¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Segunda Division
team-logoCádiz
JP Financial Estadio
team-logoLas Palmas
¡Mira aquí! DAZN¡Mira aquí! Movistar+
GOAL-e

Con la colaboración de

Cómo ver Cádiz vs Las Palmas: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

Cádiz vs Las Palmas
Cádiz
Las Palmas
Segunda Division

GOAL te presenta todo lo que necesitas para ver el partido de Segunda Division entre Cádiz y Las Palmas. Consulta la cadena de TV, opciones de streaming, estado de los equipos, la hora de inicio del partido y más.

Cádiz y Las Palmas se miden en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División con implicaciones distintas para cada conjunto. Los locales necesitan reaccionar, mientras que los visitantes buscan afianzar su posición en la tabla. GOAL comparte todo lo que necesitas saber.

crest
Segunda Division - Jornada 5
JP Financial Estadio
Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Cómo sintonizar el Cádiz vs Las Palmas

El Cádiz vs Las Palmas se podrá seguir en directo a través de DAZN y Movistar+.

DAZN

DAZN

Ver aquí

Movistar +

Movistar+

Ver aquí

Cómo ver en el extranjero con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual.

Mira de forma segura desde cualquier lugarAhorre 83%

Acerca del encuentro

El equipo de Albert Celades atraviesa un momento delicado. Sin una victoria en sus últimas cuatro jornadas de liga, el Cádiz acumula tres empates y una derrota reciente ante el Almería por 3-2, lo que ha dejado al conjunto amarillo en zona de descenso.

Las Palmas llega en mejor estado anímico. Rubén de la Barrera ha conseguido estabilizar al equipo canario, que suma dos victorias en sus últimas tres salidas y ocupa la décima posición en la clasificación.

El duelo recupera un enfrentamiento entre dos clubes con pasado reciente en Primera División. Ambos coincidieron en la máxima categoría hace apenas dos temporadas, y ahora pelean en la segunda por objetivos bien distintos.

El partido promete tensión desde el primer minuto. El Cádiz juega con la urgencia de quien mira hacia abajo en la tabla, mientras Las Palmas tiene la oportunidad de seguir alejándose de los puestos comprometidos.

Noticias del equipo y escuadras

Cádiz contra Las Palmas alineaciones probables

Manager

  • A. Celades

En el Cádiz, Albert Celades no ha comunicado oficialmente su once probable ni ha confirmado bajas por lesión o sanción de cara a este encuentro. Se espera que el técnico valenciano mantenga el esquema utilizado en las últimas jornadas, aunque los detalles se actualizarán conforme se acerque el partido.

En Las Palmas, Rubén de la Barrera tampoco ha facilitado datos sobre el once inicial ni sobre posibles ausencias. La información sobre el estado de la plantilla canaria se completará próxima al inicio del encuentro.

Forma

CAD

CAD - Formulario

SAN
L4-1
CEF
D0-0
ELD
D2-2
VLL
D1-1
ALM
L3-2
Gol marcado (encajado)
6/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LAS

LAS - Formulario

MAL
D1-1
ALB
W2-1
CAC
W0-2
GIR
L5-2
LEG
D0-0
Gol marcado (encajado)
7/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Cádiz presenta un registro de cero victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de liga. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-2 ante el Almería, y antes de eso empató 1-1 con el Real Valladolid. En total, los gaditanos han marcado seis goles y encajado diez en ese tramo, lo que refleja una fragilidad defensiva evidente.

Las Palmas, por su parte, acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo canario goleó al AD Ceuta FC por 0-2 y venció al Albacete por 2-1, aunque sufrió una abultada derrota por 5-2 ante el Girona. En total, ha anotado seis goles y recibido nueve en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CádizEmpateLas Palmas
0
2
3
Segunda Division
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
2
F
Segunda Division
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
F
Primera División
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
0
F
Primera División
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Amistosos
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
Las Palmas badge
Las Palmas
LAS
1
F
2Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El encuentro más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 27 de abril de 2026 en Segunda División, con victoria del Las Palmas por 1-2 en el JP Financial Estadio. En los cinco últimos enfrentamientos registrados, Las Palmas acumula tres victorias por un empate y un triunfo del Cádiz, con un total de cinco goles a favor de los canarios frente a tres del conjunto gaditano.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
431051+410
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
430163+39
W
W
W
L
3
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
4
SabadellSabadellSAB
422042+28
W
W
D
D
5
LeganésLeganésLEG
422031+28
D
W
W
D
6
GironaGironaGIR
421195+47
W
W
L
D
7
Celta FortunaCelta FortunaCEF
421174+37
W
L
W
D
8
MallorcaMallorcaMLL
421152+37
D
W
L
W
9
TenerifeTenerifeTEN
421153+27
D
L
W
W
10
GranadaGranadaGRA
421154+17
L
W
W
D
11
Las PalmasLas PalmasLAS
42116607
D
L
W
W
12
GijonGijonSPG
42112207
L
W
W
D
13
AlmeríaAlmeríaALM
420264+26
W
L
L
W
14
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
41215505
D
D
W
L
15
Real OviedoReal OviedoOVI
41211105
D
W
L
D
16
Real ValladolidReal ValladolidVLL
411224-24
W
D
L
L
17
FC AndorraFC AndorraAND
41037703
L
L
L
W
18
CádizCádizCAD
403156-13
L
D
D
D
19
CórdobaCórdobaCOR
4103710-33
L
L
W
L
20
EldenseEldenseELD
402226-42
D
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
400427-50
L
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Cádiz ocupa la decimoctava posición, mientras que Las Palmas se sitúa en el décimo puesto.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google