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Segunda Division
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Estadio Skyfi Castalia
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Cómo ver Castellón vs Albacete: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en directo y más

Castellón vs Albacete
Castellón
Albacete
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Castellón y Albacete. Consulta cómo verlo en directo, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Castellón recibe al Albacete en el Estadio Skyfi Castalia de Castellón de la Plana en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos en momentos muy distintos de la temporada. GOAL te comparte todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido.

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Segunda Division - Jornada 4
Estadio Skyfi Castalia
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Cómo ver Castellón vs Albacete

El Castellón vs Albacete se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto local, dirigido por Pablo Hernández, llega con buen ritmo tras sumar dos victorias y un empate en sus tres primeros compromisos ligueros. El Castellón se ha mostrado sólido y ocupa la cuarta plaza de la clasificación, lo que convierte este encuentro en una oportunidad para afianzar su posición en la zona alta.

El Albacete, por su parte, atraviesa una racha negativa que preocupa. El equipo de Alberto González no ha ganado en ninguno de sus últimos cinco partidos y llega a Castellón desde el puesto 21 de la tabla, con la necesidad urgente de sumar puntos.

La diferencia de forma entre ambos equipos es marcada, pero los precedentes recientes entre ellos apuntan a un duelo equilibrado. Los cruces anteriores han producido resultados ajustados, y el Albacete conoce bien el camino a la victoria en este estadio.

Noticias del equipo y escuadras

Castellón contra Albacete alineaciones probables

Castellón crest
Castellón
CAS
Formación
Albacete crest
Albacete
ALB
Albacete crest
Albacete
ALB

Manager

  • Pablo Hernández

El Castellón está dirigido por Pablo Hernández. No se han confirmado bajas por lesión ni sancionados en el equipo local, y no se dispone de once probable de momento. La información se actualizará conforme se acerque el partido.

En el bando visitante, Alberto González se encarga del Albacete. Tampoco hay datos disponibles sobre lesiones, sanciones ni alineación prevista. Se añadirán novedades en cuanto estén disponibles.

Forma

CAS

CAS - Formulario

GIR
D3-3
ALA
L3-0
RSD
W0-1
SAB
D0-0
CEF
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALB

ALB - Formulario

CAC
L1-0
LEV
L2-1
LAS
L2-1
RSD
L1-2
OVI
L0-1
Gol marcado (encajado)
3/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Castellón presenta un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. En Segunda División, los castellonenses han ganado sus dos últimos encuentros, incluida la victoria 1-2 ante el Celta Fortuna el 31 de agosto, y empataron 0-0 frente al Sabadell. En total, el equipo ha marcado siete goles y encajado seis en ese tramo, aunque dos de esos resultados corresponden a amistosos de pretemporada.

El Albacete llega en un estado de forma alarmante: cinco derrotas consecutivas en sus últimos cinco partidos, sin conocer la victoria. En liga, el equipo perdió ante el Real Oviedo (0-1) el 29 de agosto y cayó frente al Real Sociedad B (1-2) y Las Palmas (2-1) en las jornadas previas. En ese período, el Albacete ha marcado cinco goles y ha encajado siete.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CastellónEmpateAlbacete
0
4
1
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
1
Castellón badge
Castellón
CAS
1
F
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
0
Albacete badge
Albacete
ALB
1
F
Segunda Division
Castellón badge
Castellón
CAS
2
Albacete badge
Albacete
ALB
2
F
Segunda Division
Albacete badge
Albacete
ALB
0
Castellón badge
Castellón
CAS
0
F
Primera Federacion
Castellón badge
Castellón
CAS
0
Albacete badge
Albacete
ALB
0
F
3Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 28 de marzo de 2026 en Segunda División, con el Albacete como local y un resultado de 1-1. En los cinco últimos cruces, el Castellón suma una victoria, el Albacete una, y tres encuentros han terminado en empate. Los goles totales en ese período ascienden a seis marcados y seis encajados entre ambos.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
2
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
3
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
4
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421164+27
W
L
W
D
5
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
6
CastellónCastellónCAS
321031+27
W
D
W
7
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
8
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
9
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
10
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
11
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
12
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
13
BurgosBurgosBUR
31115504
D
L
W
14
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
15
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
16
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
4004111-100
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la Segunda División, el Castellón ocupa la cuarta posición, mientras que el Albacete se encuentra en el puesto 21.

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