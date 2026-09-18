Cómo ver Castellón vs Tenerife: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Castellón recibe al Tenerife en el Estadio Skyfi Castalia en un encuentro de Segunda División que enfrenta a dos de los equipos más en forma del campeonato en este inicio de temporada. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 19 sept 2026 - 12:30 Estadio Skyfi Castalia

Cómo sintonizar el Castellón vs Tenerife

El Castellón vs Tenerife se podrá ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Pablo Hernández, llega al partido como líder de la categoría. Su racha de cuatro victorias en los últimos cinco partidos le ha colocado en lo más alto de la tabla, consolidando un arranque de temporada sólido y convincente.

El Tenerife, bajo las órdenes de Álvaro Cervera, ocupa la cuarta posición y también llega con buenas sensaciones. Los chicharreros encadenaron dos victorias consecutivas antes de este partido, con un juego que ha ido ganando consistencia semana a semana.

Cervera conoce bien la Segunda División y ha construido un equipo difícil de batir. El Tenerife solo ha perdido uno de sus últimos cinco encuentros, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier equipo del campeonato.

El líder contra el cuarto clasificado: el Castellón buscará mantener su ventaja en la cima, mientras que el Tenerife tiene la oportunidad de recortar distancias y meterse de lleno en la pelea por los puestos de ascenso.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Castellón, Pablo Hernández, no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, y no se ha confirmado alineación probable. Se actualizará la información con los datos disponibles más próximos al inicio del encuentro.

En el bando visitante, Álvaro Cervera tampoco ha dado a conocer novedades sobre el estado de su plantilla. No hay lesionados ni sancionados confirmados, y la convocatoria definitiva se conocerá cuando el técnico ofrezca sus declaraciones previas al partido.

Forma

El Castellón llega al partido con un rendimiento sobresaliente: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. El conjunto de Pablo Hernández sumó su triunfo más reciente ante el Girona con un resultado de 1-2, y antes de eso derrotó al Albacete por 2-0. En esos cinco partidos, el equipo castellonense ha marcado seis goles y solo ha encajado dos, lo que refleja una solidez defensiva notable acompañada de efectividad ofensiva.

El Tenerife presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimas cinco salidas. Los insulares vencieron al Leganés por 2-0 en su partido más reciente, y anteriormente se impusieron al Eibar por 1-3 a domicilio. El único tropiezo llegó ante el Gijón, donde cayeron por 0-1, aunque el equipo ha respondido con solidez en los encuentros posteriores.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en enero de 2025 en Segunda División, con victoria del Tenerife por 2-0 en el estadio insular. Antes de eso, en septiembre de 2024, fue el Castellón quien se impuso en casa por 2-1. En los cinco últimos duelos entre ambos conjuntos, el Tenerife acumula tres victorias por una del Castellón, con un empate, lo que otorga cierta ventaja histórica reciente a los chicharreros en este cruce.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Castellón ocupa la primera posición, mientras que el Tenerife se sitúa en el cuarto puesto.