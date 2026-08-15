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Segunda Division
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Cádiz vs Celta Fortuna: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cádiz vs Celta Fortuna
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Celta Fortuna
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Cádiz y Celta Fortuna, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver Cádiz vs Celta Fortuna en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Cádiz vs Celta Fortuna se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con los derechos de la Segunda División en España. A continuación encontrarás las opciones disponibles para ver el partido en televisión o en live stream.

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El Cádiz recibe a Celta Fortuna en el JP Financial Estadio en un partido de la Segunda División que llega en un momento delicado para los gaditanos.

Albert Celades dirige a un Cádiz que no atraviesa su mejor racha, con resultados irregulares que han frenado sus aspiraciones en la tabla. El equipo amarillo necesita recuperar sensaciones ante su afición.

Celta Fortuna llega desde la Primera Federación, donde ha completado una fase de play-off con solidez. El conjunto de Fredi Alvarez ha demostrado carácter en los partidos decisivos de las últimas semanas.

Ambos equipos se presentan con aspiraciones claras: el Cádiz busca consolidarse en la zona alta de la Segunda División, mientras que Celta Fortuna tiene ante sí una prueba de nivel superior para medir su progresión.

El JP Financial Estadio, en Cádiz, será el escenario de un partido con mucho en juego para los dos bandos. A continuación, toda la información sobre cómo y dónde ver el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Cádiz contra Celta Fortuna alineaciones probables

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Formación
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Manager

  • A. Celades

El Cádiz llega a este partido sin que el cuerpo técnico de Albert Celades haya confirmado bajas por lesión ni sancionados, y el club no ha facilitado un once probable de cara al encuentro. Se esperan novedades más próximas al partido.

Celta Fortuna, dirigido por Fredi Alvarez, tampoco presenta lesionados ni suspendidos confirmados en este momento, y el equipo no ha publicado una alineación prevista. La información se actualizará conforme se acerque el pitido inicial.

Forma

CAD

CAD - Formulario

LEO
D2-2
COR
L0-1
CAS
D1-1
LEG
W3-0
SAN
L4-1
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
CEF

CEF - Formulario

BAR
D1-1
CEE
D1-1
CEE
W3-2
PON
D0-0
PON
W4-1
Gol marcado (encajado)
9/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Cádiz llega con un balance de una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de Segunda División. La derrota más reciente fue ante Racing Santander por 4-1, un resultado que evidencia las dificultades defensivas del equipo. En el lado positivo, los gaditanos golearon al Leganés por 3-0 en su última actuación en casa. En total, el Cádiz ha marcado siete goles y ha encajado nueve en ese tramo de cinco jornadas.

Celta Fortuna presenta un rendimiento más consistente en la Primera Federación, con dos victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco encuentros. El conjunto gallego goleó a Ponferradina por 4-1 en su partido más reciente, tras haber empatado sin goles en el encuentro anterior frente al mismo rival. En total, el equipo de Fredi Alvarez ha anotado nueve goles y solo ha encajado cinco en ese periodo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles sobre enfrentamientos directos recientes entre Cádiz y Celta Fortuna. La información del historial entre ambos equipos se actualizará cuando esté disponible.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
CastellónCastellónCAS
110010+13
W
2
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
00000000
3
AlbaceteAlbaceteALB
00000000
4
AlmeríaAlmeríaALM
00000000
5
BurgosBurgosBUR
00000000
6
CádizCádizCAD
00000000
7
Celta FortunaCelta FortunaCEF
00000000
8
CórdobaCórdobaCOR
00000000
9
EibarEibarEIB
00000000
10
EldenseEldenseELD
00000000
11
FC AndorraFC AndorraAND
00000000
12
GironaGironaGIR
00000000
13
GranadaGranadaGRA
00000000
14
Las PalmasLas PalmasLAS
00000000
15
LeganésLeganésLEG
00000000
16
MallorcaMallorcaMLL
00000000
17
Real OviedoReal OviedoOVI
00000000
18
Real ValladolidReal ValladolidVLL
00000000
19
SabadellSabadellSAB
00000000
20
GijonGijonSPG
00000000
21
TenerifeTenerifeTEN
00000000
22
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
100101-10
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la Segunda División, el Cádiz ocupa la quinta posición de la tabla, mientras que Celta Fortuna figura en el séptimo puesto.

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