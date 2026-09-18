Cómo ver Cádiz vs Girona: previa, transmisión para ver en directo, detalles de ambos equipos y más

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Segunda Division
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Cádiz vs Girona
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El Cádiz recibe al Girona en el JP Financial Estadio en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con necesidades distintas pero urgentes en la tabla. GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber.

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Segunda Division - Jornada 6
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Acerca del encuentro

Los gaditanos atraviesan un momento delicado. Sin conocer la victoria en sus últimos cinco encuentros, el equipo de Albert Celades ocupa la posición 19 de la clasificación y necesita reaccionar ante su afición.

El Girona llega a Cádiz después de una semana irregular. La derrota ante el Castellón en la última jornada frenó el impulso que traía el conjunto de Quique Álvarez tras dos victorias consecutivas.

Los visitantes se sitúan en el puesto 13 de la tabla, con margen para mirar hacia arriba si encadenan resultados positivos en las próximas semanas.

Ambos técnicos conocen bien lo que está en juego. Un tropiezo para el Cádiz agravaría su situación en la zona baja, mientras que el Girona tiene la oportunidad de acercarse a los puestos de playoff.

Noticias de los equipos y escuadras

Cádiz contra Girona alineaciones probables

Manager

  • A. Celades

El técnico del Cádiz, Albert Celades, no ha facilitado información sobre bajas por lesión ni sanciones de cara a este encuentro, y tampoco se ha confirmado un once probable. Se añadirán actualizaciones sobre el estado del plantel conforme se acerque el horario de inicio.

En el bando visitante, Quique Álvarez tampoco ha revelado novedades sobre lesionados o suspendidos, ni ha dado pistas sobre el equipo titular que presentará en Cádiz. La información se completará próximamente.

Forma

CAD

CAD - Formulario

CEF
D0-0
ELD
D2-2
VLL
D1-1
ALM
L3-2
LAS
L0-1
Gol marcado (encajado)
5/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
GIR

GIR - Formulario

LEG
D1-1
COR
L2-1
LAS
W5-2
SPG
W0-2
CAS
L1-2
Gol marcado (encajado)
10/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Cádiz llega al partido sin ganar en sus últimos cinco encuentros de Segunda División, con un balance de cero victorias, tres empates y dos derrotas. El equipo sumó apenas tres goles a favor y encajó cuatro en ese periodo, y su resultado más reciente fue una derrota en casa ante Las Palmas por 0-1. Antes de eso, cedió ante el Almería por 3-2, aunque previamente había logrado no perder en tres partidos seguidos.

El Girona acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más llamativo fue la goleada al Las Palmas por 5-2, aunque en la última jornada cayó ante el Castellón por 2-1. En total, los de Quique Álvarez han marcado nueve goles y encajado siete en ese tramo de competición.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

CádizEmpateGirona
1
1
3
Primera División
Girona badge
Girona
GIR
4
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Primera División
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
Girona badge
Girona
GIR
1
F
Primera División
Cádiz badge
Cádiz
CAD
2
Girona badge
Girona
GIR
0
F
Primera División
Girona badge
Girona
GIR
1
Cádiz badge
Cádiz
CAD
1
F
Copa del Rey
Girona badge
Girona
GIR
2
Cádiz badge
Cádiz
CAD
0
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron2/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en Primera División el 20 de abril de 2024, con victoria del Girona por 4-1 en su estadio. En los cinco últimos duelos disputados, el Girona acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al Cádiz, con un balance global de nueve goles a favor y cuatro en contra.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
541072+513
W
W
W
D
W
2
EibarEibarEIB
5401103+712
W
W
W
W
L
3
MallorcaMallorcaMLL
531172+510
W
D
W
L
W
4
TenerifeTenerifeTEN
531173+410
W
D
L
W
W
5
Las PalmasLas PalmasLAS
531176+110
W
D
L
W
W
6
AlmeríaAlmeríaALM
530284+49
W
W
L
L
W
7
Real OviedoReal OviedoOVI
522141+38
W
D
W
L
D
8
BurgosBurgosBUR
522186+28
W
D
D
L
W
9
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
522186+28
W
D
D
W
L
10
GranadaGranadaGRA
522165+18
D
L
W
W
D
11
SabadellSabadellSAB
52214408
L
W
W
D
D
12
LeganésLeganésLEG
52213308
L
D
W
W
D
13
GironaGironaGIR
5212107+37
L
W
W
L
D
14
Celta FortunaCelta FortunaCEF
521278-17
L
W
L
W
D
15
GijonGijonSPG
521223-17
L
L
W
W
D
16
EldenseEldenseELD
512236-35
W
D
L
D
L
17
CórdobaCórdobaCOR
6114813-54
D
L
L
L
W
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
511327-54
L
W
D
L
L
19
FC AndorraFC AndorraAND
5104810-23
L
L
L
L
W
20
CádizCádizCAD
503257-23
L
L
D
D
D
21
AlbaceteAlbaceteALB
602449-52
D
D
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
5005215-130
L
L
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la clasificación actual de Segunda División, el Cádiz ocupa la posición 19, mientras que el Girona se encuentra en el puesto 13.

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