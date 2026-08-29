¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoCádiz
JP Financial Estadio
team-logoReal Valladolid
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Cádiz vs Real Valladolid: detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Cádiz vs Real Valladolid
Cádiz
Real Valladolid
Segunda Division

GOAL te presenta lo que necesitas para ver el partido de Segunda División entre Cádiz y Real Valladolid. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

El Cádiz recibe al Real Valladolid en el JP Financial Estadio en un partido de la Segunda División española. Ambos equipos llegan a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para alejarse de los puestos de descenso. GOAL comparte todo lo que necesitas saber

crest
Segunda Division - Jornada 3
JP Financial Estadio
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo ver Cádiz vs Real Valladolid: transmisiones en vivo

El Cádiz vs Real Valladolid se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El conjunto gaditano dirige Albert Celades y ha arrancado la temporada con dos empates consecutivos en liga. El empate 2-2 ante el Eldense en la jornada más reciente dejó sensaciones agridulces: capacidad goleadora, pero también una defensa que sigue encajando.

El Real Valladolid, por su parte, atraviesa un inicio de curso complicado bajo las órdenes de Fran Escribá. Los pucelanos no han ganado ninguno de sus últimos partidos oficiales y llegan a Cádiz con la moral tocada tras caer ante el Eibar en su estreno liguero.

El cuadro visitante ocupa el último puesto de la tabla, mientras que el Cádiz no está mucho más cómodo en la decimoquinta posición. El partido tiene un carácter directo para los dos: perder podría complicar seriamente el panorama de cualquiera de ellos en las primeras semanas del campeonato.

Noticias del equipo y escuadras

Cádiz contra Real Valladolid alineaciones probables

Cádiz crest
Cádiz
CAD
Formación
Real Valladolid crest
Real Valladolid
VLL
Real Valladolid crest
Real Valladolid
VLL

Manager

  • A. Celades

El técnico del Cádiz, Albert Celades, no ha facilitado un once probable de cara a este partido, y el club no ha comunicado bajas por lesión ni sanciones en su plantilla. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del encuentro.

En el bando visitante, Fran Escribá tampoco cuenta con una alineación prevista publicada, y el Real Valladolid no ha reportado ausencias por lesión o suspensión. Se esperan novedades más próximas al pitido inicial.

Forma

CAD

CAD - Formulario

CAS
D1-1
LEG
W3-0
SAN
L4-1
CEF
D0-0
ELD
D2-2
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VLL

VLL - Formulario

ALM
L1-0
GET
D0-0
GRO
L1-0
MLL
L2-0
EIB
L1-0
Gol marcado (encajado)
0/5
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
0/5

El Cádiz llega con un balance de una victoria, tres empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue el empate 2-2 ante el Eldense, precedido de un 0-0 frente al Celta Fortuna. La única victoria del período llegó con una goleada 3-0 al Leganés, aunque la derrota por 4-1 ante el Racing de Santander evidenció la fragilidad defensiva del equipo. En total, el Cádiz ha marcado siete goles y encajado ocho en esos cinco compromisos.

El Real Valladolid acumula cuatro derrotas y un empate en sus últimos cinco partidos. La caída más reciente fue por 1-0 ante el Eibar, y antes perdió 2-0 contra el Mallorca en el arranque de liga. El único punto lo sumó en un amistoso sin goles ante el Getafe. El equipo vallisoletano no ha ganado ninguno de sus cinco últimos encuentros y ha marcado apenas un gol en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CádizEmpateReal Valladolid
2
2
1
Segunda Division
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
3
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
F
Primera División
Cádiz badge
Cádiz
CAD
2
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
F
Primera División
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
0
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Primera División
Real Valladolid badge
Real Valladolid
VLL
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
4Goles marcados4
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 31 de marzo de 2026 en Segunda División, con victoria del Real Valladolid por 3-0 como local. Antes de ese resultado, el duelo de la primera vuelta de la misma temporada, celebrado en Cádiz en noviembre de 2025, terminó sin goles. En los cinco últimos precedentes, el Valladolid acumula dos victorias, dos empates y una derrota ante el Cádiz.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
2
Las PalmasLas PalmasLAS
220041+36
W
W
3
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
4
LeganésLeganésLEG
312021+15
D
W
D
5
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
6
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
7
GranadaGranadaGRA
211020+24
W
D
8
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
9
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
10
FC AndorraFC AndorraAND
210175+23
L
W
11
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
12
CórdobaCórdobaCOR
21014403
W
L
13
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
14
MallorcaMallorcaMLL
21012203
L
W
15
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
16
EibarEibarEIB
210123-13
W
L
17
CádizCádizCAD
20202202
D
D
18
EldenseEldenseELD
302125-32
D
D
L
19
GironaGironaGIR
201123-11
L
D
20
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
21
Real ValladolidReal ValladolidVLL
200203-30
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
200217-60
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación de Segunda División, el Cádiz ocupa la decimoquinta posición, mientras que el Real Valladolid se sitúa en el puesto veintiuno.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google