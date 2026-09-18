Cómo ver Cádiz vs Girona: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

El Cádiz recibe al Girona en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas pero urgentes en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

Segunda Division - Jornada 6 19 sept 2026 - 15:00 JP Financial Estadio

Cómo sintonizar el Cádiz vs Girona

El Cádiz vs Girona se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que cuentan con los derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

Los gaditanos atraviesan un momento delicado. Sin conocer la victoria en sus últimos cinco encuentros, el equipo de Albert Celades ocupa la posición 19 de la clasificación y necesita reaccionar ante su afición.

El Girona llega a Cádiz después de una semana irregular. La derrota ante el Castellón en la última jornada frenó el impulso que traía el conjunto de Quique Álvarez tras dos victorias consecutivas.

Los visitantes se sitúan en el puesto 13 de la tabla, con margen para mirar hacia arriba si encadenan resultados positivos en las próximas semanas.

Ambos técnicos conocen bien lo que está en juego. Un tropiezo para el Cádiz agravaría su situación en la zona baja, mientras que el Girona tiene la oportunidad de acercarse a los puestos de playoff.

Noticias de los equipos y escuadras

El técnico del Cádiz, Albert Celades, no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro, y tampoco se ha confirmado un once probable. Se añadirán actualizaciones sobre el estado del plantel conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha revelado novedades sobre lesionados o suspendidos, ni ha dado pistas sobre el equipo titular que presentará en Cádiz. La información se completará próximamente.

Forma

El Cádiz llega al partido sin ganar en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas. El equipo sumó apenas tres goles a favor y encajó cuatro en ese periodo, y su resultado más reciente fue una derrota en casa ante Las Palmas por 0-1. Antes de eso, cedió ante el Almería por 3-2, aunque previamente había logrado no perder en tres partidos seguidos.

El Girona acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más llamativo fue la goleada al Las Palmas por 5-2, aunque en la última jornada cayó ante el Castellón por 2-1. En total, los de Quique Álvarez han marcado nueve goles y encajado siete en ese tramo de competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en Primera División el 20 de abril de 2024, con victoria del Girona por 4-1 en su estadio. En los cinco últimos duelos disputados, el Girona acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Cádiz, con un balance global de nueve goles a favor y cuatro en contra.

Clasificación

En la clasificación actual de Segunda División, el Cádiz ocupa la posición 19, mientras que el Girona se encuentra en el puesto 13.