivas en Segunda División, la última de ellas una contundente goleada al Granada por 3-0, y se presentan en Vigo como uno de los conjuntos más en forma de la competición.

La tabla de clasificación refleja esa diferencia de rendimiento. El Eibar ocupa la cuarta posición, mientras que Celta Fortuna se sitúa en la undécima plaza, lo que convierte este partido en una prueba exigente para los locales.

La visita del Eibar al feudo vigués promete un partido con matices tácticos interesantes, con un equipo local que necesita sumar para escalar posiciones y un visitante que querrá mantener su racha. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto a Celta Fortuna, el técnico Fredi Alvarez no ha facilitado una alineación probable confirmada, y por el momento no se dispone de información sobre lesionados ni sancionados. Los detalles del equipo se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha desvelado su once previsto, y el Eibar llega sin bajas ni sanciones registradas en los datos disponibles. La información definitiva sobre ambos planteles se completará próxima al partido.

Forma

Celta Fortuna presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio frente al AD Ceuta FC por 0-2, aunque antes de eso cayeron ante el Castellón por 1-2. En ese tramo de cinco encuentros, los locales han marcado 11 goles y encajado 7, con un llamativo 4-2 ante el FC Andorra entre sus actuaciones más destacadas.

Eibar llega con una racha aún más sólida: tres victorias y un empate en los cuatro partidos de Segunda División disputados, con una sola derrota ante el Tenerife por 1-3 como única mancha. Los armeros han marcado 5 goles y encajado 4 en sus últimas cinco citas, y su triunfo más reciente, un 3-0 al Granada, es el reflejo de un equipo que ha encontrado su mejor versión.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los antecedentes entre ambos clubes son escasos en los datos disponibles. El último enfrentamiento registrado tuvo lugar en febrero de 2010 en Primera Federación, con el Eibar como local venciendo a Celta Fortuna por 3-2. El único otro precedente data de septiembre de 2009, cuando Celta Fortuna ganó en casa por 1-0. Con una victoria para cada equipo en los dos partidos registrados, el historial directo no ofrece un favorito claro.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la cuarta posición, mientras que Celta Fortuna se encuentra en el undécimo puesto.