Burgos y Eldense se miden en el Estadio El Plantío en un partido de Segunda División que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy distintas en lo que va de temporada. Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Segunda Division - Jornada 7 27 sept 2026 - 12:30 Estadio El Plantio

Cómo sintonizar el Burgos vs Eldense

El Burgos vs Eldense se puede ver en directo a través de DAZN y Movistar+, las plataformas con derechos de emisión de la Segunda División.

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Acerca del encuentro

El conjunto local llega al partido con buenas sensaciones. Dos victorias consecutivas, incluida una ante Las Palmas, han colocado al Burgos de Sergio Francisco en la zona alta de la tabla, consolidando un bloque que ha mostrado solidez defensiva y capacidad para sacar puntos fuera de casa.

El Eldense, dirigido por Javier Calleja, atraviesa un momento más irregular. Los alicantinos alternan resultados positivos con tropiezos que les impiden despegarse de la parte baja de la clasificación, y llegan al Plantío tras caer ante el Eibar en la jornada anterior.

El historial reciente entre ambos equipos añade interés al choque. Los últimos enfrentamientos han sido disputados y con pocos goles, lo que anticipa un partido en el que la solidez táctica puede ser determinante.

Noticias de los equipos y escuadras

En cuanto a las novedades del Burgos, el técnico Sergio Francisco no ha facilitado un once probable confirmado, y el cuerpo técnico no ha reportado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido. Se esperan actualizaciones más próximas al kick-off.

Por parte del Eldense, Javier Calleja tampoco ha desvelado su alineación prevista, y el club no ha informado de lesionados ni suspendidos para este desplazamiento. La convocatoria definitiva se conocerá antes del partido.

Forma

El Burgos llega al partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros de Segunda División. Su resultado más reciente fue una victoria a domicilio ante Las Palmas por 1-2, y antes de eso se impusieron al AD Ceuta FC por 3-1. En esos cinco partidos, el equipo ha marcado siete goles y encajado cuatro, con dos limpias de portería en los encuentros ante el Real Oviedo y el Cádiz.

El Eldense suma una victoria, dos empates y dos derrotas en su último quinteto de partidos. Cayeron ante el Eibar por 1-2 en su última salida, aunque antes habían conseguido ganar al Gijón por 0-1. El equipo ha marcado cuatro goles y encajado cinco en ese tramo, con dos partidos sin goles encajados.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos terminó con empate a cero en el campo del Eldense, en marzo de 2025, dentro de la Segunda División. En los últimos cinco precedentes, el Burgos acumula dos victorias frente a las tres del Eldense o el empate, con un único triunfo para los castellanos en el Plantío en diciembre de 2024 por 1-0. Los enfrentamientos recientes han sido igualados y con escasa producción goleadora.

Clasificación

En la clasificación de Segunda División, el Burgos ocupa la sexta posición, lo que le sitúa en el bloque de equipos que pugnan por los puestos de ascenso. El Eldense, en el puesto 17, necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, lo que convierte este partido en un duelo con motivaciones muy distintas para cada equipo.