Cómo ver Cádiz vs Real Valladolid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

El Cádiz recibe al Real Valladolid en el JP Financial Estadio en un partido de la Segunda División española. Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. GOAL comparte todo lo que necesitas saber

Segunda Division - Jornada 3 30 ago 2026 - 13:00 JP Financial Estadio

Cómo ver Cádiz vs Real Valladolid: transmisiones en vivo

El Cádiz vs Real Valladolid se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El conjunto gaditano dirige Albert Celades y ha arrancado la temporada con dos empates consecutivos en liga. El empate 2-2 ante el Eldense en la jornada más reciente dejó sensaciones agridulces: capacidad goleadora, pero también una defensa que sigue encajando.

El Real Valladolid, por su parte, atraviesa un inicio de curso complicado bajo las órdenes de Fran Escribá. Los pucelanos no han ganado ninguno de sus últimos partidos oficiales y llegan a Cádiz con la moral tocada tras caer ante el Eibar en su estreno liguero.

El cuadro visitante ocupa el último puesto de la tabla, mientras que el Cádiz no está mucho más cómodo en la decimoquinta posición. El partido tiene un carácter directo para los dos: perder podría complicar seriamente el panorama de cualquiera de ellos en las primeras semanas del campeonato.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico del Cádiz, Albert Celades, no ha facilitado un once probable de cara a este partido, y el club no ha comunicado bajas por lesión ni sanciones en su plantilla. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Fran Escribá tampoco cuenta con una alineación prevista publicada, y el Real Valladolid no ha reportado ausencias por lesión o suspensión. Se esperan novedades más próximas al pitido inicial.

Forma

El Cádiz llega con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Eldense, precedido de un 0-0 frente al Celta Fortuna. La única victoria del período llegó con una goleada 3-0 al Leganés, aunque la derrota por 4-1 ante el Racing de Santander evidenció la fragilidad defensiva del equipo. En total, el Cádiz ha marcado siete goles y encajado ocho en esos cinco compromisos.

El Real Valladolid acumula cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. La caída más reciente fue por 1-0 ante el Eibar, y antes perdió 2-0 contra el Mallorca en el arranque de liga. El único punto lo sumó en un amistoso sin goles ante el Getafe. El equipo vallisoletano no ha ganado ninguno de sus cinco últimos encuentros y ha marcado apenas un gol en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de marzo de 2026 en Segunda División, con victoria del Real Valladolid por 3-0 como local. Antes de ese resultado, el duelo de la primera vuelta de la misma temporada, celebrado en Cádiz en noviembre de 2025, terminó sin goles. En los cinco últimos precedentes, el Valladolid acumula dos victorias, dos empates y una derrota ante el Cádiz.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Cádiz ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Real Valladolid se sitúa en el puesto veintiuno.