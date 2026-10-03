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Segunda Division - Jornada 8 3 oct 2026 - 12:30 JP Financial Estadio

Cómo ver Cádiz vs Leganés en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs Leganés se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión del partido. A continuación tienes los enlaces para acceder al live stream y no perderte el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Cádiz y Leganés se enfrentan en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División que llega en un momento delicado para ambos clubes.

Los gaditanos atraviesan una racha complicada. Sin una victoria en sus últimos cinco encuentros de liga, el equipo de Albert Celades necesita sumar de tres para alejarse de los puestos de descenso.

El Leganés llega a Cádiz con sensaciones encontradas. Los de Ruben Albes encadenaron una derrota ante Castellón en su último partido, aunque antes habían conseguido una victoria ante Granada que les dio cierto respaldo.

El choque entre ambos conjuntos tiene un antecedente reciente muy claro a favor de los locales. Cádiz goleó al Leganés por 3-0 en el último enfrentamiento entre ellos, disputado en mayo de este mismo año.

La clasificación sitúa a los dos equipos en extremos opuestos de la tabla, lo que añade tensión a este duelo. Para el Cádiz, los tres puntos son prácticamente una obligación si quiere salir de la zona de peligro.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de TV, el live stream disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En cuanto al Cádiz, el técnico Albert Celades no ha facilitado la alineación probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro, por lo que se esperan más novedades conforme se acerque el partido.

En el bando visitante, Ruben Albes tampoco ha desvelado el once titular ni ha reportado ausencias por lesión o suspensión. La información de ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Forma

El Cádiz llega al partido sin ninguna victoria en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con un balance de dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue un empate a uno ante el Tenerife, y antes de ese choque cayó derrotado frente al Girona por 2-1. En total, los gaditanos han marcado ocho goles y encajado siete en ese periodo.

El Leganés presenta un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco jornadas. Su partido más reciente acabó en derrota por 0-2 ante el Castellón, aunque previamente habían ganado al Granada por 3-2. El equipo madrileño ha anotado seis goles y ha recibido cuatro en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 24 de mayo de 2026 en Segunda División, con victoria del Cádiz por 3-0 como local. En el historial de los últimos cuatro partidos disputados entre ellos, Cádiz acumula dos victorias, Leganés una y el restante terminó en empate.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, el Cádiz ocupa la vigésima posición, lo que le coloca en zona de descenso, mientras que el Leganés se sitúa en el décimo puesto, en la zona media de la clasificación. El contraste de situaciones convierte este partido en un duelo de necesidades muy distintas.