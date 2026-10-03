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Segunda Division
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Cómo ver Cádiz vs Leganés: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Cádiz vs Leganés
Cádiz
Leganés
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Cádiz y Leganés, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Segunda Division - Jornada 8
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Cómo ver Cádiz vs Leganés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs Leganés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream y no perderte el encuentro.

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Cádiz y Leganés se enfrentan en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Los gaditanos atraviesan una racha complicada. Sin una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga, el equipo de Albert Celades necesita sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso.

El Leganés llega a Cádiz con sensaciones encontradas. Los de Ruben Albes encadenaron una derrota ante Castellón en su último partido, aunque antes habían conseguido una victoria ante Granada que les dio cierto respaldo.

El choque entre ambos conjuntos tiene un antecedente reciente muy claro a favor de los locales. Cádiz goleó al Leganés por 3-0 en el último enfrentamiento entre ellos, disputado en mayo de este mismo año.

La clasificación sitúa a los dos equipos en extremos opuestos de la tabla, lo que añade tensión a este duelo. Para el Cádiz, los tres puntos son prácticamente una obligación si quiere salir de la zona de peligro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Cádiz contra Leganés alineaciones probables

Manager

  • A. Celades

En cuanto al Cádiz, el técnico Albert Celades no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro, por lo que se esperan más novedades conforme se acerque el partido.

En el bando visitante, Ruben Albes tampoco ha desvelado el once titular ni ha reportado ausencias por lesión o suspensión. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Forma

CAD

CAD - Formulario

VLL
D1-1
ALM
L3-2
LAS
L0-1
GIR
L1-2
TEN
D1-1
Gol marcado (encajado)
5/8
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEG

LEG - Formulario

ELD
W1-0
LAS
D0-0
TEN
L2-0
GRA
W3-2
CAS
L0-2
Gol marcado (encajado)
4/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Cádiz llega al partido sin ninguna victoria en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con un balance de dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Tenerife, y antes de ese choque cayó derrotado frente al Girona por 2-1. En total, los gaditanos han marcado ocho goles y encajado siete en ese periodo.

El Leganés presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Su partido más reciente acabó en derrota por 0-2 ante el Castellón, aunque previamente habían ganado al Granada por 3-2. El equipo madrileño ha anotado seis goles y ha recibido cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CádizEmpateLeganés
2
1
1
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
3
Leganés badge
Leganés
LEG
0
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Segunda Division
Leganés badge
Leganés
LEG
0
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
Leganés badge
Leganés
LEG
2
F
6Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/4
Ambos equipos marcaron2/4

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2026 en Segunda División, con victoria del Cádiz por 3-0 como local. En el historial de los últimos cuatro partidos disputados entre ellos, Cádiz acumula dos victorias, Leganés una y el restante terminó en empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
7610142+1219
W
W
W
W
W
2
EibarEibarEIB
7601156+918
W
W
W
W
W
3
AlmeríaAlmeríaALM
7502114+715
W
W
W
W
L
4
BurgosBurgosBUR
7421117+414
W
W
W
D
D
5
GironaGironaGIR
7412148+613
W
W
L
W
W
6
MallorcaMallorcaMLL
741283+513
L
W
W
D
W
7
SabadellSabadellSAB
733186+212
D
W
L
W
W
8
Real OviedoReal OviedoOVI
832388011
L
W
L
W
D
9
TenerifeTenerifeTEN
732289-111
D
L
W
D
L
10
LeganésLeganésLEG
732267-111
L
W
L
D
W
11
Las PalmasLas PalmasLAS
73131011-110
L
L
W
D
L
12
GijonGijonSPG
731356-110
L
W
L
L
W
13
GranadaGranadaGRA
72231011-18
L
L
D
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
7223910-18
L
L
W
D
D
15
EldenseEldenseELD
8224810-28
W
L
L
W
D
16
Celta FortunaCelta FortunaCEF
7223811-38
D
L
L
W
L
17
Real ValladolidReal ValladolidVLL
722369-38
W
D
L
W
D
18
FC AndorraFC AndorraAND
72051215-36
W
L
L
L
L
19
CórdobaCórdobaCOR
72051016-66
L
W
L
L
L
20
CádizCádizCAD
7043710-34
D
L
L
L
D
21
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
7115617-114
W
D
L
L
L
22
AlbaceteAlbaceteALB
7016412-81
L
L
D
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, el Cádiz ocupa la vigésima posición, lo que le coloca en zona de descenso, mientras que el Leganés se sitúa en el décimo puesto, en la zona media de la clasificación. El contraste de situaciones convierte este partido en un duelo de necesidades muy distintas.

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