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Segunda Division
team-logoBurgos
Estadio El Plantio
team-logoReal Sociedad B
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Cómo ver Burgos vs Real Sociedad B: Detalles del partido, cadenas de TV, streaming en direct y más

Burgos vs Real Sociedad B
Burgos
Real Sociedad B
Segunda Division

Cómo ver el partido de Segunda Division entre Burgos y Real Sociedad B, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

crest
Segunda Division - Jornada 3
Estadio El Plantio
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Cómo ver Burgos vs Real Sociedad B en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Burgos vs Real Sociedad B se puede seguir en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas que tienen los derechos de emisión de la Segunda División en España. A continuación tienes los canales disponibles para ver el partido en live stream o por televisión.

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El Estadio El Plantío acoge este encuentro de Segunda División entre Burgos y Real Sociedad B, dos equipos que arrancan la temporada con la necesidad de sumar puntos en casa y fuera respectivamente.

Burgos llega al partido con sensaciones encontradas. La derrota ante el Sporting de Gijón en la jornada más reciente frenó el impulso generado por la victoria sobre el Córdoba, y Sergio Francisco sabe que el equipo burgalés necesita responder ante su afición.

Real Sociedad B, filial txuri-urdin dirigida por Ion Ansotegui, viene de arrancar con buen pie: los donostiarras se impusieron al Albacete en su último compromiso liguero y buscan consolidar esa dinámica positiva lejos de Zubieta.

Son dos equipos situados en la zona media-baja de la tabla, lo que convierte este duelo en un choque con peso real en la clasificación desde las primeras jornadas de competición.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo y dónde ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Burgos contra Real Sociedad B alineaciones probables

Burgos crest
Burgos
BUR
Formación
Real Sociedad B crest
Real Sociedad B
RSD
Real Sociedad B crest
Real Sociedad B
RSD

Manager

  • S. Francisco

En el apartado de bajas, el conjunto local no registra lesionados ni sancionados confirmados en los datos disponibles, por lo que Sergio Francisco contaría con el bloque al completo para confeccionar su once. No existe alineación probable oficial en este momento.

En el lado visitante, Ion Ansotegui tampoco tiene ausencias reportadas ni sanciones que condicionen su convocatoria. La alineación prevista de Real Sociedad B se actualizará conforme se acerque el partido si se recibe nueva información.

Forma

BUR

BUR - Formulario

LEO
W0-2
AND
W1-0
ATH
L0-3
COR
W3-2
SPG
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/6
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
RSD

RSD - Formulario

MIR
D2-2
ALB
L3-1
LEO
D1-1
CAS
L0-1
ALB
W1-2
Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

Burgos presenta un registro de dos victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de competición oficial. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Sporting de Gijón, mientras que en la jornada anterior se impuso al Córdoba por 3-2 en un partido de muchos goles. En total, el equipo castellano ha marcado siete goles y encajado seis en ese tramo, lo que refleja cierta fragilidad defensiva pese a la capacidad ofensiva mostrada.

Real Sociedad B acumula una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. El filial de la Real ganó por 1-2 al Albacete en su partido más reciente y previamente había caído ante el Castellón por 0-1. El equipo ha marcado siete goles y recibido siete en ese período, con una tendencia a los partidos igualados que refleja sus dos empates ante Cultural Leonesa y Mirandés.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

BurgosEmpateReal Sociedad B
2
2
1
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
Burgos badge
Burgos
BUR
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
1
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
Segunda Division
Burgos badge
Burgos
BUR
0
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
F
Segunda Division
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
0
Burgos badge
Burgos
BUR
1
F
Primera Federacion
Burgos badge
Burgos
BUR
0
Real Sociedad B badge
Real Sociedad B
RSD
2
F
2Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 3 de mayo de 2026 en Segunda División, con un empate sin goles cuando Real Sociedad B ejercía de local. Antes de ese resultado, Burgos se había impuesto por 1-0 como local el 25 de octubre de 2025 en la misma categoría. Revisando los cinco precedentes disponibles, Burgos acumula dos victorias, dos empates y una derrota frente al filial donostiarra, con los goles totales muy repartidos entre ambos conjuntos.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
GranadaGranadaGRA
321051+47
W
W
D
2
LeganésLeganésLEG
321031+27
W
W
D
3
GijonGijonSPG
321020+27
W
W
D
4
MallorcaMallorcaMLL
320152+36
W
L
W
5
TenerifeTenerifeTEN
320142+26
L
W
W
6
Las PalmasLas PalmasLAS
32016606
L
W
W
7
EibarEibarEIB
32013306
W
W
L
8
SabadellSabadellSAB
312010+15
W
D
D
9
GironaGironaGIR
311175+24
W
L
D
10
Celta FortunaCelta FortunaCEF
211042+24
W
D
11
CastellónCastellónCAS
211010+14
D
W
12
Real OviedoReal OviedoOVI
31111104
W
L
D
13
FC AndorraFC AndorraAND
310276+13
L
L
W
14
AlmeríaAlmeríaALM
310232+13
L
L
W
15
BurgosBurgosBUR
21013303
L
W
16
CádizCádizCAD
30303303
D
D
D
17
Real Sociedad BReal Sociedad BRSD
21012203
W
L
18
CórdobaCórdobaCOR
310257-23
L
W
L
19
Real ValladolidReal ValladolidVLL
301214-31
D
L
L
20
EldenseEldenseELD
301226-41
L
D
L
21
AlbaceteAlbaceteALB
300325-30
L
L
L
22
AD Ceuta FCAD Ceuta FCCAC
3003110-90
L
L
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Descenso

En la tabla de Segunda División, Burgos ocupa la decimocuarta posición, mientras que Real Sociedad B se sitúa en el decimosexto puesto.

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