Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 1 15 ago 2026 - 13:00 JP Financial Estadio

Cómo ver Cádiz vs Celta Fortuna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs Celta Fortuna se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División en España. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el partido en televisión o en live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Cádiz recibe a Celta Fortuna en el JP Financial Estadio en un partido de la Segunda División que llega en un momento delicado para los gaditanos.

Albert Celades dirige a un Cádiz que no atraviesa su mejor racha, con resultados irregulares que han frenado sus aspiraciones en la tabla. El equipo amarillo necesita recuperar sensaciones ante su afición.

Celta Fortuna llega desde la Primera Federación, donde ha completado una fase de play-off con solidez. El conjunto de Fredi Alvarez ha demostrado carácter en los partidos decisivos de las últimas semanas.

Ambos equipos se presentan con aspiraciones claras: el Cádiz busca consolidarse en la zona alta de la Segunda División, mientras que Celta Fortuna tiene ante sí una prueba de nivel superior para medir su progresión.

El JP Financial Estadio, en Cádiz, será el escenario de un partido con mucho en juego para los dos bandos. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El Cádiz llega a este partido sin que el cuerpo técnico de Albert Celades haya confirmado bajas por lesión ni sancionados, y el club no ha facilitado un once probable de cara al encuentro. Se esperan novedades más próximas al partido.

Celta Fortuna, dirigido por Fredi Alvarez, tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados en este momento, y el equipo no ha publicado una alineación prevista. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

El Cádiz llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. La derrota más reciente fue ante Racing Santander por 4-1, un resultado que evidencia las dificultades defensivas del equipo. En el lado positivo, los gaditanos golearon al Leganés por 3-0 en su última actuación en casa. En total, el Cádiz ha marcado siete goles y ha encajado nueve en ese tramo de cinco jornadas.

Celta Fortuna presenta un rendimiento más consistente en la Primera Federación, con dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto gallego goleó a Ponferradina por 4-1 en su partido más reciente, tras haber empatado sin goles en el encuentro anterior frente al mismo rival. En total, el equipo de Fredi Alvarez ha anotado nueve goles y solo ha encajado cinco en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre Cádiz y Celta Fortuna. La información del historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

En la Segunda División, el Cádiz ocupa la quinta posición de la tabla, mientras que Celta Fortuna figura en el séptimo puesto.