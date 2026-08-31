Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 3 31 ago 2026 - 13:00 Estadio El Plantio

Cómo ver Burgos vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs Real Sociedad B se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los canales disponibles para ver el partido en live stream o por televisión.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio El Plantío acoge este encuentro de Segunda División entre Burgos y Real Sociedad B, dos equipos que arrancan la temporada con la necesidad de sumar puntos en casa y fuera respectivamente.

Burgos llega al partido con sensaciones encontradas. La derrota ante el Sporting de Gijón en la jornada más reciente frenó el impulso generado por la victoria sobre el Córdoba, y Sergio Francisco sabe que el equipo burgalés necesita responder ante su afición.

Real Sociedad B, filial txuri-urdin dirigida por Ion Ansotegui, viene de arrancar con buen pie: los donostiarras se impusieron al Albacete en su último compromiso liguero y buscan consolidar esa dinámica positiva lejos de Zubieta.

Son dos equipos situados en la zona media-baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un choque con peso real en la clasificación desde las primeras jornadas de competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el apartado de bajas, el conjunto local no registra lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles, por lo que Sergio Francisco contaría con el bloque al completo para confeccionar su once. No existe alineación probable oficial en este momento.

En el lado visitante, Ion Ansotegui tampoco tiene ausencias reportadas ni sanciones que condicionen su convocatoria. La alineación prevista de Real Sociedad B se actualizará conforme se acerque el partido si se recibe nueva información.

Forma

Burgos presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de competición oficial. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Sporting de Gijón, mientras que en la jornada anterior se impuso al Córdoba por 3-2 en un partido de muchos goles. En total, el equipo castellano ha marcado siete goles y encajado seis en ese tramo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva pese a la capacidad ofensiva mostrada.

Real Sociedad B acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El filial de la Real ganó por 1-2 al Albacete en su partido más reciente y previamente había caído ante el Castellón por 0-1. El equipo ha marcado siete goles y recibido siete en ese período, con una tendencia a los partidos igualados que refleja sus dos empates ante Cultural Leonesa y Mirandés.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en Segunda División, con un empate sin goles cuando Real Sociedad B ejercía de local. Antes de ese resultado, Burgos se había impuesto por 1-0 como local el 25 de octubre de 2025 en la misma categoría. Revisando los cinco precedentes disponibles, Burgos acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente al filial donostiarra, con los goles totales muy repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

En la tabla de Segunda División, Burgos ocupa la decimocuarta posición, mientras que Real Sociedad B se sitúa en el decimosexto puesto.