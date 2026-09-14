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Segunda Division
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Cómo ver Celta Fortuna vs Eibar: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Celta Fortuna vs Eibar
Celta Fortuna
Eibar
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Cómo ver el partido de Segunda Division entre Celta Fortuna y Eibar, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 5
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Cómo ver Celta Fortuna vs Eibar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Fortuna vs Eibar podrá seguirse en directo a través de DAZN y Movistar+. Ambas plataformas ofrecen cobertura del partido en sus respectivos servicios.

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El Abanca Balaídos de Vigo acoge este encuentro de Segunda División entre Celta Fortuna y Eibar, dos equipos que llegan al partido con dinámicas muy distintas sobre el césped.

Celta Fortuna, dirigido por Fredi Alvarez, ha encontrado cierta regularidad en las últimas semanas. Su victoria más reciente llegó frente al AD Ceuta FC, aunque una derrota ante el Castellón en la jornada anterior les recuerda que el margen de error en esta categoría es escaso.

Eibar, por su parte, atraviesa un momento de forma notable. Los armeros de Jokin Aranbarri han encadenado tres victorias consecutivas en Segunda División, la última de ellas una contundente goleada al Granada por 3-0, y se presentan en Vigo como uno de los conjuntos más en forma de la competición.

La tabla de clasificación refleja esa diferencia de rendimiento. El Eibar ocupa la cuarta posición, mientras que Celta Fortuna se sitúa en la undécima plaza, lo que convierte este partido en una prueba exigente para los locales.

La visita del Eibar al feudo vigués promete un partido con matices tácticos interesantes, con un equipo local que necesita sumar para escalar posiciones y un visitante que querrá mantener su racha. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Celta Fortuna contra Eibar alineaciones probables

Manager

  • F. Alvarez

En cuanto a Celta Fortuna, el técnico Fredi Alvarez no ha facilitado una alineación probable confirmada, y por el momento no se dispone de información sobre lesionados ni sancionados. Los detalles del equipo se actualizarán conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando visitante, Jokin Aranbarri tampoco ha desvelado su once previsto, y el Eibar llega sin bajas ni sanciones registradas en los datos disponibles. La información definitiva sobre ambos planteles se completará próxima al partido.

Forma

CEF

CEF - Formulario

PON
W4-1
CAD
D0-0
AND
W4-2
CAS
L1-2
CAC
W0-2
Gol marcado (encajado)
11/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
EIB

EIB - Formulario

ATH
D2-2
TEN
L1-3
VLL
W1-0
AND
W0-1
GRA
W3-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Celta Fortuna presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio frente al AD Ceuta FC por 0-2, aunque antes de eso cayeron ante el Castellón por 1-2. En ese tramo de cinco encuentros, los locales han marcado 11 goles y encajado 7, con un llamativo 4-2 ante el FC Andorra entre sus actuaciones más destacadas.

Eibar llega con una racha aún más sólida: tres victorias y un empate en los cuatro partidos de Segunda División disputados, con una sola derrota ante el Tenerife por 1-3 como única mancha. Los armeros han marcado 5 goles y encajado 4 en sus últimas cinco citas, y su triunfo más reciente, un 3-0 al Granada, es el reflejo de un equipo que ha encontrado su mejor versión.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Celta FortunaEmpateEibar
1
0
1
Primera Federacion
Eibar badge
Eibar
EIB
3
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
2
F
Primera Federacion
Celta Fortuna badge
Celta Fortuna
CEF
1
Eibar badge
Eibar
EIB
0
F
3Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/2
Ambos equipos marcaron1/2

Los antecedentes entre ambos clubes son escasos en los datos disponibles. El último enfrentamiento registrado tuvo lugar en febrero de 2010 en Primera Federación, con el Eibar como local venciendo a Celta Fortuna por 3-2. El único otro precedente data de septiembre de 2009, cuando Celta Fortuna ganó en casa por 1-0. Con una victoria para cada equipo en los dos partidos registrados, el historial directo no ofrece un favorito claro.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
MallorcaMallorcaMLL
531172+510
W
D
W
L
W
3
TenerifeTenerifeTEN
531173+410
W
D
L
W
W
4
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
5
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
6
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
7
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
8
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
9
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
10
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
11
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
12
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
13
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
15
GijonGijonSPG
521223-17
L
L
W
W
D
16
EldenseEldenseELD
512236-35
W
D
L
D
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
18
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
19
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
20
CórdobaCórdobaCOR
5104712-53
L
L
L
W
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
501438-51
D
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Eibar ocupa la cuarta posición, mientras que Celta Fortuna se encuentra en el undécimo puesto.

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