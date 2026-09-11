Cómo ver Cádiz vs Las Palmas: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Cádiz y Las Palmas se miden en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División con implicaciones distintas para cada conjunto. Los locales necesitan reaccionar, mientras que los visitantes buscan afianzar su posición en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 5 12 sept 2026 - 10:15 JP Financial Estadio

Cómo sintonizar el Cádiz vs Las Palmas

El Cádiz vs Las Palmas se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

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Acerca del encuentro

El equipo de Albert Celades atraviesa un momento delicado. Sin una victoria en sus últimas cuatro jornadas de liga, el Cádiz acumula tres empates y una derrota reciente ante el Almería por 3-2, lo que ha dejado al conjunto amarillo en zona de descenso.

Las Palmas llega en mejor estado anímico. Rubén de la Barrera ha conseguido estabilizar al equipo canario, que suma dos victorias en sus últimas tres salidas y ocupa la décima posición en la clasificación.

El duelo recupera un enfrentamiento entre dos clubes con pasado reciente en Primera División. Ambos coincidieron en la máxima categoría hace apenas dos temporadas, y ahora pelean en la segunda por objetivos bien distintos.

El partido promete tensión desde el primer minuto. El Cádiz juega con la urgencia de quien mira hacia abajo en la tabla, mientras Las Palmas tiene la oportunidad de seguir alejándose de los puestos comprometidos.

Noticias del equipo y escuadras

En el Cádiz, Albert Celades no ha comunicado oficialmente su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se espera que el técnico valenciano mantenga el esquema utilizado en las últimas jornadas, aunque los detalles se actualizarán conforme se acerque el partido.

En Las Palmas, Rubén de la Barrera tampoco ha facilitado datos sobre el once inicial ni sobre posibles ausencias. La información sobre el estado de la plantilla canaria se completará próxima al inicio del encuentro.

Forma

El Cádiz presenta un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Almería, y antes de eso empató 1-1 con el Real Valladolid. En total, los gaditanos han marcado seis goles y encajado diez en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Las Palmas, por su parte, acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo canario goleó al AD Ceuta FC por 0-2 y venció al Albacete por 2-1, aunque sufrió una abultada derrota por 5-2 ante el Girona. En total, ha anotado seis goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 27 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria del Las Palmas por 1-2 en el JP Financial Estadio. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, Las Palmas acumula tres victorias por un empate y un triunfo del Cádiz, con un total de cinco goles a favor de los canarios frente a tres del conjunto gaditano.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Cádiz ocupa la decimoctava posición, mientras que Las Palmas se sitúa en el décimo puesto.