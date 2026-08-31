Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 3 31 ago 2026 - 15:30 Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Fortuna vs Castellón en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Celta Fortuna vs Castellón se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación se detallan las opciones disponibles para seguir el partido en TV y en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Celta Fortuna recibe al Castellón en Abanca Balaídos en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos que arrancan la temporada con paso firme en la tabla.

El filial celeste, dirigido por Fredi Álvarez, llega al encuentro con dos victorias y un empate en sus primeros partidos de liga, lo que le sitúa en una posición cómoda para consolidarse en la categoría de plata del fútbol español.

El conjunto de Pablo Hernández, por su parte, suma cuatro puntos en sus dos primeras jornadas de Segunda División tras un verano de preparación que incluyó compromisos amistosos ante rivales de Primera División.

El Castellón llega a Vigo con la confianza de haber ganado fuera de casa en la jornada anterior, aunque el empate sin goles ante el Sabadell en la última fecha deja pendiente la pregunta de su capacidad goleadora lejos del Castalia.

Abanca Balaídos será el escenario de un duelo entre dos equipos situados en la zona alta de la clasificación, con apenas dos puntos de diferencia entre ellos en la tabla.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, el live stream disponible y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando local, el técnico Fredi Álvarez no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro, y tampoco se ha confirmado un once probable. Se irán conociendo novedades conforme se acerque el momento del pitido inicial.

En el equipo visitante, Pablo Hernández tampoco ha dado a conocer el estado de su plantilla ni ha desvelado el equipo titular previsto. La información sobre posibles lesionados o sancionados se actualizará cuando esté disponible.

Forma

Celta Fortuna llega al partido con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco compromisos, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-2 ante el FC Andorra en Segunda División, y antes había firmado un empate sin goles frente al Cádiz. En total, el equipo de Fredi Álvarez ha marcado 11 goles y encajado 5 en ese período.

El Castellón acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El conjunto levantino empató 0-0 con el Sabadell en su último encuentro de liga, aunque antes había ganado a domicilio ante el Real Sociedad B por 0-1. En los cinco partidos considerados, el Castellón ha anotado 6 goles y ha recibido 7.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos recientes entre Celta Fortuna y Castellón. Este apartado se actualizará si se incorpora información sobre el historial entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Celta Fortuna ocupa la séptima posición, mientras que el Castellón se encuentra en el noveno puesto.